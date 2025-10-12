Co najmniej czterech zabitych i 20 rannych w strzelaninie na Wyspie Świętej Heleny

Miejscowa stacja telewizyjna WTOC przekazała, że służby pojawiły się na miejscu zdarzenia około godz. 1 w nocy na niedzielę (ok. godz. 7 czasu polskiego). „Zastali tam tłum ludzi; kilka osób miało rany postrzałowe” - podała WTOC.

„Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów” - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.

W komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.

Do tragedii odniosła się na platformie X przedstawicielka pierwszego okręgu stanu Karolina Południowa w Izbie Reprezentantów USA Nancy Mace. Republikanka napisała, że jest „ZROZPACZONA” po tym, gdy dowiedziała się o strzelaninie w hrabstwie Beaufort, którego częścią jest Wyspa Świętej Heleny. Zaapelowała, aby osoby posiadające informacje o okolicznościach zdarzenia skontaktowały się z biurem szeryfa w Beaufort.

„To jest tragiczne i trudne dla wszystkich. Prosimy o waszą cierpliwość, gdy kontynuujemy nasze śledztwo. Myślami jesteśmy z wszystkimi ofiarami i ich najbliższymi” - oświadczyło biuro szeryfa.