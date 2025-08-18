Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Kanonada w Zawadzie, grad bramek na innych boiskach. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Gryf Gmina Zamość przegrał u siebie z Gromem Różaniec 3:5
Gryf Gmina Zamość przegrał u siebie z Gromem Różaniec 3:5 (fot. TomT)

W niedzielne popołudnie odbyło się aż sześć meczów w „najciekawszej lidze świata". Dawno nie było kolejki obfitującej w tak dużą ilość bramek

Hitem kolejki było starcie pomiędzy Gryfem Gminą Zamość, a Gromem Różaniec. Ekipa z Zawady dobrze weszła w mecz i po kwadransie prowadziła po golu Jakuba Posikaty. 10 minut później do remisu doprowadził Yuriy Perin, a tuż przed przerwą prowadzenie gościom dał Volodymyr Halych.

W drugiej połowie emocji było jeszcze więcej. W 51 minucie do remisu doprowadził Damian Pupeć, ale 60 sekund później goście znów byli o gola lepsi po strzale Kamila Kapronia. W 56 minucie na 3:3 trafił Oleksandr Kushch-Vasylyshyn, ale dosłownie za chwilę do siatki gospodarzy piłkę skierował Grzegorz Uchaman. Wynik spotkania w końcówce ustalił natomiast Perin i trzy punkty pojechały do Różańca.

 – Po takim meczu może przybędzie mi nieco więcej siwych włosów – żartuje Serigej Sawczuk, trener Gromu. – Tak już na poważnie to zagraliśmy w Zawadzie dobry mecz. Wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać po gospodarzach i nie mogliśmy się „otworzyć”. Mieliśmy swój plan i konsekwentnie go realizowaliśmy rehabilitując się za zeszłotygodniową porażkę w Łabuniach. Sezon dopiero się zaczyna, a każda z drużyn dopina kadrę na rozgrywki. Podobnie jest u nas. Myślę, że czas działa na naszą korzyść i teraz będziemy przygotowywać się do kolejnego meczu wyjazdowego z Huraganem Hrubieszów – dodaje trener Gromu.

Po dwóch kolejkach cztery gole na koncie ma już pozyskany przez sezonem Perin. Jak bardzo liczą na tego zawodnika w Różańcu? – Perin daje naszej drużynie mnóstwo doświadczenia i już w dwóch początkowych kolejkach pokazał, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem – ocenia Sawczuk.

Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 3:5 (1:2)

Bramki: Posikata (15), Pupeć (51), Kushch-Vasylyshyn (56) – Perin (25, 87), Halych (41), Kaproń (52), Uchman (57).

Gryf: Pędzich – Krzywonos (72 Zawadzki), Kushch-Vasylyshyn, Laskowski, Luterek, Małecki (72 Kosiński), Niderla (66 Kycko), Posikata, Pupeć, Sałamacha, Sienkiewicz (51 Vistovskyi).

Grom: Pranovich – Ducha, Gałka, Halych, Kaproń, Kiełbasa, Perin, Salik (74 Kotlarz), Uchman, Volkodav, Żyła.

Sędziował: Chmura.

Osiem bramek padło także w Tyszowcach, gdzie tamtejsza Huczwa pokonała 6:2 Omegę Stary Zamość, a po trzy bramki dla miejscowych w tym starciu strzelili Damian Ziółkowski i Mateusz Materna. Grad goli zobaczyli także kibice w Sitnie, gdzie tamtejszy Potok przegrał 3:5 z Huraganem Hrubieszów. Najbardziej piłkarski wynik padł za to w Łaszczówce. Tamtejsza Pogoń przegrała 0:2 z Victorią Łukowa i na premierowe zwycięstwo będzie musiała poczekać przynajmniej do trzeciej kolejki.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – WYNIKI 2. KOLEJKI

Olimpiakos Tarnogród – BKS Bodaczów 1:4 (M. Grabowski 70 – Wróbel 4, Dołba 22, J. Baran 42, Kić 82) * Potok Sitno – Huragan Hrubieszów 3:5 (Kołodziejczuk 62, Samulak 69, 78 – Oleszczuk 26, 31, 71, 85, Rybka 73) * Korona Łaszczów – Sparta Łabunie 4:2 (Kramarczuk 74, Wasyl 82, Zawiślak 84, 87 – Zając 3, Wójcicki 80) * Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 3:5 (Posikata 15, Pupeć 51, Kushch-Vasylyshyn 56 – Perin 25, 87, Halych 41, Kaproń 52, Uchman 58, * Huczwa Tyszowce – Omega Stary Zamość 6:2 (Materna 5, 72, 90+4, Ziółkowski 25, 57, 80 – Dziuba 65, 90) * Pogoń 96 Łaszczówka – Victoria Łukowa 0:2 (Welman 19, Pędlowski 38) * Błękitni Obsza – Roztocze Szczebrzeszyn 1:1 * Graf Chodywańce – Andoria Mircze przełożony na 27 sierpnia.

Gryf Gmina Zamość przegrał u siebie z Gromem Różaniec 3:5

Kanonada w Zawadzie, grad bramek na innych boiskach. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

W niedzielne popołudnie odbyło się aż sześć meczów w „najciekawszej lidze świata”. Dawno nie było kolejki obfitującej w tak dużą ilość bramek
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
1. KOLEJKA

Wyniki:

Korona Łaszczów - Graf Chodywańce 1-2
Sparta Łabunie - Grom Różaniec 3-2
Gryf Gmina Zamość - Potok Sitno 2-0
Huragan Gmina Hrubieszów - Błękitni Obsza 2-2
Roztocze Szczebrzeszyn 1925 - Olimpiakos Tarnogród 4-0
BKS Bodaczów - Pogoń 96 Łaszczówka 5-0
Victoria Łukowa - Huczwa Tyszowce 2-1
Omega Stary Zamość - Andoria Mircze 1-3

Tabela:

1. Bodaczów 1 3 5-0
2. Roztocze 1 3 4-0
3. Andoria 1 3 3-1
4. Gryf 1 3 2-0
5. Sparta 1 3 3-2
6. Victoria 1 3 2-1
7. Graf 1 3 2-1
8. Huragan 1 1 2-2
9. Błękitni 1 1 2-2
10. Grom 1 0 2-3
11. Korona 1 0 1-2
12. Huczwa 1 0 1-2
13. Omega 1 0 1-3
14. Potok 1 0 0-2
15. Olimpiakos 1 0 0-4
16. Pogoń 1 0 0-5

