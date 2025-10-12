Stare przedszkole zrównane z ziemią. Nowe ma być gotowe za rok

Samorząd pozyskał na ten cel 8 mln zł, a na całość planuje wydać około 12,7 mln zł. Termin zakończenia prac to listopad 2026 roku. Za rok w tym miejscu ma już stać nowoczesny, ekologiczny, parterowy budynek. Opiekę znajdzie tutaj 125 dzieci.

Nowe przedszkole zaprojektowano na ponad 1500 metrach kwadratowych. Maluchy będą mieć do dyspozycji nie tylko piękne nowe sale, również terapeutyczne, ale też ogród i tarasy. W projekcie przewidziano też kuchnię i pralnię. Budynek będzie klimatyzowany, a teren wokół zagospodarowany.

"Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne, a woda deszczowa zostanie ponownie wykorzystana – wszystko z myślą o ekologii i oszczędności!" - zapowiada UM Łęczna.

Wyburzany w tej chwili budynek był już bardzo stary. Powstał prawie 50 lat temu.

Dodajmy, że niedawno w Łęcznej otwarto też inne nowe przedszkole. Powstało na osiedlu Bobrowniki. Jest również przeznaczone dla 125 dzieci.