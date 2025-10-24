Kilkadziesiąt nowych drzew w mieście. Bo nie wszystkie się przyjęły

W czwartek rano silna grupa uzbrojona w specjalistyczny sprzęt pojawiła się na terenach przy ul. Zamoyskiego.

- To już ósma edycja. Pierwszą zorganizowaliśmy 22 kwietnia 2022 roku. I od tamtej pory spotykamy się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Na dzisiaj zaplanowaliśmy sobie kosmetykę tych drzew, które były sadzone dotychczas, a jest ich już ponad 500 - mówi z dumą Elżbieta Szymańska z Rotary Clubu Zamość.

Dlatego drzewka, które uschły, zostały wykopane, a w ich miejsce zasadzono nowe. - Zajmiemy się też przycinaniem odrostów, stabilniejszym mocowaniem drzewek do palików itd - opowiada pani Elżbieta.

- Akcja jest świetna i dlatego kontynuowana, jednak nie chcemy iść tylko na ilość, ale również dbać o to, co wcześniej zostało zasadzone. I oczywiście przygotowujemy się do działań na przyszły rok, by wtedy zasadzić coś nowego - wyjaśnia Katarzyna Fornal-Urbańczyk, która z ramienia miasta wspiera działania ekologiczne.

- Usyskaliśmy to, co było w założeniach, czyli by miasto było bardziej zielone i po prostu piękniejsze. Ale oczywiście nie zamierzamy kończyć i będziemy nasze przedsięwzięcie realizować także w przyszłości - obiecuje Elżbieta Szymańska.

Przypomnijmy, że w poprzednie edycje poza rotarianami i samorządem angażowała się również młodzież ze szkół średnich, przedszkolaki i seniorzy. W międzyczasie do akcji dołączyła np. SM im Jana Zamoyskiego, która funduje sadzonki dla swoich terenów.