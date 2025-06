PGE MKS FunFloor Lublin pojedzie do Rumunii i na Węgry

Najważniejszym elementem przygotowań do sezonu będą cztery pierwsze tygodnie, kiedy zespół będzie ciężko pracował na własnych obiektach. Ten okres zwieńczy III Memoriał Edwarda Jankowskiego, który jest zaplanowany na drugi weekend sierpnia. Oprócz gospodyń zagrają w nim Energa Start Elbląg, MKS URBiS Gniezno i słowacka Iuventa Michalovce.

Kolejny tydzień będzie stał pod znakiem wyjazdu do rumuńskiej Bystrzycy. W dniach 15-16 sierpnia lublinianki wezmą udział w turnieju, w którym zagrają z gospodyniami – CS Gloria 2018 BN, a także innym rumuńskim zespołem CS Minaur oraz węgierskim Szombathelyi KKA. Minaur to czwarta drużyna rumuńskiej ekstraklasy, a Węgierki w swojej lidze zajęły ósme miejsce. Lublinianki będą w Bystrzycy przebywać jeszcze kilka dni po zakończeniu turnieju, bo na 18 sierpnia mają zaplanowany kolejny sparing z Glorią.

Okres przygotowawczy zwieńczy turniej w węgierskim Debreczynie. Tam, 21 sierpnia zagrają w półfinale z DVCS Schaeffler, czwartą ekipą tamtejszych rozgrywek. Drugą parę tworzą wicemistrz Węgier FTC-Rail Cargo Hungaria oraz SCM Ramnicu Valcea, czyli ósmy zespół rumuńskiej ekstraklasy.

– Dzięki sparingom możemy się pozgrywać. Dochodzi do tego test umiejętności w ramach fajnego grania z mocnymi zespołami. To bardzo ważne. Szczególnie w takim okresie. Dzięki tym spotkaniom zobaczymy, jak dane zawodniczki wyglądają. Jak prezentują się na różnych pozycjach, w różnych boiskowych sytuacjach. Sztab na pewno uzyska odpowiedzi na wiele pytań, które są istotne przed rozpoczęciem sezonu. Przetestujemy różne ustawienia. Na tych turniejach nie chodzi o to, by mieć formę życia. To szansa, by przepracować schematy i zagrania tak, by wszystko dobrze funkcjonowało na start sezonu. W kontekście braku naszej gry w europejskich pucharach w minionym sezonie to także ważny element przygotowania do walki o fazę grupową w nadchodzących rozgrywkach. Zagraniczne turnieje sparingowe dają nam szanse, by sprawdzić się na tle zespołów, z którymi nie gramy na co dzień – powiedziała Daria Szynkaruk, kapitan PGE MKS FunFloor.

Sezon piłki ręcznej w Polsce zostanie oficjalnie otwarty 30 sierpnia. Na ten dzień zaplanowany jest mecz o Superpuchar Polski. W łódzkiej Atlas Arenie MKS FunFloor Lublin zmierzy się z KGHM Zagłębiem Lubin. U panów natomiast zagrają ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce.