Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 23 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA

Dzisiaj
12:49
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska (fot. Azoty Puławy)

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Fani piłki ręcznej w Puławach mogli zobaczyć skład swojego zespołu, w którym sześciokrotny brązowy medalista będzie rywalizował w rozgrywkach 2025/2026.

Z poprzedniego sezonu zostało zaledwie czterech zawodników: Jan Antolak, Ignacy Jaworski, Kuba Bereziński i Gustaw Kowalik. Nowi zawodnicy to m.in. Dan Racotea z Orlen Wisły Płock, Krzysztof Łyżwa z Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski czy gracze Górnika Zabrze, który nie otrzymał licencji na występy w Orlen Superlidze lub klubów zagranicznych.

Była także okazja do zrobienia wspólnego zdjęcia z zawodnikami i sztabem szkoleniowym. Ostatnim akcentem był mecz kontrolny, w którym puławianie zmierzyli się z występującym w I Lidze Centralnej AZS AWF Biała Podlaska. Pierwsza połowa była wyrównana i zakończyła wygraną Azotów 14:13.

Po kwadransie gry w drugiej odsłonie i seryjnym zdobywaniu bramek gospodarze sparingu zbudowali kilkupunktową przewagę (25:20). Osiem minut przed końcem Szymon Działakiewicz i Jan Antolak wyprowadzili Azoty na 29:23. W 54 min po dwóch trafieniach Działakiewicza przewaga wzrosła do ośmiu bramek (32:24). Spotkanie zakończyło się wygraną puławian 38:30.

- Widać, że to nad czym pracujemy powoli zaczyna przynosić efekt. Oczywiście, pojawiały się jeszcze błędy, ale było ich coraz mniej. I to jest na mały plus. Czasami zdarzały się też błędne decyzje zawodników, nadal nad tym pracujemy - mówi szkoleniowiec Azotów Puławy Patryk Kuchczyński.

Kolejny, już ostatni, mecz kontrolny puławianie rozegrają w środę 27 sierpnia w Legionowie. Nowy sezon zainaugurują wyjazdowym spotkaniem do Mielca na mecz z beniaminkiem Handball Stalą, we wtorek 2 września (godzina 20.30).

Azoty Puławy - AZS AWF Biała Podlaska 38:30 (14:13)

Azoty: Petkovski, Ciupa - Racotea 6, Łyżwa 1, Artemenko 8, Savytskyi 1, Wisiński 2, Jaworski 4, Cacak 3, Antolak 2, Bereziński, Komarzewski 4, Kowalik 1, Działakiewicz 5, Adamczewski 1.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
azoty puławy AZS AWF Biała Podlaska I centralna liga piłkarzy ręcznych Orlen Superliga

Pozostałe informacje

W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon
Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce na sałatki, Malinowy Książę na zupy, Czekoladowy Pomidor na drugie. Oto najlepsze przepisy na sierpniowe dania z pomidorem w roli głównej
Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Origami, ikebana i ceremonia herbaty. Pismo kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen. A do tego anime, cosplay i gry. W Lublinie do niedzieli trwa Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli święto japońskiej popkultury.
Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

XVIII-wieczny dom Ryttów w Janowie Podlaskim ma odzyskać dawny blask i stać się wizytówką miejscowości. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na projekt przebudowy obiektu, który nabyła w ubiegłym roku.
Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA
galeria

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Ponad 90 stoisk, 120 twórców ludowych z całego świata oraz smakołyki i kultura ludowa - rozpoczęła się 19. edycja festiwalu Re:tradycja Jarmark Jagielloński.
Pracownia rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie będzie jedną z ponad 30, które w całej Polsce prowadzi grupa Affidea Nu-Med

Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

Najpewniej od stycznia przy SP ZOZ w Hrubieszowie zacznie działać pracownia rezonansu magnetycznego. Firma, która ją uruchomi zainwestuje w to ok. 12 mln zł. Pacjenci za badania płacić nie będą. A szpital na wynajmie pomieszczeń sporo zarobi.
Siedziba sądów rejonowego i okręgowego w Zamościu

Sędziowie przeciw decyzjom ministra Żurka. Kolegium nie zgadza się na odwołanie prezesów

Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu odrzuciło w piątek wnioski Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości o odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, a także Mirosława Baranowskiego, prezesa SO w Zamościu.
Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Zaczęło się fatalnie, ale skończyło tak jak większość przewidywała. Bayersystem GKM Grudziądz mocno postawił się Orlen Oil Motorowi Lublin, ale to właśnie trzykrotni mistrzowie Polski wygrali w gościach 47:43 i są jedną nogą w finale play-offów PGE Ekstraligi
Z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

Z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

TRADYCJA Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia.
Avia świetnie zaczęła nowy sezon

Avia Świdnik przedłużyła passę zwycięstw do czterech

Czwarty mecz ligowy i czwarte zwycięstwo piłkarzy Avii Świdnik. W piątek podopieczni trenera Wojciecha Szaconia ograli u siebie beniaminka – Spartę Kazimierza Wielka 4:0.
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [zapis relacji na żywo]

O godzinie 20.30 w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz
Wiktora Przyjemskiego czeka kilka tygodni przerwy

Jak Orlen Oil Motor poradzi sobie w Grudziądzu bez swojego najlepszego juniora?

Kilka dni temu Wiktor Przyjemski w lidze szwedzkiej uległ poważnemu wypadkowi. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin jest już na szczęście po operacji i zapowiedział, że zrobi wszystko by jeszcze w tym sezonie wsiąść na motocykl. Dzisiaj wieczorem będzie wspierał swoich kolegów w nieco inny niż zwykle sposób, a kibice zadają sobie pytanie, jak drużyna poradzi sobie bez swojego najlepszego juniora.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Gwardia Opole - Górnik Zabrze 29:35
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Azoty Puławy 36:33
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 29:21
Chrobry Głogów - Industria Kielce 29:43
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 22:42
Śląsk Wrocław - Energa MKS Kalisz 34:30
Zepter Legionowo - Wybrzeże Gdańsk 28:33

Tabela:

1. ORLEN Wisła Płock 26 75 894-581
2. Kielce 26 75 991-672
3. Ostrovia 26 54 824-783
4. Chrobry Głogów 26 46 781-770
5. Górnik Zabrze 26 41 777-771
6. Wybrzeże 26 41 771-798
7. Gwardia Opole 26 41 767-781
8. MKS Kalisz 26 35 713-750
9. MMTS Kwidzyn 26 31 728-758
10. Zagłębie Lubin 26 31 709-816
11. Azoty Puławy 26 30 824-910
12. Piotrkowianin 26 22 737-883
13. Legionowo 26 17 709-790
14. Śląsk 26 7 658-820

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 