MKS AZS UMCS Lublin – KPR Marcovia ROKiS 34:23. To nie był łatwy mecz

Chociaż końcowy wynik, 34:23 dla MKS AZS UMCS Lublin, wskazuje, że był to łatwy mecz, to boiskowe wydarzenia nie pozwalają na wyciągnięcie takiego wniosku. Marcovia w hali Globus podyktowała lubliniankom trudne warunki i szczególnie w pierwszej połowie spotkanie było bardzo wyrównane. Wprawdzie przyjezdne ani razu nie prowadziły, co więcej remisowały tylko przy stanie 0:0, to do 38 min były w grze o zwycięstwo. Wtedy jednak Klaudia Kuc i Ewa Suwała włączyły się z rzutem i zapewniły zwycięstwo podopiecznym Małgorzaty Roli. W jej zespole kapitalnie zagrała Edyta Byzdra. Zawodniczka, która ma za sobą już mecze w Superlidze, zdobyła 5 bramek. Świetnie zagrały też mniej doświadczone Sara Leebe i Gabriela Tomczyk, które bramkarkę rywalek pokonały po 4 razy. - Od pierwszej minuty dążyłyśmy do tego, aby skupić się na naszej głównej broni, którą jest obrona. Nasza silna współpraca zaowocowała wyprowadzaniem kontrataków, które pojawiły się szczególnie w drugiej połowie. Dzięki temu zdobywałyśmy tak naprawdę „łatwe bramki”. Mówi się, że drużyna buduje się na zwycięstwach i my bardzo tego potrzebujemy. Przed nami kolejne zmagania w lidze, do których musimy się przygotować jak najlepiej i utrzymać tę passę jak najdłużej. Jednocześnie chcemy pokazać dobry handball na parkiecie – tłumaczy klubowym mediom Edyta Byzdra, szczypiornistka zespołu z Lublina.

MKS AZS UMCS Lublin – KPR Marcovia ROKiS 34:23 (14:10)

Lublin: Zgrzebnicka – Byzdra 5, Leebe 4, Tomczyk 4, Suszek 3, Kuc 3, Rossa 3, Suwała 3, Skubacz 2, Janczarek 2, Owczaruk 2, Chodoń 1, Kawka 1, Dąbska 1, Osowska, Kowalska. Kary: 8 min.

Marcovia: Ciesielska, Yilmaz – Kowalska 6, Kaczor 5, Chmielecka 5, Janicka 2, Kaczor 2, Filipek 1, Matusiak 1, Giera 1, Staroń, Wyszyńska, Jarząbek, Rudzka, Borkowska, Kary: 4 min.

Sędziowali: Karwowski i Kowalski (obaj Przemyśl). Widzów: 130.

Pozostałe wyniki: SPR Handball Rzeszów – UKS Varsovia 27:27 * PreZero APR Radom – Suzuki Korona Handball Kielce 23:20 * AZS UW Warszawa – Handball Warszawa 22:32 * ChKS PŁ Łódź – KS AZS AWF Warszawa 38:26. Mecz JKS San Jarosław – SMS ZPRP I Płock został przełożony na inny termin.

Handball W. 7 21 233-157 Korona 7 18 210-178 Radom 7 17 212-177 Lublin 7 12 221-175 Varsovia 7 11 191-200 Rzeszów 7 10 196-210 Płock 6 9 170-180 AZS UW 7 9 171-201 Łódź 7 7 194-182 San 6 6 152-184 Marcovia 7 3 204-230 AZS AWF 7 0 194-274

18-20 listopada: Marcovia – Łódź * Handball W. – AZS AWF * Korona – AZS UW * Płock – Radom * Varsovia – San * Lublin – Rzeszów (sobota, godz. 12).