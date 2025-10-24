Małe derby w Lublinie. PGE MKS El-Volt zagra z Galiczanką

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że lubelski klub czeka derbowa rywalizacja. Galiczanka bowiem to drużyna, która w Orlen Superlidze na co dzień występuje w roli gospodarza w Biłgoraju. Tam też zresztą zdarza się jej trenować, chociaż trzeba pamiętać, że jej podstawową bazą jest Lwów.

Dla PGE MKS El-Volt to być może jedyny zagraniczny przeciwnik, z którym lubelska drużyna zagra w tym sezonie. Wprawdzie przed podopiecznymi Pawła Tetelewskiego rywalizacja w kluczowej fazie eliminacji Ligi Europejskiej, ale tam czeka na nich Zagłębie Lubin. Nie trzeba dodawać, że faworytem tej rywalizacji będą „Miedziowe”, które już dwa razy w tym sezonie pokonały rywalki z Lublina.

Zanim dojdzie do rywalizacji w europejskich pucharach, to podopieczne Pawła Tetelewskiego muszą skupić się na lidze. Galiczanka bowiem nie jest łatwym przeciwnikiem. Ukrainki obecnie w tabeli są siódme.