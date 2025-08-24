PGE MKS El-Volt Lublin zakończył zagraniczne granie

Dla lublinianek zakończyła się ponad tygodniowa wyprawa do Rumunii i na Węgry. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego najpierw zajęły drugie miejsce podczas dwudniowych zawodów w Rumunii, a następnie musiały się skonfrontować z silnymi gospodyniami drugiej edycji Pucharu KERMANN IT w Debreczynie.

Miejscowe okazały się bardzo wymagającym przeciwnikiem. DVSC Schaeffler wysoko wygrywał już po pierwszej połowie (23:11). Po zmianie stron powiększył jeszcze przewagę, zwyciężając ostatecznie różnicą aż 20 trafień - 39:19.

DVSC Schaeffler - PGE MKS El-Volt Lublin 39:19 (23:11)

PGE MKS El-Volt: Wdowiak, Martins - M. Więckowska 6, O’Mullony 6, Matuszczyk 3, Górna 1, Lima 1, Pietras 1, Andruszak 1, Dziuba, D. Więckowska, Owczaruk, Przywara, Szynkaruk. Kary: 2 min.

Przeciwnikiem w spotkaniu o trzecie miejsce była SCM Ramnicu Valcea, która w półfinale przegrała z FTC-Rail Cargo Hungaria, z Węgier. Ten mecz był już bardziej wyrównany. Po pierwszej odsłonie wicemistrzynie Polski traciły tylko cztery bramki (11:15). Ostatecznie różnica trafień utrzymała się na tym poziomie. Spotkanie zakończyło się wygraną rywalek 29:25.

Już w sobotę 30 sierpnia lublinianki czeka mecz o Superpuchar Polski. W Atlas Arenie w Łodzi przeciwnikiem podopiecznych trenera Tetelewskiego będzie aktualny mistrz kraju i zdobywca ORLEN Pucharu Polski - KGHM Zagłębie Lubin. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.30.

SCM Ramnicu Valcea - PGE MKS El-Volt Lublin 29:25 (15:11)

PGE MKS El-Volt: Wdowiak, Martins - O’Mullony 5, Szynkaruk 4, M. Więckowska 3, Andruszak 3, Pietras 3, Górna 2, Dziuba 1, D. Więckowska 1, Matuszczyk 1, Przywara 1, Lima 1, Owaczaruk. Kary: 6 min.