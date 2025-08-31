Gospodarze zakończyli XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik na trzecim miejscu

Przez dwa dni rozgrywany był w Świdniku XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik. Oprócz świdniczan wzięły w nim udział ligowi rywale żółto-niebieskich: KPS Siedlce oraz beniaminek Necko Augustów. Natomiast KS Camper Wyszków to II-ligowiec, z którym na etapie play-off rywalizował zespół Necko.

Już pierwszy dzień turnieju zaskoczył wynikami - nie wygrywali faworyci. W pierwszym półfinale Cmaper pokonał KPS Siedlce 3:0. W drugim półfinale gospodarze PZL Leonardo Avia przegrała z beniaminkiem z Augustowa, także w trzech setach.

Wyniki z półfinałów sprawiły, że o trzecie miejsce w turnieju świdniczanie zmierzyli się z zespołem z Siedlec. Spotkanie było bardzo zacięte. PZL Leonardo Avia przegrywała już 0:2 w setach. Podopieczni Jakuba Guza nie poddali się i podjęli walkę w kolejnych odsłonach. Trzeciego seta wygrali do 20, a czwartego do 18. W tie-breaku zwyciężyli 15:7.

- Za nami siedem tygodni ciężkiej pracy. W piątek zeszliśmy z ciężkich treningów. W półfinale trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowany zespół beniaminka z Augustowa, sami jesteśmy zaskoczeni jego postawą. Fajnie byłoby wygrać nasz memoriał, zawsze gramy o zwycięstwo. Nie tym razem. W drużynie mamy ośmiu nowych zawodników, potrzeba czasu na zgranie. Do inauguracji nowego sezonu zostało niecałe dwa tygodnie. Na obecnym etapie przygotowań wszystko przebiega zgodnie z planem - mówi Jakub Guz, szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Świdnik.

Półfinał:

PZL Leonardo Avia Świdnik - Necko Augustów 0:3 (22:25, 21:25, 17:25)

PZL Leonardo Avia: Rawiak, Sokołowski, Pigłowski, Rykała, Oziabło, Gwardiak, Kuś (libero) oraz Hajbowicz (libero), Kryński, Machowicz, Piwowarczyk, Orlicz, Borkowski, Ociepski.

Mecz o 3. miejsce:

PZL Leonardo Avia Świdnik - KPS Siedlce 3:2 (22:25, 17:25, 25:20, 25:18, 15:7)

PZL Leonardo Avia: Ociepski, Sokołowski, Orlicz, Kryński, Oziabło, Gwardiak, Hajbowicz (libero) oraz Kuś (libero), Pigłowski, Rawiak, Borkowski, Rykała, Piwowarczyk, Machowicz.

Półfinał: Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).

Finał: Necko Augustów - Camper Wyszków 3:0 (25:20, 25:18, 25:22)

Klasyfikacja końcowa: 1. Necko Augustów, 2. Camper Wyszków, 3. PZL Leonardo Avia Świdnik, 4. KPS Siedlce.