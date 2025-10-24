Podobne są raczej do trupków. Spotkanie z cyklu "Świadkowie Historii"

Tym razem tematem rozmów w Czytelni Regionalnej zamojskiej biblioteki (ul. Kamienna 20) będzie obóz przesiedleńczy,który w czasie II wojny światowej funkcjonował w Zwierzyńcu. Historię tego miejsca przypomną członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca: Franciszek Cieplak i Jan Siemaszko.

Mają opowiadać m.in. o niewyobrażalnym cierpieniu, jakie w Zwierzyńcu przeżywały tysiące odbieranych rodzicom dzieci. Przypomną m.in. warunki, w jakich one przebywały, wspomną o dramatycznych próbach niesienia ratunku.

Członkowie towarzystwa odczytają m.in. fragmenty wspomnień spisanych przez Czesława Służewskiego, współzałożyciela TMZ i autora opracowań o obozie w Zwierzyńcu.

Z kolei Grażyna Kawka, dyrektorka szkoły podstawowej w Zwierzyńcu mówić będzie o tym, jak pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny jest dziś obecna w życiu lokalnej społeczności. Nie zabraknie oczywiście wspomnień o Róży Zamoyskiej, nazywanej Aniołem Dobroci i innych osobach, które z narażeniem życia ratowały najmłodszych więźniów obozu.

- O ile czas i emocje pozwolą, spróbujemy także własnymi słowami opowiedzieć, jak Zwierzyniec żył i żyje losem Dzieci Zamojszczyzny. Bo choć od tragicznych wydarzeń minęły dekady, echo tamtej traumy wciąż w nas rezonuje - wrażliwością, potrzebą pomocy, wspólnotą. Ale też bólem, który wraca podczas każdej uroczystości. Innego wyjścia nie mamy -historia Zwierzyńca, Dzieci Zamojszczyzny, Jana i Róży Zamoyskich, Wandy Cebrykow - jest w nas wciąż żywa. - mówią członkowie TMZ.

Poniedziałkowe spotkanie zorganizowane zostanie w ramach cyklu będącego częścią projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I”. Polega on na tworzeniu kolekcji „Dziedziczenie Pamięci”, obejmującego ponad 6 600 skanów dokumentów, zdjęć i ankiet osób ze statusem Dziecka Zamojszczyzny, zgromadzonych w zasobach Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Państwowego w Zamościu.

Projekt ten Książnica Zamojska realizuje wspólnie z Archiwum Państwowym w Zamościu, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zamojskim Oddziałem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.