PZL Leonardo Avia gorsza od reprezentacji Ukrainy U 21

Dla świdniczan była to pierwsza gra kontrolna w okresie przygotowawczym. Z kolei rywale szlifują formę przed mistrzostwami świata do lat 21. Mecz był zacięty i zakończył się wygraną gości z Ukrainy 3:2.

- Najważniejsze, że zagrali wszyscy zawodnicy po równo. Oczywiście, fajnie byłoby wygrać na koniec, ale wynik w pierwszych grach nie jest ważny. Rywale są na innym etapie pracy, przed nimi mistrzostwa świata w Chinach. I szczególnie było to widać na zagrywce i w przyjęciu. My dopiero jesteśmy w połowie przygotowań i dlatego „mordowaliśmy się” w serwisie i jak na nas, wpuściliśmy dużo asów rywali. To sprawiało nam problemy, żeby złapać regularną grę z przeciwnikiem - analizuje szkoleniowiec PZL Leonardo Avii Świdnik Jakub Guz.

- Jak już tutaj zrobiliśmy porządek, trzeci i czwarty set był już po naszej myśli. W tie-breaku zaważyły dwie piłki. Najbardziej cieszy mnie, że wszyscy pograli i nikomu nic się nie stało. Nogi na tym etapie przygotowań są ciężkie i łatwo o kontuzje w takich meczach - dodaje Guz.

PZL Leonardo Avia Świdnik - Ukraina U 21 2:3 (16:25, 19:25, 27:25, 25:23, 12:15)

PZL Leonardo Avia: Pigłowski, Sokołowski, Kryński, Rawiak, Gwardiak, Piwowarczyk, Kuś (libero) oraz Orlicz, Ociepski, Borkowski, Rykała, Machowicz, Oziabło i Hajbowicz (libero).