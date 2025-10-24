Małgorzata Gromadzka już oficjalnie w ministerstwie rolnictwa

Resort poinformował o tym w czwartkowe popołudnie, informując, że akt powołania w imieniu premiera Donalda Tuska wręczył Małgorzacie Gromadzkiej minister Stefan Krajewski.

W wydanym z tej okazji komunikacie przypomniano, że Małgorzata Gromadzka jako posłanka X kadencji aktywnie współpracowała ze środowiskami rolniczymi, a także kierowała Parlamentarnym Zespołem ds. Ochrony i Rozwoju Polskiej Produkcji Rolnej, "skutecznie podejmując inicjatywy na rzecz Polskiego sektora rolnego".

Nowa wiceminister, która zastąpiła na stanowisku Michała Kołodziejczaka to absolwentka prawa na lubelskim UMCS, ale też rolniczka spod Biłgoraja. Wraz z mężem prowadzi w gminie Księżpol ekologiczne gospodarstwo.

Zawodowo jest związana z Urzędem Miasta Biłgoraja, gdzie pełni funkcję inspektora do spraw społecznych, zdrowia i kultury fizycznej. Wcześniej prowadziła spółkę doradztwa biznesowego zajmującą się pozyskiwaniem środków finansowych dla przedsiębiorców, rolników i organizacji pozarządowych.

"Od wielu lat zaangażowana społecznie w działalność organizacji pozarządowych. Była członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej Województwa Lubelskiego oraz przewodniczącą I kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Obecnie jest członkinią Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego" - przekazano w komunikacie.

Niedługo po oficjalnym powołaniu Małgorzata Gromadzka napisała w mediach społecznościowych: "Zabieram się do pracy! Rolnicy zasługują na wsparcie i stabilność, dlatego będę robić wszystko, by ich codzienna praca była doceniana i przynosiła coraz lepsze efekty".

Zrelacjonowała również, że pierwszy dzień w ministerstwie był dla niej bardzo intensywny. "Wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego odbyła się rozmowa z przedstawicielami rządu Republiki Francuskiej na temat umowy UE–Mercosur. Odbyłam również szereg spotkań z dyrektorami departamentów Ministerstwa Rolnictwa, poświęconych bieżącym zadaniom i priorytetom resortu" - przekazała wiceminister Małgorzata Gromadzka.

Przypomnijmy, że resortem rolnictwa kieruje Stefan Krajewski (PSL), a wiceministrem jest też pochodzący z Lubelszczyzny Jacek Czerniak z Lewicy.