Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 8 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Lubelska Klasa Okręgowa

Dzisiaj
7:15
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Lubelska Klasa Okręgowa

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów
Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów (fot. Stal Poniatowa/facebook)

Górnik II Łęczna pokonał rezerwy Avii Świdnik 2:0. Zielono-czarni po czterech kolejkach mają na koncie dziewięć punktów

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Jeżeli popatrzymy na pierwsze drużyny ekip z Łęcznej i Świdnika to dzielą je dwie klasy rozgrywkowe. W przypadku rezerw oba ośrodki jednak łączy już znacznie więcej elementów. Profesjonalizm, trenerzy potrafiący pracować z młodzieżą, skład oparty na nastolatkach i ta sama klasa rozgrywkowa – to tylko z wielu wspólnych punktów. W tym miejscu pojawia się jednak ponownie liczba 2, bo właśnie taka różnica bramkowa była w sobotę w bezpośrednim starciu Górnika i Avii.

Mecz w Łęcznej był ciekawy i chociaż wystąpiło w nim mnóstwo młodzieży, to trudno mówić o juniorskim futbolu. Górnik zaimponował wyrachowaniem, bo chociaż stworzył kilka sytuacji mniej niż Avia, to spokojnie wygrał 2:0. Strzelanie rozpoczął już w 19 min Szymon Małyska. 18-latek ładnie przymierzył z linii pola karnego wykorzystując pasywność defensorów ze Świdnika.

Avia starała się doprowadzić do remisu, ale poczynaniom graczy Mateusza Książka brakowało konkretów. Stwarzali sobie sytuacje, ale piłka nie chciała wpaść do bramki strzeżonej przez Jakuba Wilka.

Co innego po drugiej stronie. W 60 min przytomnością umysłu wykazał się Dawid Kroczek. Piłkarz, który już w przeszłości grał nawet w drugoligowej Skrze Częstochowa trafił na 2:0 i praktycznie zamknął mecz. – Mamy w składzie dużo młodych zawodników, którzy dopiero uczą się seniorskiej piłki. Mamy problem ze skutecznością. Ci chłopcy muszą się nauczyć, że w dorosłym futbolu nie stwarza się w spotkaniu 20 sytuacji. Te, które udaje się stworzyć, trzeba wykorzystać. My nawet przy wyniku 0:2 mogliśmy jeszcze odwrócić to spotkanie – wyjaśnia Mateusz Książek, opiekun rezerw Avii.

Jego podopieczni na razie zajmują miejsce w dolnej połowie tabeli. To lokata, która na pewno nie odzwierciedla ambicji spadkowicza z IV ligi. – Lubelska klasa okręgowa w tym sezonie jest mocna i konkurencja jest bardzo silna. Na pewno koncentrujemy się na każdym najbliższym spotkaniu. Zdaję sobie sprawę, że potencjał moich chłopców przewyższa tę ligę. Oni są jednak młodzi i ciężko powiedzieć, kiedy uwolnią swoje możliwości. Liczę jednak, że uda nam się być w czołówce, a przy odrobinie szczęścia zakręcić się wokół baraży o awans do IV ligi – wyjaśnia Książek.

Na razie jednak w Świdniku koncentrują się na najbliższym przeciwniku. Będzie nim Stal Poniatowa, a więc inna ekipa, która również ma aspiracje sięgające awansu do IV ligi. – Oczywiście, że celujemy w zwycięstwo. Zachowuję spokój, bo gramy naprawdę dobrze. Brakuje nam jedynie skuteczności – mówi trener rezerw Avii.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Wisła Puławy – Sygnał Lublin 1:3 (Wojtanowicz 75 – Milcz 19, 86, Kowal 29) * Górnik II Łęczna – Avia II Świdnik 2:0 (Małyska 17, Kroczek 60) * KS Cisowianka Drzewce – POM Iskra Piotrowice 2:1 (Kuciński 39, Darmochwał 55 – Mietlicki 49) * LKS Kamionka – Hetman Gołąb 1:2 (Woliński 2 – Kłys 13, 25) * Powiślak Końskowola – Polesie Kock 4:0 (Szczepański 11, Semeniuk 71, Sułek 79, Figura 89) * Opolanin Opole Lubelskie – Piaskovia Piaski 0:2 (Wójcik, Góral) * Stal Poniatowa – Tarasola Cisy Nałęczów 2:1 (Shtekh 26, Gąsiorowski 90+5 – Paprocki 19) * Stal II Kraśnik – Trawena Trawniki 1:3 (Komarzeniec 41-samobójcza – Kubicki 15, Przybylski 30, 62).

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Julia Szeremeta jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik wygrali Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Lubelska klasa okręgowa Górnik II Łęczna Stal Poniatowa avia II świdnik tarasola cisy nałęczów

Pozostałe informacje

Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Górnik II Łęczna pokonał rezerwy Avii Świdnik 2:0. Zielono-czarni po czterech kolejkach mają na koncie dziewięć punktów
Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejna niespokojna noc dla polskich służb i kolejne niepokojące doniesienia o "niezidentyfikowanym obiekcie" znalezionym niedaleko granicy w województwie lubelskim. Tym razem dron odkryto w powiecie bialskim.
Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Drugi mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski i pierwsze zwycięstwo. W niedzielny wieczór Biało-Czerwomi pokonali Finlandię 3:1 i wróciła na drugie miejsce w grupie G gwarantujące baraże o przyszłoroczny mundial
Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
zdjęcia
galeria

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych, pochodząca z Lublina - Budka Suflera z nowymi wokalistami, Robertem Żarczyńskim i Jackiem Kawalcem, wystąpił w niedzielny wieczór na pikniku "Pożegnanie Lata" przy hali sportowej w Puławach.

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik wygrali Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W finale „żółto-niebiescy” okazali się lepsi od gospodarzy
Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Stan zapasów krwi z grupy A, zarówno RhD+ jak i RHD-, a także 0 RhD- w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest już bardzo niski. A potrzebujących nie brakuje. W najbliższym tygodniu w kilku miejscowościach naszego regionu będzie można oddać krew.
Julia Szeremeta jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

Julia Szeremeta bez problemów pokonała Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w kategorii wagowej 57 kg. Zawodniczka Paco Lublin nie miała najmniejszych problemów z wyeliminowaniem reprezentantki Chin.

Z kwiatami i życzeniami do dostojnej jubilatki wybrał się w sobotę burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Dużo zdrowia pani Bronisławo. Mieszkanka miasta skończyła 100 lat

Takie urodziny zdarzają się raz na 100 lat. 6 września 1925 roku urodziła się w Podlesinie na Podkarpaciu mała Bronia, jedna z pięciorga dzieci Julii i Józefa Pleskaczów. Obecnie Bronisława Sadłocha mieszka w Tomaszowie Lubelskim i w sobotę przyjmowała wielu gości.
Biłgoraj był po raz pierwszy gospodarzem rywalizacji w Orlen Superlidze

Galiczanka Lwów w Biłgoraju odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Energą Start Elbląg

Galiczanka Lwów na swój dom wybrała Biłgoraj. I widać, że miejscowy obiekt jej bardzo odpowiada, bo w niedzielne popołudnie rozbiła w niej Energę Start Elbląg 26:21.
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Trąbki, puzony, tuby i waltornie poszły w ruch. I grały tak, że nogi same rwały się do tańca. Dzisiaj na pożegnanie lata w Lublinie odbył się I Przegląd Tradycyjnych Orkiestr Dętych „Eskapada”.
Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Trzy samochody osobowe brały udział w wypadku, który ok. godz. 18.30 wydarzył się na drodze krajowej nr 74 pomiędzy Liśnikiem w Wólką Gościeradowską w powiecie kraśnickim.
Mural jest już gotowy, oficjalne odsłonięcie 21 września

Mural z bohaterkami wojny polsko-bolszewickiej ozdobił wiejską świetlicę

Portrety trzech sanitariuszek: Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, Teresy Grodzińskiej oraz Janiny Zdziarskiej-Wencel ozdobiły jedną ze ścian wiejskiej świetlicy w Stefankowicach (gm. Hrubieszów). Oficjalne odsłonięcie muralu jeszcze w tym miesiącu.
Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Rozmowa z Ireneuszem Pietrzykowskim, trenerem Chełmianki
Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
zdjęcia
galeria

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

W Wąwolnicy powoli kończą się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, w których od soboty uczestniczyły tysiące wiernych. Niedzielną sumę pontyfikalną z udziałem orkiestry dętej i chóru celebrowali biskupi. Część wiernych na Plac Różańcowy dotarli pieszo pielgrzymując z różnych stron województwa.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. W realizację tych obietnic wierzy niecałe 40 proc. respondentów.
LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
3. KOLEJKA

Wyniki:

Powiślak Końskowola - Wisła Puławy 6-2
Polesie Kock - LKS Kamionka 5-3
Hetman Gołąb - Stal II Kraśnik 3-1
Trawena Trawniki - Opolanin Opole Lubelski 1-1
Piaskovia Piaski  - Cisowianka Drzewce 0-3
POM Iskra Piotrowice - Stal Poniatowa 3-1
Tarasola Cisy Nałęczów - Górnik II Łęczna 0-1
Avia II Świdnik - Sygnał Lublin 1-1

Tabela:

1. Powiślak 3 7 11-3
2. Polesie 3 7 12-5
3. Cisowianka 3 7 11-4
4. POM 3 7 8-4
5. Górnik II 3 6 6-4
6. Stal P. 3 6 6-3
7. Cisy 3 6 6-3
8. Opolanin 3 5 5-4
9. Hetman 3 4 8-7
10. Avia II 3 4 4-3
11. Sygnał 3 2 3-6
12. Trawena 3 1 1-7
13. Stal II K. 3 1 2-9
14. Kamionka 2 0 3-9
15. Wisła II 2 0 2-8
16. Piaskovia 3 0 0-9

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 