Nagroda Giedroycia przyznana w Lublinie

Nagroda Giedroycia przyznawana jest za pielęgnowanie i dbałość o dziedzictwo paryskiej „Kultury” – jednego z najważniejszych ośrodków polskiej myśli niepodległościowej i europejskiej XX wieku. W tegorocznej edycji konkursu wśród nominowanych znaleźli się badacze reprezentujący szeroko rozumianą humanistykę i nauki społeczne.

Wyróżnienie dla badaczki literatury i kultury romskiej

Jak podkreślała prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, nagrodzona publikacja stanowi wyjątkowy wkład w badania nad twórczością Jerzego Ficowskiego i jego fascynacjami kulturą romską.

– To szczególna monografia, która – będąc kwintesencją zainteresowania kultur i etnosów pani profesor – rewiduje spojrzenie Jerzego Ficowskiego na twórczość poetów cygańskich. Książka wyróżnia się sposobem ujęcia problemu, rzeczową analizą językoznawczą i stylistyczną, osadzoną w kontekście kulturowym – mówiła prof. Hofman.

Sama laureatka podkreśliła, że jej celem było pokazanie aktualnego znaczenia refleksji nad kulturą Romów w kontekście współczesnych przemian społecznych. – Starałam się dostosować wiedzę na ten temat do wymagań współczesnych czasów. To książka dla wszystkich zainteresowanych kulturą romską, ale także historią, kulturą i sztuką – zaznaczyła Emilia Kledzik.

Nagroda specjalna dla Basila Kerskiego

Kapituła przyznała również nagrodę specjalną dla Basila Kerskiego za książkę „Europejczycy z kantonu Polska”, uznając jej szczególne znaczenie dla promowania wartości demokracji, dialogu i europejskiego patriotyzmu.

– To zbiór esejów o postaciach, które są dla nas dzisiaj autorytetami i wzorami. To osoby, do których możemy się odnieść w sytuacji współczesnego multikryzysu w świecie – mówiła prof. Hofman, uzasadniając decyzję kapituły.

Dziedzictwo Giedroycia trwa

Nagroda im. Jerzego Giedroycia, od lat wręczana podczas inauguracji roku akademickiego na UMCS, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez środowisko akademickie w Lublinie. Jej celem jest uhonorowanie autorów i badaczy, którzy w swojej pracy naukowej i publicystycznej rozwijają idee otwartości, dialogu kultur i odpowiedzialności społecznej – wartości bliskie patronowi nagrody.