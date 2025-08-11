Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
8:18
Strona główna » Sport » Piłka nożna » ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega osłabiona ze względu na żniwa, wyniki pierwszej kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Paweł Lewandowski mimo nieudanego otwarcia sezonu wierzy, że Omega Stary Zamość będzie w tym sezonie wygrywać
Paweł Lewandowski mimo nieudanego otwarcia sezonu wierzy, że Omega Stary Zamość będzie w tym sezonie wygrywać (fot. TOMT)

Ruszył nowy sezon w najciekawszej lidze świata. W pierwszym meczu obecnej kampanii BKS Bodaczów rozgromił u siebie Pogoń Łaszczówkę 5:0. Zdecydowanie ciekawiej było w Starym Zamościu, gdzie tamtejsza Omega zagrała z Andorią Mircze

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Za wyniki drużyny ze Starego Zamościa w nowych rozgrywkach nadal będzie odpowiadać Paweł Lewandowski. Natomiast zespół z Mircza od tego sezonu prowadzi Mariusz Kycko. W poprzedniej rundzie dowodził Olimpią Miączyn, która zakończyła zmagania spadkiem do klasy A.

– Cieszę się, że trafiłem do Andorii. Zawodnicy są bardzo chętni do pracy. Na każdym treningu frekwencja dopisuje – zjawia się 20 osób. Warunki do prowadzenia zajęć także są bardzo dobre. Nic tylko systematycznie pracować, a o celach na ten sezon będziemy rozmawiać po zakończeniu pierwszej rundy – mówi Mariusz Kycko.

Sobotnie spotkanie w Starym Zamościu świetnie zaczęło się dla ekipy z Mircza. Już w szóstej minucie wynik otworzył Kacper Matysiak. Na kolejne gole przyszło poczekać do końcówki pierwszej połowy. Najpierw na listę strzelców wpisał się Artur Mac, ale niebawem gospodarze odpowiedzieli golem kontaktowym. W 43 minucie Damian Buczek zagrał piłkę w pole karne gości, a poważny błąd popełnił bramkarz Andorii Filip Filipczuk i piłka wylądowała w bramce.

Kuriozalnie stracony gol nie podłamał przyjezdnych, którzy po przerwie zadali kolejny cios. W 53 minucie bramkę zdobył Nazar Turewicz i choć do końca spotkania pozostało jeszcze dużo czasu to wynik się już nie zmienił. – Szybko zdobyty gol mocno nas podbudował. Później trafiliśmy na 2:0, a w końcówce pierwszej połowy po naszym błędzie rywale złapali kontakt. Po zmianie stron szybko podwyższyliśmy prowadzenie i do końca spotkania kontrolowaliśmy jego przebieg. Wygrana w pierwszej kolejce bardzo nas cieszy. Tym bardziej, że Stary Zamość to trudny teren, a grę utrudniał upał – ocenia mecz trener Kycko.

Po porażce na inauguracje nieco słabsze nastroje zapanowały w ekipie Omegi, ale w klubie doskonale wiedzą, że to dopiero początek sezonu. – W meczu z Andorią miałem do dyspozycji ledwie 13 zawodników. Problemy kadrowe spowodowane są trwającymi żniwami. Wielu z naszych piłkarzy, głównie obrońców, w sobotę musiało po prostu wyjechać do ciężkiej pracy – mówi szczerze Paweł Lewandowski, trener Omegi.

– To nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Zbyt łatwo straciliśmy w nim gole, brakowało też wykończenia. Na plus należy jednak ocenić to, że potrafiliśmy stworzyć sobie sporo sytuacji i wytrzymaliśmy jego trudy pod kątem fizycznym. Nie załamujemy więc rąk tylko pracujemy dalej – dodał szkoleniowiec Omegi.

W następnej kolejce jego podopieczni zagrają na wyjeździe z Huczwą Tyszowce, a Andoria w Chodywańcach zmierzy się z tamtejszym Grafem.

Omega Stary Zamość – Andoria Mircze 1:3 (1:2)

Bramki: Filipczuk (43-samobójcza) – Matysiak (6), A. Mac (37), Turewicz (53).

Omega: Dudek – Baran, Tucki, Leśniak, Dyrkacz, Ciurysek, Lichota, Dziuba, A. Miedźwiedź (70 Dragan), P. Miedźwiedź (60 Antoszek), Buczek.

Andoria: Filipczuk – Herda (85 Kluczek), Baran, Lizun (90 Stankiewicz), Tracz – Wójcik (77 Łukaszczyk), Barszczewski – Wójtowicz, Turewicz (67 Leśniowski)– Matysiak – Mac (86 Pacaj).

Sędziował: Tucki.

