Ruch Ryki w finale baraży o czwartą ligę. Bułhak znów pokazał klasę

MKS Ruch Ryki jest już o krok od wymarzonego awansu do IV ligi. W środowe popołudnie podopieczni Sebastiana Kozdrója zapewnili sobie grę w finale baraży dzięki pokonaniu KS Astra Leśniowice. Mecz odbył się na boisku wicemistrza chełmskiej klasy okręgowej, a co najważniejsze toczył się w sportowej atmosferze i przy fantastycznym dopingu kibiców obu drużyn.

Bohaterem rywalizacji był Bartosz Bułhak. To wicekról strzelców lubelskiej „okręgówki”. Legenda Ruchu w minionym sezonie zdobyła aż 42 bramki. W środę o klasie Bułhaka mogli przekonać się również kibice w Leśniowicach. W 33 minucie to właśnie on otworzył wynik spotkania, kiedy wykorzystał kapitalne podanie od Kacpra Oleksiuka. W 73 minucie podwyższył na 2:0. Tym razem asystował mu Bartosz Woźniak. Bułhak miał też swój udział przy trafieniu z doliczonego czasu gry, bo to właśnie on asystował przy golu Szymona Rafelda.

Finał baraży o awans do IV ligi jest zaplanowany na niedzielę w Rykach. Miejscowy Ruch zagra w nim z Gromem Różaniec, czyli wicemistrzem zamojskiej klasy okręgowej. Piłkarze Gromu mieli w środę wolne, ponieważ ich baraż z przedstawicielem bialskopodlaskiej klasy okręgowej nie doszedł do skutku. Mistrz tych rozgrywek, Lutnia Piszczac, nie skorzystał z prawa do gry w IV lidze. Zrobił to natomiast drugi w tabeli zespół czyli Orlęta Łuków, a to sprawiło, że baraż został odwołany. (kk)

Astra Leśniowice – MKS Ruch Ryki 0:3 (0:1)

Bramki: Bułhak (33, 73), Rafeld (90+2).

Astra: Rozen – Szewczyk, Kępka (65 Prybiński), Szuster (83 Jakubik), Bereda (55 Brzeski), Dąbrowski (Kuchta), Brewczyński, Rakowski (46 Oryszczuk), Kopczyński, Nowakowski, Patoka (72 Jurgo).

Ruch: Ozóg – Bartosz Woźniak, Koźlak, Gałązka (60 Rafeld), Oleksiuk, Błażej Woźniak, Nastalski, B. Piotrowski, Gąska, J. Wasilewski, Bułhak.

Żółte kartki: Nowakowski, Kuchta. Sędziowali: Sitkowski. Widzów: 500.