Szukała grzybów i zgubiła się w lesie. Do domu wróciła z pomocą policjantów

48-latka z gminy Cyców może mówić o sporym szczęściu. Podczas wyrawy na grzyby do lasu zgubiła się. Nie umiała znaleźć drogi powrotnej, zbliżała się noc, zrobiło się całkiem ciemno, a jakby tego było mało, w telefonie grzybiarki "padała" już bateria.

Na szczęście kobieta zdołała jeszcze wybrać numer alarmowy. Jej zgłoszenie przyjęła komenda policji we Włodawie. Później wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Po godz. 22, ale niespełna w godzinę od zgłoszenia, kobietę udało się odnaleźć.

- Jak się okazało 48-latka przyjechała po południu do Kołacz na grzyby. Kiedy zrobiło się ciemno i postanowiła wrócić do drogi - zgubiła się. Podczas próby wyjścia z lasu użyła telefonu jako latarki, co w efekcie prawie go rozładowało, a na dodatek trafiła na bardzo podmokły teren - relacjonuje zdarzenia z czwartku podkomisarz Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Sezon na grzyby trwa. W lasach jest ich całkiem sporo, grzybiarzy również. Wybierając się na takie wyprawy należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Policja je przypomina: