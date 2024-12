Horror w końcówce i wygrana MKS FunFloor Lublin w Gnieźnie

Złodziej w bożonarodzeniowej szopce. Uprowadził... żywego baranka

Nie dość, że pozbawił szopkę jednego z żywych zwierzaków, to jeszcze naraził młodego baranka na pewną śmierć, zabierając go od matki. Złodzieja, który zakradł się do bożonarodzeniowej instalacji w jednym z kościołów nie minie kara.