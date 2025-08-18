Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ruszyła lubelska klasa okręgowa. Grad bramek w Gołębiu, remis Polesia z Opolaninem

Autor: Zdjęcie autora bs
(fot. DW (Archiwum))

Pierwsza kolejka nowego sezonu i od razu ostre strzelanie. W sobotnie popołudnie Hetman Gołąb stoczył pasjonujący pojedynek z Cisowianką Drzewce. Mecz obfitował w wiele zwrotów akcji i zakończył się remisem 4:4

Sobotnie stracie lepiej zaczęło się dla gości. W 30 minucie sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Piotr Darmochwał i do przerwy Cisowianka była lepsza o jednego gola.

Po zmianie stron na boisku w Gołębiu działo się zdecydowanie więcej. Dwie minuty po wznowieniu gry Darmochwał miał na koncie dublet. W 57 minucie Hetman zdobył gola kontaktowego po strzale Filipa Korpa, ale dwie minuty później po strzale Jakuba Konca goście znów mieli dwie bramki przewagi. Taki stan nie trwał długo, bo w 64 minucie kolejnego gola kontaktowego dla Hetmana zdobył Sławomir Kłys a w 66 minucie Koper doprowadził do remisu. To nie był jednak koniec emocji. W 81 minucie trzecią bramkę w tym spotkaniu strzelił Darmochwał, ale ostatnie słowo należało do miejscowych. W 87 minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Olszak i spotkanie zakończyło się hokejowym wynikiem i podziałem punktów.

 – Jesteśmy mocno niezadowoleni po tym spotkaniu – przyznaje szczerze Grzegorz Komor, trener Cisowianki. – Prowadziliśmy w tym meczu 2:0, 3:1 i finalnie 4:3 i zamiast trzech punktów dopisaliśmy tylko jeden. Zawodnicy włożyli w ten mecz mnóstwo wysiłku, dużo biegali i walczyli, ale finalnie na skutek złych decyzji zwycięstwo nam uciekło. Wiosną traciliśmy dużo bramek i w nowym sezonie miałobyć inaczej, a póki co przeżyłem małe deja vu. W ofensywie jesteśmy bardzo mocni. Chcemy grać futbol na tak, ale musimy pracować nad tym, żeby w kolejnych meczach lepiej prezentować się w obronie – dodaje Komor.

Hetman Gołąb – Cisowianka Drzewce 4:4 (0:1)

Bramki: Koper (57, 66), Kłys (64) Olszak (86) – Darmochwał (30-karny, 47, 81), Konc (61).

Hetman: Kowalczyk – Ćwik, Kłys (90 Szczypa), Koper, Kusal, Myszka, Olszak (90 Capała), Pakowski (79 Burdan), Piłat (90 Krzyński), Szczęśniak, Wicher (51 B. Kursa).

Cisowianka: Saracen – Rogala, Pięta, Brzyski – Drozd (79 Kozak), Szady (46 Baran), Konc, Nowakowicz – Kuciński (46 Gawlik), Darmochwał, Oziemczuk.

Sędziował: Ląd.

Remis w Gołębiu to nie jedyny podział punktów w inauguracyjnej kolejce. Tylko jedno „oczko dopisał” sobie w sobotę POM Iskra Piotrowice z kompletnie przebudowaną drużyną Sygnału Lublin. Niedosyt mają prawo odczuwać także w Kocku. Do przerwy tamtejsze Polesie prowadziło 2:0 z Opolaninem Opole Lubelskie po golach Arkadiusza Adamczuka i Kacpra Niedzieli. W 69 minucie czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Dawid Gębal i gra gospodarzy się posypała. Chwilę później gola kontaktowego zdobył Jan Górski, a w 81 minucie remis dla Opolanina uratował Jakub Suski.

 – W pierwszej połowie zagraliśmy zbyt pasywnie i popełnialiśmy proste błędy, które rywal wykorzystał. W drugiej połowie pokazaliśmy zupełnie inne oblicze. Było więcej determinacji, walki i odwagi w grze do przodu. Remis po takim pościgu smakuje nieco lepiej, ale wiemy, że musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania – skomentował spotkanie Dawid Paczka, trener Opolanina cytowany przez klubowy portal na facebooku.

Polesie Kock – Opolanin Opole Lubelskie 2:2 (2:0)

Bramki: Adamczuk (16), Niedziela (27) – Górski (70), Suski (82).

Polesie: Mitura – Adamczuk, Ciechański, Cieślak, Gębal, Koprianiuk, Majewski, Niedziela, Och (65 Misiak), Piechota (60 Sowiński), Sokół (75 Osik).

Opolanin: Szczepański – Adamczyk, Duda (65 Eze), Jurak, Kowalczyk, Kruk (46 Sałasiński), Opoka (46 Giza), Ostrach, Pałka, Sułek (65), Suski.

Czerwona kartka: Gębal (65-za dwie żółte).

Sędziował: Boryca.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Trawena Trawniki – Stal Poniatowa 0:2 (Tkaczyk 65, Gąsiorowski 82) * Hetman Gołąb – Cisowianka Drzewce 4:4 (Koper 57,66, Kłys 64, Olszak 86, – Darmochwał 30, 47, 81, Konc 61) * Polesie Kock – Opolanin Opole Lubelskie 2:2 (Adamczuk 16, Niedziela 27 – Górski 70, Suski 82) * POM Iskra Piotrowice – Sygnał Lublin 1:1 (Mietlicki – Jarocki 46) * Cisy Nałęczów – Avia II Świdnik 2:1 (Rodzik 45, Domagalskiu 53 – Chyliński 87) * Powiślak Końskowola – Stal II Kraśnik 1:1 (Kozak 65 – Stelmach 5) * Piaskovia Piaski – Górnik II Łęczna 0:3 (40 Groszek, 42  Szczytniewski, 80  Słomka) * Wisła Puławy pauzowała * Unia Bełżyce – LKS Kamionka nie odbył się – Unia wycofała się z rozgrywek.

23-24 sierpnia: Wisła Puławy – Avia II Świdnik * Sygnał – Cisy * Górnik II – POM * Stal – Piaskovia * Cisowianka – Trawena * Opolanin – Hetman * Stal II Kraśnik – Polesie * Kamionka – Powiślak.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
30. KOLEJKA

Wyniki:

Polesie Kock - LZS Wierzchowiska 2-0
Unia Bełżyce - POM Iskra Piotrowice 1-5
Hetman Gołąb - Sokół Konopnica 8-2
Wisła Annopol - MKS Ruch Ryki 2-3
Cisowianka Drzewce - Trawena Trawniki 5-0
LKS Kamionka - Tarasola Cisy Nałęczów 2-3
Tur Milejów - Stal Poniatowa 3-0
Garbarnia Kurów - Wisła II Puławy 2-0

Tabela:

1. Tur 30 75 120-33
2. Ryki 30 72 94-34
3. Cisowianka 30 62 81-40
4. Polesie 30 58 91-50
5. POM 30 56 87-46
6. Stal 30 55 62-41
7. Hetman 30 53 101-83
8. Unia 30 52 65-47
9. Trawena 30 41 44-60
10. Kamionka 30 34 47-67
11. Cisy 30 30 53-73
12. Wisła A. 30 29 62-95
13. Wisła II 30 23 53-96
14. Sokół 30 19 45-47
15. Wierzchowiska 30 16 39-111
16. Garbarnia 30 15 30-101

