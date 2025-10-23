Wielka dziura na Rynku Wielkim. "Specjalista musi się temu przyjrzeć"

Bruk pokrywający w tym miejscu Rynek Wielki został rozebrany wczoraj. Pod nikim się nie zapadł, nikomu nic się nie stało.

- Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej zauważył, że w tym miejscu zbiera się woda, powstaje kałuża i jest lekkie obniżenie powierzchni - mówi nam Marta Pfeifer, wiceprezydent Zamościa.

Urzędnik zgłosił to Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i pracownicy spółki przyjechali na Stare Miasto, rozebrali bruk i rozkopali grunt.

- Musieliśmy to sprawdzić, bo wiadomo, że pod powierzchnią Rynku Wielkiego biegnie sieć kanalizacyjna oraz kanalizacja deszczowa. Ale na razie nic nie wskazuje na awarię - tłumaczy Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość.

Nie potrafi odpowiedzieć jeszcze na pytanie, z jakiego powodu powstało zaniżenie gruntu i jak to się stało, że w tym konkretnym miejscu woda wypłukała ziemię.

Być może więcej wyjaśni zaplanowana na dzisiaj (23 października) ekspertyza. - Specjalista musi się temu przyjrzeć i zbadać dokładnie, z jakiego powodu doszło do wypłukania tej podstawy pod kostką. Dopiero gdy będziemy mieli tę wiedzę, będzie można przystąpić do naprawy i ułożenia nawierzchni na nowo - tłumaczy wiceprezydent Pfeifer.

Zapewnia, że jak dotąd w żadnej innej części Rynku Wielkiego podobnego problemu nie zauważono i nikomu nic w związku z tym nie grozi.