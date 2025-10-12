AZS AWF Biała Podlaska wygrał drugi mecz w tym sezonie

AZS AWF Biała Podlaska zainkasował cenne trzy punkty w spotkaniu z AZS UW Warszawa
Po wyjazdowej porażce w Szczecinie z Sandra SPA Pogonią w weekend przeciwnikiem akademików był outsider rozgrywek, jednocześnie beniaminek I Ligi Centralnej.
Warszawianie nieźle radzili sobie na początku, kiedy prowadzili 1:0 czy 2:1. Między trzecią, a piątą minutą gospodarze zdobyli cztery bramki z rzędu i wyszli na 5:2. Od tego momentu to AZS AWF przejął kontrolę nad spotkaniem. Bialczanie wygrywali 6:3, 10:6, 18:12. Pierwsza część zakończyła się zwycięstwem 21:16.
W drugiej połowie miejscowi też utrzymywali korzystny wynik i ostatecznie mecz zakończył się wygraną podopiecznych trenera Łukasza Kandory 38:33. To drugie zwycięstwo bialczan w sezonie.
AZS AWF Biała Podlaska – AZS UW Warszawa 38:33 (21:16)
AZS BP: Adamiuk, Solnica, Kwiatkowski - Lewalski 12, Andrzejewski 5, Tarasiuk 5, Lewandowski 4, Wierzbicki 4, Petlak 3, Burzyński 3, Rutkowski 1, Szendzielorz 1, Reszczyński, Grzenkowicz, Książka, Błaszczak. Kary: 8 min.
AZS UW: Kwasiborski, Liberacki, Wierzbiński - Filipowicz 7, Przybysz 7, Bienenda 6, Chrząstowski 4, Wasilewski 3, Okiński 2, Węgielewski 2, Bulej 1, Gregorski 1, Salamoński, Piórkowski, Graczyk, Proczek. Dyskwalifikacja: Tomasz Bulej w 33 min, z gradacji kar. Kary: 16 min.
Pozostałe wyniki: Jurand Ciechanów - KPR Padwa Zamość 37:30 (19:15) * AZS AGH Kraków - Śląsk Wrocław 25:31 (12:15) * Siódemka Miedź Legnica - Gwardia Koszalin 32:24 (16:14) * Nielba Wągrowiec - SMS ZPRP I Kielce 43:36 (24:17) * Stal Gorzów Wielkopolski - Grot Blachy Pruszyński Anilana 34:28 (16:14) * ENEA WKS Grunwald Poznań - Sandra Spa Pogoń Szczecin 28:29 (13:17).