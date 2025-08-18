Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

Dzisiaj
15:32
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

KPR Padwa Zamość rozegrała pierwsze gry kontrolne

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
KPR Padwa Zamość wzięła udział w turnieju w Ciechanowie<br />
KPR Padwa Zamość wzięła udział w turnieju w Ciechanowie
(fot. KPR Padwa Zamość)

KPR Padwa Zamość uczestniczyła w I Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, który został rozegrany w Ciechanowie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pierwszego dnia zamościanie zmierzyli się z gospodarzami Jurandem Ciechanów. Po pierwszej połowie ekipa trenera Dzmitrya Tsikhana prowadziła 15:14. Na zawody KPR Padwa pojechała bez Mateusza Gawrysia i Karola Małeckiego. W bramce zamościan zagrali golkiperzy Młodej Padwy - Adam Krysiak i Karol Kulik.

Po zmianie stron spotkanie z Jurandem nadal było wyrównane. Końcówka należała już do miejscowych, którzy wyszli na trzybramkowe prowadzenie (32:29). Rozmiary przegranej zmniejszył Mateusz Morawski (32:30).

Jurand Ciechanów - KPR Padwa Zamość 32:30 (14:15)

KPR Padwa: Dragan, Krysiak, Kulik - Kawka 4, Wleklak 4, Skiba 4, Bielko 3, Szeląg 3, Bączek 3, Morawski 3, Czerwonka 2, Golański 2, Adamczuk 1, Fugiel 1, Florkiewicz, Szymański.

W meczu o trzecie miejsce przeciwnikiem Padwy była drużyna NLO SMS ZPRP Kielce. Początek był wyrównany. Wraz z upływem czasu to kielczanie zaczęli zyskiwać przewagę (prowadzili 8:5). Zamościanie doprowadzili do wyrównania. W końcówce byli lepsi od przeciwnika o dwa trafienia (15:13).

Pięć minut po wznowieniu gry w drugiej połowie NLO SMS ZPRP ponownie wyszedł na prowadzenie, tym razem 20:16. W grze podopiecznych Tsikhana szwankowała obrona, atak, nie najlepiej też było ze współpracą.

Dopiero w końcówce zaczęło to lepiej wyglądać. W 52 minucie Miłosz Bączek trafił na 26:27. Niestety, nie udało się wyrównać. Kielczanie odskoczyli na trzy bramki (29:26). Ostatecznie wygrali 32:31. Tym samym zamościanie zakończyli turniej na czwartej pozycji.

KPR Padwa Zamość - SMS ZPRP I Kielce 31:32 (15:13)

KPR Padwa: Krysiak 1, Kulik, Dragan - Szymański 5, Fugiel 4, Morawski 4, Bączek 3, Kawka 2, Czerwonka 2, Bielko 2, Skiba 2, Florkiewicz 2, Golański 2, Wleklak 1, Adamczuk 1, Szeląg.

Pozostałe wyniki: półfinał: AZS UW Handball Warszawa - NLO SMS ZPRP Kielce 33:25 * finał: Jurand Ciechanów - AZS UW Handball Warszawa 36:31.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
I centralna liga piłkarzy ręcznych KPR Padwa Zamość

Pozostałe informacje

Fundacja Sztukmistrze: Radiant 2.0
PROGRAM
26 września 2025, 0:00
galeria

Cyrkulacje 2025: Wszystkie akrobacje i atrakcje

12. Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje. Kiedy? od 26 września do 12 października. Gdzie? W Centrum Spotkania Kultur. Co w programie? Spektakle mistrzów współczesnego cyrku, Konkurs Etiud i premiery.
Tragiczny wypadek w Poizdowie

Tragiczny wypadek w Poizdowie

78-letni kierowca Peugeota wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Hondzie kierowanej przez 42-letniego mieszkańca gminy Wisznice. 42-letni kierowca Hondy został przewieziony do szpitala. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny Miasta Lublin Tomasz Gontarz (PiS) złożył interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów, który odbędzie się 28 sierpnia na Motor Lublin Arenie. Powodem są obawy związane z niedawnymi antypolskimi incydentami na stadionach.
Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista trafił do szpitala, a policjanci ustalili, miał ponad promil alkoholu, że nie miał uprawnień, a sam motocykl nie był dopuszczony do ruchu.
LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Kiedy i gdzie?

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Kiedy i gdzie?

Kierowcy w Lublinie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Mieczysława Biernackiego. Powód? Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Biernackiego 15–17.
Żeby kursantowi było lepiej zdawać na prawko. Będzie remont placu przy WORD

Żeby kursantowi było lepiej zdawać na prawko. Będzie remont placu przy WORD

Ta wiadomość ucieszy starających się o prawo jazdy. Plac manewrowy przy WORD w Białej Podlaskiej przejdzie modernizację.
Najlepsza sucha karma dla psa: co wybrać dla szczeniaka, dorosłego i seniora?

Najlepsza sucha karma dla psa: co wybrać dla szczeniaka, dorosłego i seniora?

