I LIGA MĘŻCZYZN

Dzisiaj
12:48
I LIGA MĘŻCZYZN

Padwa Zamość z wizytą w Krakowie, AZS AWF Biała Podlaska ma wolne

Autor: (grom)
(fot. Padwa Zamość/facebook)

Na inaugurację nowego sezonu KPR Padwa Zamość zagra na wyjeździe z AZS AGH Kraków. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. AZS AWF Biała Podlaska mecz pierwszej kolejki rozegra dopiero 1 października. Powodem jest zajęta w weekend hala.

Krakowianie to beniaminek tego szczebla rozgrywek. AZS AGH rywalizował w Turnieju Mistrzów w Kielcach. 36:33 pokonał Aqua-Instal Jezioraka Iława. W drugim występie, po zaciętym spotkaniu, pokonał SPR PURINA Kąty Wrocławskie 30:28. Trzecim przeciwnikiem był AZS UW Warszawa. Akademickie derbowe starcie zakończyło się zwycięstwem 30:28. Tym samym krakowianie zajęli pierwsze miejsce i wywalczyli awans do I Ligi Centralnej. To pierwszy w historii zespół z Małopolski, który zagra na tym szczeblu rozgrywek.

Zamościanie ostatnio przegrali 28:30 wojewódzki finał Pucharu Polski z AZS AWF Biała Podlaska. Był to ostatni sprawdzian przed nowym sezonem. Wcześniej zajęli drugie miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, który został rozegrany w Warszawie. KPR Padwa przystępuje do rozgrywek z nowym trenerem. Dotychczasowego Zbigniewa Markuszewskiego zastąpił Białorusin Dzmitry Tsikhan. 47-letni szkoleniowiec jest doskonale znany w regionie, a szczególnie w Białej Podlaskiej. Urodzony w Grodnie trener prowadził miejscowy AZS AWF (lata 2015-2021).

Nowy opiekun zamościan pracował także z Krononem Grodno, był asystentem trenera kobiecej drużyny Gorodniczanka Grodno oraz młodzieżowej reprezentacji Białorusi. Prowadził także Mieszkowa Brześć. Pod jego sterami zespół zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar. Z kolei w sezonie 2023/2024 był trenerem kobiecej drużyny Łada Togliatti. W tamtejszej Superlidze zakończył rozgrywki na szóstej pozycji, dotarł do Final Four Pucharu Rosji oraz wystąpił w spotkaniu o Superpuchar. Nowy trener, to nowe oczekiwania. Najpierw zespół musi się zgrać. Następnie, pod okiem nowego szkoleniowca, zamościanie będą chcieli zająć jak najwyższe miejsce w tabeli.

Terminarz 1. kolejki:

12 września: SMS ZPRP I Kielce – Sandra Spa Pogoń Szczecin * 13 września: AZS AGH Kraków – KPR Padwa Zamość * MKS Nielba Wągrowiec – Grot Blachy Pruszyński Anilana * AZS UW Warszawa – Śląsk Wrocław * Jurand Ciechanów – Stal Gorzów Wielkopolski * 14 września: ENEA WKS Grunwald Poznań – Siódemka Miedź Legnica * mecz: AZS AWF Biała Podlaska – Gwardia Koszalin przełożony na 1 października.

I LIGA CENTRALNA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Jurand Ciechanów - Anilana Łódź 36:28
Olimpia Piekary Śl. - SMS Kielce 37:30
Siódemka Legnica - Stal Gorzów 28:25
Gwardia Koszalin - Fit Dieta Żukowo 35:33
Grunwald Poznań - Padwa Zamość 29:27
AZS AWF Biała Podlaska - Pogoń Szczecin 31:30
Nielba Wągrowiec - Handball Stal Mielec 33:25

Tabela:

1. Stal Mielec 26 74 832:686
2. Ciechanów 26 50 777:756
3. Pogoń 26 46 728:696
4. Gwardia Koszalin 26 45 769:731
5. Siódemka 26 44 760:753
6. Stal Gorzów 26 41 780:744
7. Padwa 26 41 797:747
8. Anilana 26 35 713:768
9. Grunwald 26 35 730:732
10. AZS AWF Biała Podl. 26 33 733:729
11. Nielba 26 29 715:753
12. Żukowo 26 28 789:848
13. Olimpia 26 25 722:773
14. SMS Kielce 26 20 757:886

