Prawdziwie jesienna aura. Prognoza pogody na najbliższy tydzień

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju pochmurno, od północy ku centrum będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki.

Temperatura wyniesie od 12 do 15 st. C, w rejonach podgórskich od 9 do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, przejściowo dość silny, z porywami do 60 km/h na północnym wschodzie i na wybrzeżu, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej części kraju pochmurno, ze słabymi opadami deszczu. Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach północno-wschodnich okresami wzrastające do dużego. Wysoko w Karpatach będą występować opady deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w śnieg. W Tatrach spadnie 8 cm śniegu. W drugiej połowie nocy mogą się utworzyć mgły z ograniczeniem widzialności do 200 metrów.

Termometry wskażą od 2 st. C na wschodzie, 8 st. C na zachodzie, do 10 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków północnych.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowych przelotne opady deszczu. Wysoko w górach może pojawić się deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie wystąpią mgły, ograniczające widzialność do około 500 metrów.

Temperatura wyniesie od 9 st. C na wschodzie i w obszarach podgórskich, zarówno Sudetów, jak i Karpat, do 14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na północy i na zachodzie mogą występować opady deszczu. Temperatura wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich przewiduje się 1 st. C, przy gruncie spadek temperatury do około minus 2 st. C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.