Sport
I LIGA MĘŻCZYZN

Dzisiaj
12:48
I LIGA MĘŻCZYZN

PZL Leonardo Avia Świdnik chcę się odegrać na Lechii

Autor: (grom)
Na inaugurację sezonu 2025/2026 PZL Leonardo Avia przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno. W sobotę liczy na pierwsze zwycięstwo
Na inaugurację sezonu 2025/2026 PZL Leonardo Avia przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno. W sobotę liczy na pierwsze zwycięstwo (fot. PLS 1. Liga)

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik po raz pierwszy w nowym sezonie zagra przed własną publicznością.

Do Świdnika przyjedzie Lechia Tomaszów Mazowiecki. Z tym przeciwnikiem żółto-niebiescy mierzyli się w okresie przygotowawczym. Na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek Avia uczestniczyła w Memoriale Wiesława Gawłowskiego, który został rozegrany w Tomaszowie Mazowieckim.

Po wygraniu półfinału z KPS Siedlce 3:0, przeciwnikiem podopiecznych trenera Jakba Guza byli właśnie gospodarze, miejscowa Lechia. Spotkanie finałowe zakończyło się zwycięstwem świdniczan 3:1, którzy tym samym wygrali dwudniowe zawody.

Na inaugurację sezonu 2025/2026 obie drużyny grały ze zmiennym szczęściem. Siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego wystąpili przed własną publicznością mierząc się z BKS Bydgoszcz. Drużyna prowadzona przez Michała Masnego postawiła twarde warunki gospodarzom. Miejscowi potrzebowali aż pięciu setów aby udowodnić wyższość.

Lechia dwukrotnie obejmowała prowadzenie 1:0, 2:1 w setach. Pierwszą partię wygrała 25:21, drugą 25:16. W obu przegranych uległa do 22. Tie-breaka zwyciężyła 15:13. Statuetkę MVP odebrał Tytus Nowik. To atakujący, który w wakacje zasilił drużynę gospodarzy z Astry Nowa Sól. Siatkarz zdobył 23 punkty.

Początku nowych rozgrywek mile nie będą wspominali siatkarze Avii. Podopieczni Jakuba Guza przegrali na wyjeździe z MCKiS Jaworzno 1:3. Żółto-niebiescy prowadzili w partii otwarcia 24:22, a mimo to nie zdołali wygrać, ulegając 24:26.

– Na pewno szkoda tego seta, w takich przypadkach trzeba po prostu kończyć partię, szczególnie na takim ciężkim terenie, jak w Jaworznie. Szkoda również trzeciego seta, w którym cały czas goniliśmy rywala. Przy stanie 23:23 mieliśmy dwie akcje po swojej stronie i ich nie skończyliśmy. To boli, ale ten sezon będzie właśnie taki. Każdy twierdzi, że jesteśmy mocnym zespołem i każdy będzie się na nas rzucał, aby nas pokonać. U nas nie działał blok i kontra oraz pierwsza akcja po negatywnym przyjęciu. Gołym okiem było widać, że to w tych elementach byliśmy słabsi – mówił po meczu z MCKiS szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Jakub Guz.

W spotkaniu z Lechią świdniczanie po raz pierwszy zaprezentują się swoim kibicom. Presja związana z dobrym wynikiem będzie zdecydowanie większa niż podczas wyjazdu do Jaworzna.

– W spotkaniu z Lechią chcemy się odegrać za porażkę na inaugurację – zapowiada opiekun Avii.

Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zmierzy się w Toruniu z PRES Grupą Deweloperską

W niedzielę Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę o kolejne mistrzostwo w Toruniu

Karol Czubak ma w tym sezonie dwa gole na koncie

Motor spróbuje popsuć humory piłkarzom Zagłębia Lubin

PGE Start Lublin gra z hiszpańskim UCAM Murcia o Ligę Mistrzów

PGE Start Lublin gra z hiszpańskim UCAM Murcia o Ligę Mistrzów

I LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

ChKS Chełm - Mickiewicz Kluczbork 3:0
Mickiewicz Kluczbork - ChKS Chełm 0:3
ChKS Chełm - Mickiewicz Kluczbork 3:1

Tabela:

1. Chełm 28 74 78:22
2. Lechia Tomaszów Maz. 28 54 65:41
3. Czarni Radom 28 52 64:44
4. Bielsko-Biała 28 52 63:45
5. Siedlce 28 49 60:46
6. Mickiewicz Kluczbork 28 48 56:48
7. Jaworzno 28 47 57:49
8. Visła Bydgoszcz 28 47 62:48
9. Avia 28 42 54:54
10. Astra Nowa Sól 28 41 52:56
11. Anioły Toruń 28 38 53:60
12. Białystok 28 35 47:62
13. Kraków 28 30 43:62
14. Spała 28 12 18:75
15. Olimpia Sulęcin 28 9 21:81

