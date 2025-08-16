Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Azoty Puławy lepsze od AZS UW Warszawa

Azoty Puławy rozegrały pierwszy mecz kontrolny przed własnymi kibicami
Azoty Puławy rozegrały pierwszy mecz kontrolny przed własnymi kibicami (fot. Azoty Puławy)

Azoty Puławy rozegrały trzeci mecz kontrolny w okresie przygotowawczym

Przeciwnikiem puławian był występujący w I Lidze Centralnej AZS UW Warszawa. Dla drużyny prowadzonej przez Patryka Kuchczyńskiego była to trzecia gra kontrolna w okresie przygotowawczym.

Z powodów osobistych nie mógł zagrać rozgrywający Dan Racotea. Z kolei problem z plecami wykluczył skrzydłowego Rafała Adamczewskiego.

- To lekki uraz i zawodnik ma już uczestniczyć w poniedziałkowych zajęciach - mówi szkoleniowiec Azotów Patryk Kuchczyński.

Sparing zakończył się wygraną gospodarzy 44:32.

- Był to dla nas fajny trening. Na obecnym etapie przygotowań potrzebujmy przede wszystkim zgrania zespołu, dlatego drużyna powinna przebywać ze sobą jak najdłużej podczas gry. Mimo że był to tylko sparing, to zespoły grały na dużej intensywności. Mieliśmy ciekawe akcje, dużo bramek - ocenia opiekun Azotów.

Na trybunach zasiadła spora grupa kibiców piłki ręcznej.

- Mogło ich być nawet pół tysiąca. Jesteśmy mile zaskoczeni, że na pierwszy mecz kontrolny przybyło tak wielu kibiców - mówi Jerzy Witaszek, prezes Azotów Puławy.

Kolejną grę kontrolną puławianie rozegrają w piątek, o godzinie 19 z AZS AWF Biała Podlaska. Wszystko wskazuje na to, że także ten mecz będzie dostępny dla kibiców. 

Azoty Puławy - AZS UW Warszawa 44:32

Azoty: Petkovski, Ciupa - Łyżwa 3, Artemenko 4, Savytskyi 4, Wisiński 3, Jaworski 5, Cacak 3, Antolak 5, Curzytek 2, Bereziński 2, Komarzewski 7, Kowalik, Działakiewicz 6.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Gwardia Opole - Górnik Zabrze 29:35
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Azoty Puławy 36:33
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 29:21
Chrobry Głogów - Industria Kielce 29:43
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 22:42
Śląsk Wrocław - Energa MKS Kalisz 34:30
Zepter Legionowo - Wybrzeże Gdańsk 28:33

Tabela:

1. ORLEN Wisła Płock 26 75 894-581
2. Kielce 26 75 991-672
3. Ostrovia 26 54 824-783
4. Chrobry Głogów 26 46 781-770
5. Górnik Zabrze 26 41 777-771
6. Wybrzeże 26 41 771-798
7. Gwardia Opole 26 41 767-781
8. MKS Kalisz 26 35 713-750
9. MMTS Kwidzyn 26 31 728-758
10. Zagłębie Lubin 26 31 709-816
11. Azoty Puławy 26 30 824-910
12. Piotrkowianin 26 22 737-883
13. Legionowo 26 17 709-790
14. Śląsk 26 7 658-820