Pogrom w Bodaczowie

Inauguracja sezonu 2025/2026 miała miejsce w Bodaczowie, gdzie tamtejszy BKS pokonał aż 5:0 Pogoń 96 Łaszczówkę

W sobotnim meczu debiut w roli pierwszego trenera drużyny z Bodaczowa zaliczył Krzysztof Hadło. Wyszedł on bardzo okazale, bo jego podopieczni wygrali aż 5:0. Cztery gole dla gospodarzy, a wszystkie w pierwszej połowie, strzelił Mateusz Wróbel, który latem przeniósł się do BKS z ekipy jednego ze spadkowiczów po poprzedniej kampanii – Olimpii Miączyn. Drużynę z Łaszczówki w końcówce dobił Arkadiusz Sas i drużyna z Bodaczowa została pierwszym liderem „najciekawszej ligi świata”.

Wysokie zwycięstwo w swoim debiucie w roli trenera Roztocza Szczebrzeszyn 1925 zanotował Przemysław Gałka. Beniaminek zamojskiej okręgówki nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Olimpiakosu Tarnogród. Dwa gole dla Roztocza strzelił Bohdan Bud, a po jednym trafieniu dołożyli Paweł Ligaj i Eryk Laszko.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega Stary Zamość – Andoria Mircze 1:3 (Filipczuk 43-samobójcza – Matysiak 6, Mac 37, Turewicz 53) * Gryf Gmina Zamość – Potok Sitno 2:0 (Małecki 45, Vistovskyi 90) * Victoria Łukowa – Huczwa Tyszowce 2:1 (R. Stępień 9, Pędlowski 68 – Kurzępa 88) * Huragan Gmina Hrubieszów – Błękitni Obsza 2:2 (Oleszczuk 3, Olszak 55 – Kociach 45+1-samobójcza, Strug 74) * Korona Łaszczów – Graf Chodywańce 1:2 (Wasyl 33 – Dzhus 59, Marcos Vinicius 85) * Roztocze Szczebrzeszyn – Olimpiakos Tarnogród 4:0 (Bud 29, 55, Ligaj 66, Laszko 89) * BKS Bodaczów – Pogoń 96 Łaszczówka 5:0 (Wróbel 13, 17, 32, 43, Sas 89) * Sparta Łabunie – Grom Różaniec 3:2 (Zając 8, Pilipczuk 23, 50 – Perin 26, 57).

16-17 sierpnia: Graf – Andoria * Huczwa – Omega * Pogoń – Victoria * Olimpiakos – Bodaczów * Błękitni – Roztocze * Potok – Huragan * Grom – Gryf * Korona – Sparta.

Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość zaczął sezon od zwycięstwa nad Potokiem Sitno

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
omega stary zamość zamojska klasa okręgowa Pogoń 96 Łaszczówka andoria mircze BKS Bodaczów

Pozostałe informacje

Ojciec z kumplem w dyskotece. Dziecko zostawili w samochodzie

Ojciec z kumplem w dyskotece. Dziecko zostawili w samochodzie

Dorośli bawili się w najlepsze, a dziecko, które mieli pod opieką, spało samo całą noc w samochodzie. Gdy chłopczyk się obudził i zaczął płakać, przypadkowi świadkowie wezwali policję.
Kadr z "Rancza"

Co ma "Ranczo" do Radzynia? Odpowie sam autor scenariusza

„Ranczo”, a sprawa radzyńska. O tym, co kryje się pod tym hasłem będzie można przekonać się 15 sierpnia w Radzyniu Podlaskim. Jerzy Niemczuk, scenarzysta kultowego serialu odbierze wtedy tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
Stare Miasto w Zamościu

Na co wydać ponad 3 mln zł? To mieszkańcy zdecydują

Spośród 9 ogólnomiejskich i 36 dla 16 osiedli wybierać będą mieszkańcy Zamościa projekty, które w przyszłym roku zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Na te inwestycje przewidziano ponad 3 mln zł. Głosowanie internetowe rusza za tydzień.
Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu zostanie odnowiony i doposażony

Nowe huśtawki, domki, tunele. Plac zabaw przy żłobku ma się zmienić

Nie jest zły, ale ma być dużo lepszy. Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu zostanie odnowiony i doposażony. Ale najpierw trzeba wybrać wykonawcę.
Inauguracja w Milanowie wypadła okazale. Gospodarze LKS Agrotex rozbili beniaminka Bizona Jeleniec 7:1

LKS Agrotex Milanów nie dał szans Bizonowi

LKS Agrotex Milanów rozbił Bizona Jeleniec 7:1. Cztery bramki zdobył Sebastian Ostapiuk
Aukcja Jakuba Banaszka na rzecz 33. Finału WOŚP okazała się wielkim rozczarowaniem dla zwycięzcy

Spacer, który utknął w kalendarzu. 1660 zł za krok, którego nikt nie postawił

Nagły zwrot po publikacji naszego artykułu o niezrealizowanej aukcji WOŚP z udziałem prezydenta Jakuba Banaszka. Prezydent Chełma skontaktował się ze zwycięzcą licytacji i zaproponował termin spotkania. Mimo to, spacer się nie odbędzie, bo przedsiębiorca podtrzymuje decyzję o rezygnacji.

