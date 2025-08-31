Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Gospodarze zakończyli XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik na trzecim miejscu

Autor: Zdjęcie autora (grom)
(fot. PZL Leonardo Avia Świdnik/facebook)

Necko Augustów zwycięzcą XXI Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik. Gospodarze na trzecim miejscu.

Przez dwa dni rozgrywany był w Świdniku XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik. Oprócz świdniczan wzięły w nim udział ligowi rywale żółto-niebieskich: KPS Siedlce oraz beniaminek Necko Augustów. Natomiast KS Camper Wyszków to II-ligowiec, z którym na etapie play-off rywalizował zespół Necko.

Już pierwszy dzień turnieju zaskoczył wynikami - nie wygrywali faworyci. W pierwszym półfinale Cmaper pokonał KPS Siedlce 3:0. W drugim półfinale gospodarze PZL Leonardo Avia przegrała z beniaminkiem z Augustowa, także w trzech setach.

Wyniki z półfinałów sprawiły, że o trzecie miejsce w turnieju świdniczanie zmierzyli się z zespołem z Siedlec. Spotkanie było bardzo zacięte. PZL Leonardo Avia przegrywała już 0:2 w setach. Podopieczni Jakuba Guza nie poddali się i podjęli walkę w kolejnych odsłonach. Trzeciego seta wygrali do 20, a czwartego do 18. W tie-breaku zwyciężyli 15:7.

- Za nami siedem tygodni ciężkiej pracy. W piątek zeszliśmy z ciężkich treningów. W półfinale trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowany zespół beniaminka z Augustowa, sami jesteśmy zaskoczeni jego postawą. Fajnie byłoby wygrać nasz memoriał, zawsze gramy o zwycięstwo. Nie tym razem. W drużynie mamy ośmiu nowych zawodników, potrzeba czasu na zgranie. Do inauguracji nowego sezonu zostało niecałe dwa tygodnie. Na obecnym etapie przygotowań wszystko przebiega zgodnie z planem - mówi Jakub Guz, szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Świdnik.

Półfinał:

PZL Leonardo Avia Świdnik - Necko Augustów 0:3 (22:25, 21:25, 17:25)

PZL Leonardo Avia: Rawiak, Sokołowski, Pigłowski, Rykała, Oziabło, Gwardiak, Kuś (libero) oraz Hajbowicz (libero), Kryński, Machowicz, Piwowarczyk, Orlicz, Borkowski, Ociepski.

Mecz o 3. miejsce:

PZL Leonardo Avia Świdnik - KPS Siedlce 3:2 (22:25, 17:25, 25:20, 25:18, 15:7)

PZL Leonardo Avia: Ociepski, Sokołowski, Orlicz, Kryński, Oziabło, Gwardiak, Hajbowicz (libero) oraz Kuś (libero), Pigłowski, Rawiak, Borkowski, Rykała, Piwowarczyk, Machowicz.

Półfinał: Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).

Finał: Necko Augustów - Camper Wyszków 3:0 (25:20, 25:18, 25:22)

Klasyfikacja końcowa: 1. Necko Augustów, 2. Camper Wyszków, 3. PZL Leonardo Avia Świdnik, 4. KPS Siedlce.

Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy PZL LEONARDO Avia Świdnik pls 1. liga siatkarzy

Necko Augustów zwycięzcą XXI Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik. Gospodarze na trzecim miejscu.
