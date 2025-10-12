Szukała grzybów i zgubiła się w lesie. Do domu wróciła z pomocą policjantów

Grzyby znalazła, ale drogi powrotnej do domu już nie potrafiła znaleźć. Na szczęście 48-latce, która zgubiła się w lesie z pomocą przyszli policjanci.
48-latka z gminy Cyców może mówić o sporym szczęściu. Podczas wyrawy na grzyby do lasu zgubiła się. Nie umiała znaleźć drogi powrotnej, zbliżała się noc, zrobiło się całkiem ciemno, a jakby tego było mało, w telefonie grzybiarki "padała" już bateria.
Na szczęście kobieta zdołała jeszcze wybrać numer alarmowy. Jej zgłoszenie przyjęła komenda policji we Włodawie. Później wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Po godz. 22, ale niespełna w godzinę od zgłoszenia, kobietę udało się odnaleźć.
- Jak się okazało 48-latka przyjechała po południu do Kołacz na grzyby. Kiedy zrobiło się ciemno i postanowiła wrócić do drogi - zgubiła się. Podczas próby wyjścia z lasu użyła telefonu jako latarki, co w efekcie prawie go rozładowało, a na dodatek trafiła na bardzo podmokły teren - relacjonuje zdarzenia z czwartku podkomisarz Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
Sezon na grzyby trwa. W lasach jest ich całkiem sporo, grzybiarzy również. Wybierając się na takie wyprawy należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
Policja je przypomina:
- starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy i o której zamierzamy wrócić do domu;
- jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób tylko podczas grzybobrania pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;
- zwracajmy uwagę i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;
- zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon może okazać się przydatny do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację rodzinie oraz wzywanym służbom ratunkowym;
- elementy odblaskowe i jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w przypadku akcji poszukiwawczej;
- jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od zaparkowanych pojazdów, stacji czy przystanków;
- wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie. Jesień to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie;
- warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów dobrze jest zabrać kurtkę przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;
- gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz posiłek;
- jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zgłośmy to policjantów;
- jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję i stosujmy się do ich poleceń, starajmy się też dojść do najbliższej drogi,
- kiedy odnajdziemy drogę do domu od razu powiadommy Policję odwołując zgłoszenie.