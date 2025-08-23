Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

Fani piłki ręcznej w Puławach mogli zobaczyć skład swojego zespołu, w którym sześciokrotny brązowy medalista będzie rywalizował w rozgrywkach 2025/2026.

Z poprzedniego sezonu zostało zaledwie czterech zawodników: Jan Antolak, Ignacy Jaworski, Kuba Bereziński i Gustaw Kowalik. Nowi zawodnicy to m.in. Dan Racotea z Orlen Wisły Płock, Krzysztof Łyżwa z Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski czy gracze Górnika Zabrze, który nie otrzymał licencji na występy w Orlen Superlidze lub klubów zagranicznych.

Była także okazja do zrobienia wspólnego zdjęcia z zawodnikami i sztabem szkoleniowym. Ostatnim akcentem był mecz kontrolny, w którym puławianie zmierzyli się z występującym w I Lidze Centralnej AZS AWF Biała Podlaska. Pierwsza połowa była wyrównana i zakończyła wygraną Azotów 14:13.

Po kwadransie gry w drugiej odsłonie i seryjnym zdobywaniu bramek gospodarze sparingu zbudowali kilkupunktową przewagę (25:20). Osiem minut przed końcem Szymon Działakiewicz i Jan Antolak wyprowadzili Azoty na 29:23. W 54 min po dwóch trafieniach Działakiewicza przewaga wzrosła do ośmiu bramek (32:24). Spotkanie zakończyło się wygraną puławian 38:30.

- Widać, że to nad czym pracujemy powoli zaczyna przynosić efekt. Oczywiście, pojawiały się jeszcze błędy, ale było ich coraz mniej. I to jest na mały plus. Czasami zdarzały się też błędne decyzje zawodników, nadal nad tym pracujemy - mówi szkoleniowiec Azotów Puławy Patryk Kuchczyński.

Kolejny, już ostatni, mecz kontrolny puławianie rozegrają w środę 27 sierpnia w Legionowie. Nowy sezon zainaugurują wyjazdowym spotkaniem do Mielca na mecz z beniaminkiem Handball Stalą, we wtorek 2 września (godzina 20.30).

Azoty Puławy - AZS AWF Biała Podlaska 38:30 (14:13)

Azoty: Petkovski, Ciupa - Racotea 6, Łyżwa 1, Artemenko 8, Savytskyi 1, Wisiński 2, Jaworski 4, Cacak 3, Antolak 2, Bereziński, Komarzewski 4, Kowalik 1, Działakiewicz 5, Adamczewski 1.