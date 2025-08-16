PGE MKS El-Volt Lublin drugi na turnieju w Rumunii

W pierwszym meczu lublinianki zmierzyły się z CS Minaur Baia Mare. Początek należał do rywalek (1:3). Wraz z upływem czasu mecz się wyrównał. Pod koniec pierwszej połowy podopiecznie trenera Pawła Tetelewskiego objęły prowadzenie 11:10. Ta część gry zakończyła się wygraną szczypiornistek PGE MKS El-Volt 15:12.

Po zmianie stron rywalki dążyły do zmiany niekorzystnego rezultatu, doprowadziły do remisu: 18:18, 23:23. Pięć minut przed końcem ekipa z Lublina objęła prowadzenie 26:23. Spotkanie zakończyło się wygraną 27:26.

W finale rumuńskiego turnieju przeciwnikiem lublinianek była CS Gloria Bistrita. To regularny uczestnik Ligi Mistrzyń, finalista Ligi Europejskiej sprzed roku i trzeci zespół rumuńskiej Ligi Florilol MOL.

Już po pierwszej połowie utytułowane rywalki pokazały miejsce w szeregu drużynie trenera Tetelewskiego. W składzie gospodyń turnieju wystąpiły reprezentantki Polski Monika Kobylińska i Aleksandra Zimny. Rywalki szybko zbudowały kilkubramkową przewagę (10:6). Miejscowe punktowały lublinianki skutecznymi kontrami. Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną Bistrity 19:13.

W drugiej odsłonie miejscowe powiększyły przewagę, prowadziły już 23:14. W ekipie gospodyń prym w zdobywaniu bramek wiodła japońska skrzydłowa Asuka Fujita, zdobywczyni dla rumuńskiego zespołu dziewięciu goli, w zespole z Lublina, Daria Przywara (sześć trafień). Mecz zakończył się wygraną gospodyń 38:24.

Tym samym CS Gloria Bistrita została zwycięzcą turnieju „Poarta Translylvaniei”. Lublinianki uplasowały się na drugiej pozycji, a trzecie było Szombathelyi KKA, które pokonało CS Minaur Baia Mare. Najlepszą strzelczynią zawodów została lublinianka Hiszpanka Maria Prieto O'Mullony, która zdobyła 13 goli.

CS Gloria Bistrita - PGE MKS El-Volt Lublin 38:24 (19:13)

PGE MKS El-Volt: Martins, Wdowiak - Przywara 6, M. Więckowska 5, O'Mullony 4, Andruszak 3, Górna 3, Szynkaruk 1, Dziuba 1, Owczaruk 1, D. Więckowska, Matuszczyk, Lima, Pietras. Kary: 8 minut.

PGE MKS El-Volt Lublin - CS Minaur Baia Mare 27:26 (15:12)

PGE MKS El-Volt: Wdowiak, Martins - O'Mullony 9, Szynkaruk 6, M. Więckowska 4, Górna 3, Przywara 2, Lima 1, Dziuba 1, Andruszak 1, D. Więckowska, Pietras, Owczaruk, Matuszczyk. Kary: 8 minut.

Inny wynik (drugi półfinał): CS Gloria Bistrita - Szombathelyi KKA 39:29.