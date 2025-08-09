Były trener AZS AWF Biała Podlaska poprowadzi Padwę Zamość

W sezonie 2025/2026 I Liga Centralna liczyć będzie 14 drużyn. Do I ligi spadną dwie najniżej sklasyfikowane drużyny. Przepis nie uwzględnia SMS Kielce. Bezpośredni awans do I Ligi Centralnej uzyska zwycięzca tzw. Turnieju Mistrzów, który odbędzie się po zakończeniu rywalizacji w sezonie 2025/2026.

Wezmą w nim udział zwycięscy poszczególnych grup I ligi. Natomiast drużyna, która zajmie w nim drugie miejsce poszuka szans awansu w barażu. Jej przeciwnikiem będzie zespół, który po zakończeniu rozgrywek 2025/2026 w I Lidze Centralnej sklasyfikowany zostanie na trzecim miejscu od końca. W barażu nie może brać udziału SMS Kielce.

W I Lidze Centralnej nasz region w dalszym ciągu będzie miał dwóch przedstawicieli: KPR Padwę Zamość i AZS AWF Biała Podlaska. Oba zespoły przystąpią do rywalizacji z nowymi opiekunami. W Zamościu, po odejściu trenera Zbigniewa Markuszewskiego zatrudniony został Białorusin Dzmitry Tsikhan. 47-letni szkoleniowiec jest doskonale znany w regionie, a szczególnie w Białej Podlaskiej. Urodzony w Grodnie trener prowadził tamtejszy AZS AWF (lata 2015-2021).

Na trenerskiej ławce Padwy zasiadł trener, który ma doświadczenie międzynarodowe. Prowadził Kronon Grodno na Białorusi. Spod jego ręki wyszedł doskonale znany obrotowy Artiom Karalek z Industrii Kielce. Tsikhan był asystentem trenera kobiecej drużyny Gorodniczanka Grodno oraz młodzieżowej reprezentacji Białorusi. Prowadził Mieszkowa Brześć. Pod jego sterami zespół zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar Białorusi. Z kolei w sezonie 2023/2024 był trenerem kobiecej drużyny Łada Togliatti. W tamtejszej Superlidze zakończył rozgrywki na szóstej pozycji, dotarł do Final Four Pucharu Rosji oraz rozegrał meczu o Superpuchar.

W Białej Podlaskiej wieloletnią współpracę z akademikami zakończył były zawodnik i trener Marcin Stefaniec. Jego miejsce zajął także zawodnik AZS AWF, obrotowy Łukasz Kandora. W klubie liczą, że nowy opiekun będzie kontynuował tradycję. Bialaczanie, którzy w minionym sezonie zostali zmuszeni do walki o utrzymanie, w nowym chcą walczyć o miejsce w środku stawki. O rywalizacji o górną część tabeli z kolei marzą w Zamościu. Pozyskanie doświadczonego szkoleniowca z Białorusi ma być realnym uzasadnieniem tych planów.

Rozgrywki w I Lidze Centralnej rozpoczną się 12 września. Inauguracyjna kolejka potrwa trzy dni. Pierwszym przeciwnikiem AZS AWF Biała Podlaska będzie u siebie E.LINK Gwardia Koszalin. Z kolei KPR Padwa pojedzie na pierwszy mecz nowego sezonu do AZS AGH Kraków.

Już w trzeciej kolejce, 27-28 września, kibice w regionie będą żyli derbami. W pierwszej rundzie KPR Padwa i AZS AWF spotkają się w Białej Podlaskiej. Na 19 grudnia planowana jest pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Rozgrywki I Ligi Centralnej zakończą się 10 maja 2026 roku.