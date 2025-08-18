KPR Padwa Zamość rozegrała pierwsze gry kontrolne

Pierwszego dnia zamościanie zmierzyli się z gospodarzami Jurandem Ciechanów. Po pierwszej połowie ekipa trenera Dzmitrya Tsikhana prowadziła 15:14. Na zawody KPR Padwa pojechała bez Mateusza Gawrysia i Karola Małeckiego. W bramce zamościan zagrali golkiperzy Młodej Padwy - Adam Krysiak i Karol Kulik.

Po zmianie stron spotkanie z Jurandem nadal było wyrównane. Końcówka należała już do miejscowych, którzy wyszli na trzybramkowe prowadzenie (32:29). Rozmiary przegranej zmniejszył Mateusz Morawski (32:30).

Jurand Ciechanów - KPR Padwa Zamość 32:30 (14:15)

KPR Padwa: Dragan, Krysiak, Kulik - Kawka 4, Wleklak 4, Skiba 4, Bielko 3, Szeląg 3, Bączek 3, Morawski 3, Czerwonka 2, Golański 2, Adamczuk 1, Fugiel 1, Florkiewicz, Szymański.

W meczu o trzecie miejsce przeciwnikiem Padwy była drużyna NLO SMS ZPRP Kielce. Początek był wyrównany. Wraz z upływem czasu to kielczanie zaczęli zyskiwać przewagę (prowadzili 8:5). Zamościanie doprowadzili do wyrównania. W końcówce byli lepsi od przeciwnika o dwa trafienia (15:13).

Pięć minut po wznowieniu gry w drugiej połowie NLO SMS ZPRP ponownie wyszedł na prowadzenie, tym razem 20:16. W grze podopiecznych Tsikhana szwankowała obrona, atak, nie najlepiej też było ze współpracą.

Dopiero w końcówce zaczęło to lepiej wyglądać. W 52 minucie Miłosz Bączek trafił na 26:27. Niestety, nie udało się wyrównać. Kielczanie odskoczyli na trzy bramki (29:26). Ostatecznie wygrali 32:31. Tym samym zamościanie zakończyli turniej na czwartej pozycji.

KPR Padwa Zamość - SMS ZPRP I Kielce 31:32 (15:13)

KPR Padwa: Krysiak 1, Kulik, Dragan - Szymański 5, Fugiel 4, Morawski 4, Bączek 3, Kawka 2, Czerwonka 2, Bielko 2, Skiba 2, Florkiewicz 2, Golański 2, Wleklak 1, Adamczuk 1, Szeląg.

Pozostałe wyniki: półfinał: AZS UW Handball Warszawa - NLO SMS ZPRP Kielce 33:25 * finał: Jurand Ciechanów - AZS UW Handball Warszawa 36:31.