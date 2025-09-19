Polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Serbią. Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt w kadrze

Bardziej prawdopodobne jest to, że w tym spotkaniu wystąpi Wdowiak, która na początku sezonu pokazuje niezłą formę. O miejsce między słupkami lubelskiej bramki rywalizuje z Caroline Martins i na razie to ta druga wydaje się prezentować wyższą dyspozycję.

Wdowiak broni ze skutecznością na poziomie 32 procent, Martins natomiast osiągnęła aż 45 procent skuteczności obron. Kadra może być dla lubelskiej bramkarki okazją do podbudowania się i złapania pewności siebie. Rosiak natomiast w ostatnich tygodniach była kontuzjowana, więc ciężko przypuszczać, że w meczu z Serbią będzie grać pierwsze skrzypce.

Dla obu naszych zawodniczek jednak bezcennym czasem była możliwość wspólnego treningu w Wałczu, gdzie przez tydzień ćwiczy nasza kadra. Biało-Czerwone, oprócz treningów piłki ręcznej, miały w planach m.in. testy motoryczne, zajęcia antydopingowe oraz zajęcia na siłowni. Punktem kulminacyjnym zgrupowania jest jednak pierwszy mecz towarzyski w sezonie 2025/2026. W sobotę 20 września o godz. 18 Biało-Czerwone zmierzą się z Serbią w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie.

Drużyna z Bałkanów to ekipa z trzeciej dziesiątki światowego rankingu. Ostatni pojedynek z Serbią Polki rozstrzygnęły na swoją korzyść. Podczas mistrzostw Europy 2023 w duńskim Herning pokonały rywalki 22:21.

Mecz z Serbią będzie relacjonowany na antenie Polsatu Sport 1. Punktem kulminacyjnym przygotowań będzie oczywiście udział w turnieju mistrzostw świata. Tegoroczna edycja czempionatu globu odbędzie się w Niemczech i Holandii w terminie od 26 listopada do 14 grudnia. Polki trafiły do Grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.

MKS Handball Camp

Już w najbliższą sobotę 20 września halę Uniwersytetu Medycznego opanują młodzi entuzjaści piłki ręcznej. MKS Lublin S.A. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają dzieci na wspólny trening w ramach MKS Handball Camp 2025. Wydarzenie jest skierowane do dziewczynek i chłopców w wieku 7-13 lat. Impreza rozpocznie się o godz. 11 i potrwa przez 3 godziny. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej klubu pod adresem mkslublin.pl.