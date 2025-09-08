W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Jeżeli popatrzymy na pierwsze drużyny ekip z Łęcznej i Świdnika to dzielą je dwie klasy rozgrywkowe. W przypadku rezerw oba ośrodki jednak łączy już znacznie więcej elementów. Profesjonalizm, trenerzy potrafiący pracować z młodzieżą, skład oparty na nastolatkach i ta sama klasa rozgrywkowa – to tylko z wielu wspólnych punktów. W tym miejscu pojawia się jednak ponownie liczba 2, bo właśnie taka różnica bramkowa była w sobotę w bezpośrednim starciu Górnika i Avii.

Mecz w Łęcznej był ciekawy i chociaż wystąpiło w nim mnóstwo młodzieży, to trudno mówić o juniorskim futbolu. Górnik zaimponował wyrachowaniem, bo chociaż stworzył kilka sytuacji mniej niż Avia, to spokojnie wygrał 2:0. Strzelanie rozpoczął już w 19 min Szymon Małyska. 18-latek ładnie przymierzył z linii pola karnego wykorzystując pasywność defensorów ze Świdnika.

Avia starała się doprowadzić do remisu, ale poczynaniom graczy Mateusza Książka brakowało konkretów. Stwarzali sobie sytuacje, ale piłka nie chciała wpaść do bramki strzeżonej przez Jakuba Wilka.

Co innego po drugiej stronie. W 60 min przytomnością umysłu wykazał się Dawid Kroczek. Piłkarz, który już w przeszłości grał nawet w drugoligowej Skrze Częstochowa trafił na 2:0 i praktycznie zamknął mecz. – Mamy w składzie dużo młodych zawodników, którzy dopiero uczą się seniorskiej piłki. Mamy problem ze skutecznością. Ci chłopcy muszą się nauczyć, że w dorosłym futbolu nie stwarza się w spotkaniu 20 sytuacji. Te, które udaje się stworzyć, trzeba wykorzystać. My nawet przy wyniku 0:2 mogliśmy jeszcze odwrócić to spotkanie – wyjaśnia Mateusz Książek, opiekun rezerw Avii.

Jego podopieczni na razie zajmują miejsce w dolnej połowie tabeli. To lokata, która na pewno nie odzwierciedla ambicji spadkowicza z IV ligi. – Lubelska klasa okręgowa w tym sezonie jest mocna i konkurencja jest bardzo silna. Na pewno koncentrujemy się na każdym najbliższym spotkaniu. Zdaję sobie sprawę, że potencjał moich chłopców przewyższa tę ligę. Oni są jednak młodzi i ciężko powiedzieć, kiedy uwolnią swoje możliwości. Liczę jednak, że uda nam się być w czołówce, a przy odrobinie szczęścia zakręcić się wokół baraży o awans do IV ligi – wyjaśnia Książek.

Na razie jednak w Świdniku koncentrują się na najbliższym przeciwniku. Będzie nim Stal Poniatowa, a więc inna ekipa, która również ma aspiracje sięgające awansu do IV ligi. – Oczywiście, że celujemy w zwycięstwo. Zachowuję spokój, bo gramy naprawdę dobrze. Brakuje nam jedynie skuteczności – mówi trener rezerw Avii.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Wisła Puławy – Sygnał Lublin 1:3 (Wojtanowicz 75 – Milcz 19, 86, Kowal 29) * Górnik II Łęczna – Avia II Świdnik 2:0 (Małyska 17, Kroczek 60) * KS Cisowianka Drzewce – POM Iskra Piotrowice 2:1 (Kuciński 39, Darmochwał 55 – Mietlicki 49) * LKS Kamionka – Hetman Gołąb 1:2 (Woliński 2 – Kłys 13, 25) * Powiślak Końskowola – Polesie Kock 4:0 (Szczepański 11, Semeniuk 71, Sułek 79, Figura 89) * Opolanin Opole Lubelskie – Piaskovia Piaski 0:2 (Wójcik, Góral) * Stal Poniatowa – Tarasola Cisy Nałęczów 2:1 (Shtekh 26, Gąsiorowski 90+5 – Paprocki 19) * Stal II Kraśnik – Trawena Trawniki 1:3 (Komarzeniec 41-samobójcza – Kubicki 15, Przybylski 30, 62).