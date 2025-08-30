Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 30 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA KOBIET

Dzisiaj
7:03
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA KOBIET

Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt): W Lubinie będą mnie miło wspominać

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Rozmawiał Kamil Kozioł
Rozmawiał Kamil Kozioł (fot. Wojtek Szubartowski)

Rozmowa z Adrianną Górną, skrzydłową PGE MKS El-Volt Lublin

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  • Jakie są wnioski po zagranicznych turniejach w wykonaniu PGE MKS El-Volt Lublin?

– Granie na Węgrzech i Rumunii dało nam dużo dobrego. Konfrontacje z mocnymi zespołami dają nam więcej niż kolejne mecze z zespołami znanymi z Orlen Superligi. Te porażki na pewno sporo nas nauczą.

  • Jak przebiega proces aklimatyzacji w Lublinie?

– Czuję się tu bardzo dobrze. Fajna drużyna, osoby oraz miasto. Jestem osobą, która stara się przekazywać dobrą energię innym osobom. Mam wrażenie, ze dostaję ją też od innych. Cieszę się z tej zmiany.

  • W pani przypadku w ogóle można mówić o procesie aklimatyzacji? Przecież większość dziewczyn dobrze zna pani chociażby ze zgrupowań reprezentacji Polski.

– To prawda. Inaczej jest jednak, kiedy wchodzi się do nowego zespołu i poznaje się koleżanki w ciężkich momentach. Niektóre więc odkryłam na nowo. Są też zawodniczki z zagranicy, które mają rewelacyjną energię.

  • Co zaskoczyło panią w treningach prowadzonych przez Pawła Tetelewskiego?

– Każda jednostka treningowa jest zaplanowana co do minuty. Wszystko jest robione z głową, a ja czuję, że się rozwijam. Nawet w momentach, kiedy było ciężko, to wiedziałam, że ma być ciężko.

  • W sobotę rozpoczynacie oficjalnie sezon meczem o Superpuchar Polski. Rywalem będzie dobrze pani znany KGHM MKS Zagłębie Lubin.

– Byłam tam przez osiem sezonów. Teraz jestem w Lublinie i zrobię wszystko, aby Superpuchar przyjechał do Lublina. Sentyment do Lubina jest, bo tam stawiałam swoje pierwsze kroki. To w momencie meczu zostawia się jednak zupełnie z boku.

  • Obie drużyny mocno zmieniły swoje składy...

– Zagłębie przeprowadziło sporo zmian. Będziemy jednak dobrze przygotowane do tego meczu. Jestem ciekawa tego spotkania. Wiem, że jesteśmy dobrym zespołem i zwyciężymy.

  • Z Zagłębiem zagracie też w decydującej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej. Co pani pomyślała sobie, kiedy wylosowano ekipę z Lubina?

– Wszechświat mnie sprawdza, czy jestem gotowa na taką rywalizację. A tak na serio, to powiedziałam, że to nuda. Czekałam na coś nowego.

  • Obawia się pani przyjęcia przez kibiców w Lubinie?

– Jestem pewna, że nie mam się czego obawiać. Nawet jak odchodziłam, to po ostatnim meczu miałam ciepłe pożegnanie i czułam, że będą mnie miło wspominać. To są jednak ludzie i ręki nie dam sobie odciąć.

Motor liczy na przełamanie w Zabrzu

Górnik Zabrze faworytem, Motor liczy na przełamanie

Piłkarki PGE MKS El-Volt Lublin w sobotę zaczynają nowy sezon

PGE MKS El-Volt Lublin kontra KGHM MKS Zagłębie w meczu o Superpuchar

Czy Górnik wygra w końcu pierwszy mecz w sezonie 25/26?

Górnik Łęczna w sobotę zmierzy się ze Stalą Rzeszów i chce w końcu wygrać

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
orlen superliga piłkarek ręcznych PGE MKS El-Volt Lublin

Pozostałe informacje

Kilkanaście minut czy kilkadziesiąt godzin? Ile tak naprawdę trwał zrzut zanieczyszczeń do rzeki Uherki i zbiornika Stańków?

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

Czy winna jest awaria sondy w oczyszczalni, czy nielegalny zrzut ścieków? Spór o przyczyny masowego śnięcia ryb w zbiorniku Stańków podzielił radnych i władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Emocje na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm sięgnęły zenitu.

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

28 sierpnia, w wieku 81 lat zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor. Popularny „Perczyna” w barwach klubu z Lublina startował w latach 1966-1973. W tym czasie wystąpił w 94 meczach i zapisał na swoim koncie 412,5 punktu.
Z owczarni do PlusLigi. Kamila Grzywaczewska nowym prezesem Chełmskiego Klubu Sportowego

Z owczarni do PlusLigi. Kamila Grzywaczewska nowym prezesem Chełmskiego Klubu Sportowego

Na sportowej mapie Chełma doszło właśnie do przetasowań. Miejsce Artura Juszczaka, ustępującego prezesa Chełmskiego Klubu Sportowego, zajmuje Kamila Grzywaczewska – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego i jedna z najważniejszych postaci PiS w regionie.

Rozmawiał Kamil Kozioł

Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt): W Lubinie będą mnie miło wspominać

Rozmowa z Adrianną Górną, skrzydłową PGE MKS El-Volt Lublin
Piłkarze Dynama Kijów mieli problemu z właściwym skoncentrowaniem się na meczu z Maccabi Tel Awiw

Futbol w cieniu wojny

W czwartkowy wieczór Dynamo Kijów zakończyło swoją przygodę z Ligą Europy. W meczu rozgrywanym na Arenie Lublin Ukraińcy wygrali 1:0, ale nie zdołali odrobić strat z pierwszego spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

W piątek koszykarze PGE Startu rozegrali pierwszy mecz kontrolny przed sezonem 25/26. Lublinianie zmierzyli się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i musieli uznać wyższość rywali po wysokiej porażce 78:96.
Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w czwartek, podczas tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu.
204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji
RAPORT

204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji

204 wypadki, 19 ofiar śmiertelnych, 235 rannych i ponad 2900 kolizji – to bilans wakacji 2025 na drogach województwa lubelskiego. W statystykach nadal przoduje jazda na podwójnym gazie.
Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00

Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba już 7 września.
Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Rodzice około 23 tysięcy maluchów z województwa lubelskiego korzystali w tym roku z programu „Aktywny Rodzic”. Nowe wnioski wciąż wpływają, a ZUS zaprasza na eksperckie dyżury.
Poradnik bezpieczeństwa już jest. Jak się przygotować na każdą sytuację?

Poradnik bezpieczeństwa już jest. Jak się przygotować na każdą sytuację?

Wojna i blackout. Powódź i huragan. Pożar i atak terrorystyczny. Jak się na takie wydarzenia przygotować i co robić w pierwszej kolejności? Odpowiedzią ma być poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez MON, MSWiA i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie
NASZ PATRONAT
31 sierpnia 2025, 9:00

Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie

W niedzielę (31 sierpnia) w Lublinie, na Starym Mieście, będzie naprawdę słodko. Przed nami kolejna edycja Wojewódzkiego Święta Miodu.
Sklep charytatywny Fundacji Tworzywo nie sztuczne znajduje się w Galerii Handlowej Revia Park na ul. Lubelskiej w Zamościu
31 sierpnia 2025, 9:00

Muzyka, kawa, rozmowy i zakupy. Pierwszy sklep charytatywny otwiera się z pompą

Niedziela, 31 sierpnia, godzina 9, galeria Revia Park: tego dnia, o tej porze i w tym miejscu zostanie otwarty pierwszy w Zamościu sklep charytatywny. Założycielki Fundacji Tworzywo nie sztuczne przygotowały z tej okazji mnóstwo atrakcji.
Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt”
ZDJĘCIA
galeria

Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt”

Mowa o najwyższym szczeblu kariery w oświacie – stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymało właśnie ponad 200 pedagogów z naszego regionu. Dokumenty wręczono podczas uroczystości w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Niecodzienny „ładunek” znaleźli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej na granicy w Dorohusku. W przerobionych drewnianych paletach z pelletem ukryto ponad 8,6 tysiąca paczek papierosów. Ich szacunkowa wartość rynkowa to ponad 150 tys. zł.
ORLEN SUPERLIGA KOBIET
28. KOLEJKA

Wyniki:

GRUPA MISTRZOWSKA - 
Zagłębie Lubin - PGE MKS FunFloor Lublin 34:31
KPR Gminy Kobierzyce - Start Elbląg 33:24
MKS Piotrcovia - MKS Gniezno 27:26
GRUPA SPADKOWA - 
Energa Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice 26:25
Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin 23:38

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 28 78 881-603
2. MKS Funfloor Lublin 28 68 856-707
3. KPR Kobierzyce 28 60 796-719
4. Start Elbląg 28 40 783-847
5. MKS Gniezno 28 35 790-809
6. MKS Piotrcovia 28 35 754-789
7. GRUPA SPADKOWA
8. Ruch 24 26 635-705
9. Młyny Stoisław Koszalin 24 19 600-698
10. Sośnica 24 18 578-670
11. Kalisz 24 17 615-741

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 