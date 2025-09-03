Mistrzostwa świata siatkarek: w ćwierćfinale Polki gorsze od Włoszek

Podopieczne Stefano Lavariniego trafiły na mistrzynie olimpijskie i triumfatorki tegorocznej edycji Ligi Narodów. Włoszki to także główne faworytki do mistrzostwa świata. Spotkanie z Polkami dobitnie to potwierdziło.

Partia otwarcia rozpoczęła się od prowadzenia rywalek 5:2. Dwukrotnie zablokowana zastała Magdalena Stysiak. W ekipie Włoszek dobrze spisywały się Sarah Fahr, Anna Danesi, Paola Egonu. Po ataku ostatniej Polki przegrywały 6:10. W polskiej reprezentacji niewiele pomogła podwójna zmiana. We włoskiej obronie prym wiodła Miriam Sylla. Set zakończył się wygraną rywalek 25:17.

Najbardziej zacięta była druga odsłona. Długo nasze reprezentantki utrzymywały kontakt z faworytkami turnieju. Dobrze blokiem zagrała Paulina Damaske, a ataki wykorzystywała Martyna Łukasik. Na tablicy wyników był remis 4:4. Jeszcze w połowie partii wynik był na styku: 11:10, 12:11, 14:13. Niestety, Włoszki szybko odrobiły straty i odskoczyły na 20:15. Tym samym, praktycznie było już po partii. Polki próbowały jeszcze „szarpnąć” w końcówce, ale mistrzynie olimpijskie na niewiele pozwoliły. Set zakończył się zwycięstwem Włoszek 25:21.

Trzecia partia była już ostatnią. Po remisowym początku (4:4) przeciwniczki powoli zaczęły odjeżdżać: 15:9, 17:11, 21:15. W końcówce selekcjoner reprezentacji Włoch Julio Velasco wpuścił do gry rezerwowe. Dobrze spisywała się Sarah Fahr, w naszej drużynie próbowała punktować Malwina Smarzek. Włoszki nie czuły się w żaden sposób zagrożone, wygrały pewnie 25:18.

Porażka w ćwierćfinale 0:3 z Włoszkami zakończyła przygodę Polek na rozgrywanych w Tajlandii mistrzostwach świata.

Polska - Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)

Polska: Korneluk (8), Wenerska (1), Damaske (9), Stysiak (15), Łukasik (8), Jurczyk (1), Szczygłowska (libero) oraz Smarzek (3), Czyrniańska, Kowalewska i Gryka.

Włochy: Orro (1), Fahr (12), Nervini (9), Sylla (7), Danesi (5), Egonu (20), De Gennaro (libero) oraz Antropova (2), Giovannini i Cambi.