Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

O problemach Unii słychać było już od dość dawna. W pewnym momencie piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Potem pojawiły się doniesienia o różnych scenariuszach włącznie z rezygnacją z gry na poziomie klasy okręgowej.

– Jednym z nich jest przełożenie meczu pierwszej kolejki z LKS Kamionka. Nie jest jednak wykluczone, że seniorska piłka nożna zniknie na rok z mapy województwa lubelskiego. To może być dobry czas na przemyślenie sytuacji i rozpoczęcia budowy futbolu w Bełżycach od początku. Myślę, że więcej informacji będę mógł podać w przyszłym tygodniu – mówił kilkanaście dni temu w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Dominik Pietras, prezes Unii.

14 sierpnia sytuacja się wyjaśniła. Sprawdził się jednak ten najgorszy z możliwych scenariuszy. Klub z Bełżyc opublikował na swoim profilu na facebooku komunikat, który zasmucił wielu kibiców Unii.

- Z ogromnym żalem informujemy, że Zarząd MKS Unia Bełżyce podjął trudną decyzję o wycofaniu drużyny seniorów z rozgrywek Lubelskiej Klasy Okręgowej w sezonie 2025/2026 – czytamy.

– Decyzja ta nie była łatwa i poprzedzona została wieloma rozmowami, analizami oraz próbami znalezienia rozwiązań, które pozwoliłby na dalsze uczestnictwo w rywalizacji ligowej. Niestety, aktualna sytuacja finansowa klubu, wynikająca m.in. z ograniczonych źródeł przychodów, rosnących kosztów organizacji meczów, utrzymania drużyny, a także braku wystarczającego wsparcia finansowego, uniemożliwia dalsze prowadzenie drużyny na odpowiednim poziomie organizacyjnym – dodano.

– Jako Zarząd czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stabilności MKS Unia Bełżyce. W obecnych warunkach kontynuowanie rozgrywek mogłoby doprowadzić do dalszego pogarszania się sytuacji klubu, co mogłoby zagrozić zadłużaniu klubu w kwestii finansowej – zauważono.

Następnie podziękowano wszystkim sympatykom klubu. – Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność: wszystkim zawodnikom i trenerom, którzy z pasją i poświęceniem bronili barw naszego klubu, kibicom, którzy wspierali nas zarówno w chwilach radości jak i trudnych momentach, wolontariuszom i działaczom, którzy bezinteresownie poświęcali swój czas, sponsorom i partnerom, którzy w ostatnich latach pomagali nam funkcjonować – przekazano w komunikacie.

Co dalej z klubem z Bełżyc? – Wierzymy, że MKS Unia Bełżyce to nie tylko drużyna, ale przede wszystkim społeczność – ludzie, którzy tworzą wyjątkową historię sportu w naszym mieście. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu uda się w przyszłości odbudować stabilne fundamenty klubu, co pozwoli nam ponownie wrócić na ligowe boiska – napisano z nadzieją.

– Dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu rozwijać piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, wierząc, że w kolejnych latach wychowamy pokolenie zawodników, którzy będą kontynuować chlubne tradycje MKS Unia Bełżyce. Nie żegnamy się, a mówimy do widzenia – zakończono.

Rezygnacja Unii Bełżyce z uczestnictwa w lubelskiej klasie okręgowej powoduje, że wystąpi w niej 16 ekip.