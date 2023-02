Legia Warszawa - PZL Leonardo Avia Świdnik 1:3. W końcu się przełamali

Ukrainka z Końskowoli. Trudne noce w centrum pomocy

Jest honorowym dawcą krwi i szpiku, wolontariuszką i strażakiem-ochotnikiem. Vasylyna Klubko do Polski przyjechała kilka lat temu, na studia. Kiedy rok temu jej ojczyzna została zaatakowana, zaangażowała się do pomocy swoim rodakom. Zbierała dary, tłumaczyła, wydawała leki. Do dzisiaj służy w końskowolskiej OSP.