Dobór odpowiedniego pożywienia to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmujesz jako właściciel psa. Potrzeby żywieniowe zmieniają się w zależności od wieku, dlatego nie ma jednej karmy idealnej dla każdego psa. W tym artykule pokażemy Ci, jak wybrać suchą karmę dla psa, która będzie najlepiej dopasowana do jego etapu życia — od szczeniaka po seniora.
Twoje biurko jako dzieło sztuki - Minimalistyczny design i elegancja w świecie obudów komputerowych.

Twoje biurko jako dzieło sztuki - Minimalistyczny design i elegancja w świecie obudów komputerowych.

Komputer stacjonarny przestał być anonimowym, szarym pudełkiem, które staramy się ukryć pod biurkiem, a stał się centralnym punktem nowoczesnego miejsca pracy i rozrywki. To już nie tylko narzędzie, ale również wyraz naszego stylu i osobowości, element, który może dopełniać lub całkowicie definiować estetykę całego pomieszczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, producenci sprzętu odchodzą od agresywnych, gamingowych wzorów na rzecz minimalistycznego designu i elegancji. Dobrze dobrana obudowa potrafi przemienić zwykłe biurko w harmonijną, inspirującą przestrzeń, która cieszy oko i sprzyja kreatywności.
Skup nieruchomości w Lublinie – szybkie rozwiązanie dla właścicieli mieszkań i domów

Skup nieruchomości w Lublinie – szybkie rozwiązanie dla właścicieli mieszkań i domów

Lublin to jedno z najszybciej rozwijających się miast wschodniej Polski. Coraz więcej osób przenosi się tu na stałe, co sprawia, że rynek nieruchomości jest dynamiczny i zróżnicowany. Jednak mimo dużego zainteresowania kupnem mieszkań czy domów, sprzedaż nieruchomości nie zawsze jest łatwa. Wiele osób wciąż zmaga się z długim oczekiwaniem na nabywcę, problemami formalnymi i stresem związanym z negocjacjami.
Białorusin zatrzymany. Jest podejrzany o planowanie sabotażu w województwie lubelskim

Białorusin zatrzymany. Jest podejrzany o planowanie sabotażu w województwie lubelskim

Funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie zatrzymali Vitalija S. Białorusin jest podejrzany o działanie na rzecz obcego wywiadu i planowanie podpalenia obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.
Razer BlackWidow V4 Low-profile: Niskoprofilowe klawiatury dla graczy

Razer BlackWidow V4 Low-profile: Niskoprofilowe klawiatury dla graczy

219,99 i 189,99 euro – na tyle Razer wycenił swoje nowe klawiatury dla graczy, czyli niskoprofilowe BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed.
Kierowca miał 3 promile. Zatrzymali go ratownicy medyczni

Kierowca miał 3 promile. Zatrzymali go ratownicy medyczni

Załoga karetki pogotowia ratunkowego zauważyła pojazd, którego tor jazdy wskazywał na to, że kierowca może być nietrzeźwy. Postanowili zatrzymać samochód, a potem zabrali kluczyki kierowcy.
Kończą się prace przy przedłużeniu ul. Węglarza. Jest już nowa nawierzchnia

Kończą się prace przy przedłużeniu ul. Węglarza. Jest już nowa nawierzchnia

Na skrzyżowaniu ulic Węglarza-Walecznych-Strzembosza większość robót drogowych jest już wykonana, pozostały drobne prace wykończeniowe i odbiory techniczne.
"Ludzie podobni są do liści (...) Dzięki liściom drzewa rodzą owoce i to ich zasługa, a po ludziach zostają czyny, dzieła ich rąk i umysłów, i pamięć pokoleń" Jan Longin Okoń "Płonąca preria"

Chcą upamiętnić pisarza, który rozsławił miasto legendą o Bieluchu

W Chełmie chcą upamiętnić Longina Jana Okonia – pisarza, który rozsławił miasto legendą o Bieluchu. Pięć lat po śmierci tego poety, prozaika, literaturoznawcy, pedagoga i animatora kultury, pojawił się pomysł by uhonorować go pomnikiem w formie ławeczki przed Chełmską Biblioteką Publiczną.

Pędził po alkoholu i wiózł dwójkę dzieci

Pędził po alkoholu i wiózł dwójkę dzieci

Nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Był pod wpływem alkoholu, a wiózł dwójkę swoich dzieci.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Gwardia Opole - Górnik Zabrze 29:35
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Azoty Puławy 36:33
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 29:21
Chrobry Głogów - Industria Kielce 29:43
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 22:42
Śląsk Wrocław - Energa MKS Kalisz 34:30
Zepter Legionowo - Wybrzeże Gdańsk 28:33

Tabela:

1. ORLEN Wisła Płock 26 75 894-581
2. Kielce 26 75 991-672
3. Ostrovia 26 54 824-783
4. Chrobry Głogów 26 46 781-770
5. Górnik Zabrze 26 41 777-771
6. Wybrzeże 26 41 771-798
7. Gwardia Opole 26 41 767-781
8. MKS Kalisz 26 35 713-750
9. MMTS Kwidzyn 26 31 728-758
10. Zagłębie Lubin 26 31 709-816
11. Azoty Puławy 26 30 824-910
12. Piotrkowianin 26 22 737-883
13. Legionowo 26 17 709-790
14. Śląsk 26 7 658-820

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 