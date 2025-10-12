Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zamościanie nie zapominają. Marsz pamięci w rocznicę likwidacji getta

16 października 2025 17:00
Zwieńczeniem marszu będzie zapalenie zniczy na peronie stacji Zamość Starówka. Stąd wywożono zamojskich Żydów do niemieckich obozów zagłady
Zwieńczeniem marszu będzie zapalenie zniczy na peronie stacji Zamość Starówka. Stąd wywożono zamojskich Żydów do niemieckich obozów zagłady (fot. A. Szewc/Archiwum)

Przed wojną Żydzi stanowili niemal 40 procent mieszkańców Zamościa. Prawie wszyscy zginęli. Ale współcześni o nich nie zapominają. Za kilka dni obędzie się kolejny marsz pamięci, organizowany, jak co roku, w rocznicę likwidacji zamojskiego getta.

"Chcemy upamiętnić naszych Żydowskich Sąsiadów, którzy od pokoleń współtworzyli Zamość oraz osoby z innych miast i krajów, które trafiły do zamojskiego getta. Większość z nich została zamordowana w obozach zagłady" - piszą zapraszając na czwartkowe uroczystości ich inicjatorzy, czyli Marek Kołcon, Janusz Kupczyk, Daniel Sabaciński tworzący Społeczną Inicjatywę Upamiętnienia Zagłady Żydów w Zamościu.

Termin marszu pamięci nie jest przypadkowy. 16 października 83 lata temu Niemcy rozkazali pozostałym przy życiu Żydom przejście piechotą do getta w Izbicy.

Na rynku Nowej Osady zgromadzono około czterech tysięcy Żydów. Rano kolumna została obstawiona przez kordon Niemców ulicami Lwowską, Peowiaków, Lubelską udała się w „marszu śmierci” do getta tranzytowego w Izbicy. Stamtąd Żydzi zostali wywiezieni do obozów zagłady. Ci, którzy zostali i ukryli się w mieście, byli wyciągani z kryjówek, a później już piechotą pognani do Izbicy. Niemcy ogłosili Zamość Judenrein czyli „wolny od Żydów”.

Od kilku lat, w każdą kolejną rocznicę organizowane są marsze pamięci. Kończą się zapaleniem zniczy na przystanku kolejowym Zamość Starówka. Są tam żeliwne tablice z napisami w językach polskim, angielskim i hebrajskim: „Z tego miejsca w 1942 roku odjeżdżały pociągi wywożące Żydów z Zamościa i okolicznych miejscowości do niemieckich nazistowskich obozów zagłady. Ku pamięci Żydów polskich, czeskich, niemieckich i austriackich mieszkańców getta w Zamościu zamordowanych w latach 1939-1942.”

"Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich! Nie wysyłamy indywidualnych czy oficjalnych zaproszeń. Prosimy o obecność tych wszystkich, którzy chcą upamiętnić Zagładę i tragiczne wydarzenia sprzed lat" - zachęcają do udziału w marszu pamięci jego organizatorzy.

Jak mają dokładnie wyglądać zamojskie uroczystości?

Marsz ruszy po godz. 17 ze skweru przy dawnej synagodze nowomiejskiej na ul. Mikołaja Reja 11 w Zamościu. Wcześniej uczestnicy posadzą tam, podobnie jak rok temu, cebulki żonkili. Stąd przejdą do stacji Zamość Starówka przy ul. Peowiaków.

Wieczorem (godz. 18.15) w Centrum Synagoga Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na ul. Pereca 14 wysłuchać będzie można relacji Henryka Lewandowskiego (Garfinkla) nagranej w czerwcu 1996 dla USC Shoah Foundation. Lewandowski był synem Dawida, przed wojną współwłaściciela browaru „Livonia”. Przeżył zamojskie getto. Po jego likwidacji ukrywał się w Warszawie, korzystając z pomocy organizacji „Żegota”.

Z kolei w piątek (17 października) w można wybrać się na wydarzenia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowane przez Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu.

