Piaskovia Piaski – Błękit Cyców 1:0. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Kibice z Piask w ostatnich latach mieli złe wspomnienia związane z rozgrywkami lubelskiej klasy okręgowej, bo najczęściej ich pupile dramatycznie walczyli o utrzymanie się w lidze. W sezonie 2018/2019 im się to nie udało i skończyło się degradacją. Banicja w A-klasie potrwała tylko rok i Piaskovia wróciła do „okregówki”. Mało brakowało jednak, żeby pobyt na tym poziomie potrwał tylko sezon, bo Piaskovia do końca walczyła o utrzymanie się w lidze. Ostatecznie udało się jej to i, z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że bardzo dobrze. Obecna Piaskovia to czołowa drużyna ligi, która seryjnie gromadzi punkty.

O jej sile w sobotę przekonał się Błękit Cyców. Beniaminek został kompletnie zaskoczony skalą determinacji gospodarzy, którzy nacisnęli ich od pierwszych minut. Zespołowi z Piask długo brakowało konkretów, bo zamiast do siatki trafiali w słupki lub bramkarza. Szczęście przyszło dopiero w 39 min, kiedy Bartosz Lipa wygrał główkowy pojedynek z Karolem Grabowskim. – Powinniśmy zakończyć to spotkanie już w pierwszej połowie, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Po przerwie niepotrzebnie oddaliśmy rywalom inicjatywę, co sprawiło, że do samego końca musieliśmy drżeć o wynik. Cieszę się z tego zwycięstwa, jak i z postawy drużyny w rundzie jesiennej. Myślę, że to wynik tego, że jesteśmy ze sobą już dłuższy czas i mamy do siebie coraz więcej zaufania. Duży wpływ na naszą grę mają też nowi piłkarze, których pozyskaliśmy w lecie – mówi Daniel Krakiewicz, opiekun Piaskovi. (kk)

Piaskovia Piaski – Błękit Cyców 1:0 (0:0)

Bramka: Lipa (39).

Piaskovia: Snizhko – Kur, Muda, Bednarek, Olender (82 R. Wójcik), Lipa. Bomba, Walęciuk, T. Nowak (76 Dominik Jarosz), K. Nowak (90 Kucharzewski), Szczepanik,

Błękit: Grabowski – Sowa (30 R. Bronowicki), Grzesiuk, C. Zawrotniak, Tkacz, Bednaruk, Mroczek (75 Paź), G. Bronowicki, Augustynowicz, K. Zawrotniak (60 Nikitovic), Zieliński.

Żółte kartki: Olender, Szczepanik – Augustynowicz, Zieliński, C. Zawrotniak, Grzesiuk, Grabowski. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Polesie Kock – Avia II Świdnik 5:1 (3:1)

Bramki: Kobiałka (9, 80), Adamczuk (39, 42, 50) – Lenard (32).

Polesie: Parzyszek – Kwiatkowski (84 Mitura), Golda, Feret, Domański (72 Gruba), Dobosz, Pożarowszczyk, Adrian Pikul, Kobiałka, Adamczuk Ogórek.

Avia II: Łobejko – Jankowski, Bzowski, J. Wójcik (46 Chabros), Wdowicz, Świdnik (80 Szeremeta), Krawiec (79 Leszczyński), Lenard, O. Walczyński (46 Sterniczuk), M. Walczyński (46 Borowiec), Saad Morssy.

Żółta kartka: Kwiatkowski. Sędziowała: Walczyńska. Widzów: 100.

Wisła II Puławy – LKS Stróża 3:4 (2:1)

Bramki: Podkówka (3, 49), Pionka (41) – Kasica (11), Wójcik (65, 80), Chomczyk (90).

Wisła II: Pawłowski – Gębala, Soleniec, Korpysa, Polak, Kacper Pyska, Abramczyk, Konc, Pionka, Łyjak (80 Karasiński), Podkówka (87 Bulzacki).

Stróża: Pyśniak – Dąbrowski (90 Darski), K. Kowalik, Siudy, Kowalczyk, Chomczyk, D. Kowalik (78 Kret), Miazga, Szczuka, Przybysz (50 Wojcik), Kasica.

Żółte kartki: Polak, Korpysa, Soleniec, Karasiński. Czerwona kartka: Polak (43 min za dwie żółte). Sędziował: Chmielik. Widzów: 50.

KS Cisowianka Drzewce – Garbarnia Kurów 4:0 (1:0)

Bramki: Pięta (43), Kobus (59), Szczotka (74 z karnego), Kamola (87).

Cisowianka: Kuśmierz – Krzysztoszek (81 Żak), Łakomy, Antoniak, Kędra (66 Pacocha), Giziński, Wankiewicz, Pięta (66 Radzikowski), Szczotka (81 Kamola), Konus, Chwiszczuk (66 Szymanek).

Garbarnia: Baran – Bieniek, Figiel, Głowacki, M. Zlot, Kusyk, Dajos, Lubisz (76 S. Zlot), Chabros, Gałka (73 Muszyński), Łubek (72 Żaba).

Żółte kartki: Gałka. Sędziował: Marciniak. Widzów: 150.

Wisła Annopol – Stal Poniatowa 2:4 (2:2)

Bramki: Pawłowski (24, 27) – Gąsiorowski (17), S. Węgorowski (34), Kaczmarek (70 z karnego, 90+1).

Stal: Dejko – Radziejewski, S. Węgorowski (58 Sebastian Pyda II), Poleszak, Sebastian Pyda I, Murat, Kaczmarek, Pikuła (67 Parada), Gąsiorowski, Kucharczyk (55 Stalęga), Szczawiński.

Żółte kartki: Murat. Sędziował: Porębiak. Widzów: 150.

Unia Bełżyce – Orion Niedrzwica 3:1 (1:1)

Bramki: Suski (15), Plewik (86), Wójtowicz (90) – E. Sobiech (15).

Unia: Radzewicz – Bartoszcze, Pietras, Suski, D. Sieńko (50 B. Sieńko), Zieliński, Plewik, Kołodziejczyk (70 Nieróbca), Baran, Pomorski, Wójtowicz.

Orion: Kubacki – Wierzchowski, Wiśniewski, Paździor, Pioś, Wieczorek (57 Garbaty), J. Talarek, E. Sobiech (46 Puszka), Szymuś, Żarnowski, Adamczuk.

Żółte kartki: Bartoszcze, Radzewicz, Pietras, Kołodziejczyk. Sędziował: Mucha. Widzów: 250.

Janowianka Janów Lubelski – MKS Ruch Ryki 7:0 (3:0)

Bramki: Perin (41, 62, 88), Widz (8, 60), M. Pawełkiewicz (37), Dąbek (90+1).

Janowianka: Janicki – Bodziuch (62 Myszak), Kuliński, W. Branewski, Szafraniec (72 P. Sadowski), Widz (82 Piecyk), Birut, Brytan (62 Kamiński), A. Pawełkiewicz (75 Dąbek), M. Pawełkiewicz, Perin.

Ruch: Troshupa (46 Kaaska) – Nastalski, Kuchnio, Gąska, Głodek, Gałązka (46 Ozóg), Rafeld, Woźniak, Darnia (70 Sadura), Piotrowski, Bułhak (46 Jędrzejewski).

Żółte kartki: Brytan, Bodziuch – Nastalski, Woźniak, Ozóg. Sędziował: Komendarski. Widzów: 250.