Padwa Zamość z wizytą w Krakowie, AZS AWF Biała Podlaska ma wolne

Krakowianie to beniaminek tego szczebla rozgrywek. AZS AGH rywalizował w Turnieju Mistrzów w Kielcach. 36:33 pokonał Aqua-Instal Jezioraka Iława. W drugim występie, po zaciętym spotkaniu, pokonał SPR PURINA Kąty Wrocławskie 30:28. Trzecim przeciwnikiem był AZS UW Warszawa. Akademickie derbowe starcie zakończyło się zwycięstwem 30:28. Tym samym krakowianie zajęli pierwsze miejsce i wywalczyli awans do I Ligi Centralnej. To pierwszy w historii zespół z Małopolski, który zagra na tym szczeblu rozgrywek.

Zamościanie ostatnio przegrali 28:30 wojewódzki finał Pucharu Polski z AZS AWF Biała Podlaska. Był to ostatni sprawdzian przed nowym sezonem. Wcześniej zajęli drugie miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, który został rozegrany w Warszawie. KPR Padwa przystępuje do rozgrywek z nowym trenerem. Dotychczasowego Zbigniewa Markuszewskiego zastąpił Białorusin Dzmitry Tsikhan. 47-letni szkoleniowiec jest doskonale znany w regionie, a szczególnie w Białej Podlaskiej. Urodzony w Grodnie trener prowadził miejscowy AZS AWF (lata 2015-2021).

Nowy opiekun zamościan pracował także z Krononem Grodno, był asystentem trenera kobiecej drużyny Gorodniczanka Grodno oraz młodzieżowej reprezentacji Białorusi. Prowadził także Mieszkowa Brześć. Pod jego sterami zespół zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar. Z kolei w sezonie 2023/2024 był trenerem kobiecej drużyny Łada Togliatti. W tamtejszej Superlidze zakończył rozgrywki na szóstej pozycji, dotarł do Final Four Pucharu Rosji oraz wystąpił w spotkaniu o Superpuchar. Nowy trener, to nowe oczekiwania. Najpierw zespół musi się zgrać. Następnie, pod okiem nowego szkoleniowca, zamościanie będą chcieli zająć jak najwyższe miejsce w tabeli.

Terminarz 1. kolejki:

12 września: SMS ZPRP I Kielce – Sandra Spa Pogoń Szczecin * 13 września: AZS AGH Kraków – KPR Padwa Zamość * MKS Nielba Wągrowiec – Grot Blachy Pruszyński Anilana * AZS UW Warszawa – Śląsk Wrocław * Jurand Ciechanów – Stal Gorzów Wielkopolski * 14 września: ENEA WKS Grunwald Poznań – Siódemka Miedź Legnica * mecz: AZS AWF Biała Podlaska – Gwardia Koszalin przełożony na 1 października.