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

W programie Dzień Wschodzi radna Lublina i społeczniczka Magdalena Szczygieł-Mitrus rozmawia z Arturem Siekaczyńskim o sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.
Paweł Lewandowski mimo nieudanego otwarcia sezonu wierzy, że Omega Stary Zamość będzie w tym sezonie wygrywać

Omega osłabiona ze względu na żniwa, wyniki pierwszej kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Ruszył nowy sezon w najciekawszej lidze świata. W pierwszym meczu obecnej kampanii BKS Bodaczów rozgromił u siebie Pogoń Łaszczówkę 5:0. Zdecydowanie ciekawiej było w Starym Zamościu, gdzie tamtejsza Omega zagrała z Andorią Mircze
Adelita, najdroższy koń aukcji
galeria

Za 13 koni kupcy zapłacili 1 mln 331 tys. euro. Komentarze po aukcji Pride of Poland 2025

Za 13 koni kupcy zapłacili w sumie 1 mln 331 tys. euro. Z wyników tegorocznej aukcji Pride of Poland cieszą się fachowcy, którzy oceniają, że to dobry prognostyk na przyszłość. Ale odbudowa wizerunku polskiej hodowli jeszcze potrwa.

Wioleta Pawlukiewicz
MAGAZYN

Ten wolontariat działa w obie strony

Pierwsze spotkania czasem bywają trudne, bo wolontariusz stresuje się, czy senior go zaakceptuje, czy go polubi – O działalności Stowarzyszenia mali bracia Ubogich rozmawiamy z Wioletą Pawlukiewicz, koordynatorką regionalną, prezeską oraz wolontariuszką.
Motor po 15 dniach przerwy znowu powalczy o punkty

Motor dzisiaj gra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. "Nie możemy się już doczekać"

Po dwóch tygodniach przerwy do walki o punkty wracają piłkarze Motoru Lublin. Drużyna trenera Mateusza Stolarskiego dzisiaj zmierzy się w Gdańsku z Lechią (godz. 19). Transmisja na Canal+ Sport 5, na naszym portalu tradycyjnie relacja na żywo.
Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość zaczął sezon od zwycięstwa nad Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość po spadku z czwartej ligi zaczął sezon od wygranej w „najciekawszej lidze świata”. Podopieczni trenera Sebastiana Luterka pokonali na swoim stadionie Potok Sitno, choć aby sięgnąć po komplet punktów musieli się mocno natrudzić.
Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

W najciekawszym spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu w IV lidze Tomasovia zremisowała u siebie z Lublinianką 1:1. Jeden z faworytów do awansu – Hetman Zamość przywiózł za to skromne zwycięstwo z Łukowa.
Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Piłka nożna to sport, który wymaga od zawodników nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale także umiejętności technicznych i taktycznych. Każdy element gry jest istotny i wpływa na końcowy wynik, dlatego też treningi piłkarskie są złożone i różnorodne. Przyjrzyj się różnicom między treningiem technicznym a treningiem taktycznym, które są kluczowe dla rozwoju zawodnika.
Na godziny przed zakończeniem kampanii wyborczej, przed drugą turą, cały Chrzanów witał przyszłego prezydenta, życząc mu powodzenia. Nadszedł czas podziękowań?

Nie Berlin, Waszyngton, a Janów Lubelski! Za kilka dni ugoszczą prezydenta Nawrockiego?

Nie światowe metropolie, a powiatowy Janów Lubelski będzie jednym z pierwszych miast, do którego z wizytą uda się Karol Nawrocki. Głowa państwa odwiedzi także Godziszów i Chrzanów (jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych źródeł w lubelskim PiS). Termin spotkania to 17 sierpnia, a przyczynkiem ma być Festiwal Oręża Polskiego organizowany nad Zalewem Janowskim.
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
30. KOLEJKA

Wyniki:

Grom Różaniec - Pogoń 96 Łaszczówka 2-4
Andoria Mircze - Graf Chodywańce 1-3
Olimpia Miączyn - Victoria Łukowa 3-7
Olender Sól - Kryształ Werbkowice 2-1
BKS Bodaczów - Tanew Majdan Stary 1-3
Omega Stary Zamość - Korona Łaszczów 1-0
Potok Sitno - Olimpiakos Tarnogród 0-2
Huczwa Tyszowce - Błękitni Obsza 4-0

Tabela:

1. Tanew 30 72 91-36
2. Grom 30 67 107-49
3. Victoria 30 67 73-20
4. Pogoń 30 50 66-48
5. Graf 30 49 48-32
6. Olimpiakos 30 48 64-63
7. Korona 30 48 46-43
8. Huczwa 30 48 63-40
9. Omega 30 35 53-61
10. Bodaczów 30 35 50-53
11. Błękitni 30 34 38-50
12. Andoria 30 33 48-55
13. Potok 30 33 46-57
14. Olimpia 30 30 51-97
15. Kryształ 30 19 17-81
16. Olender 30 13 30-106

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 