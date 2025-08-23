Mistrzostwa świata siatkarek: Polska pokonała Wietnam 3:1

Już w pierwszym secie polscy kibice mogli czuć się mocno zniesmaczeni. Choć trudno było w to uwierzyć, to Biało-Czerwone zeszły z boiska pokonane 23:25. Nasze reprezentantki słabo spisywały się prawie w każdym elemencie. Siatkarki Wietnamu nabrały pewności siebie i w końcowym rozrachunku pierwszej partii mogły cieszyć się z wygranej.

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia rywalek 1:0. Polki szybko doprowadziły do remisu 1:1, a następnie próbowały wypracować przewagę punktową. Po ataku Magdaleny Jurczyk ze środka wygrywały 6:3, a po ataku rywalek w siatkę w kolejnej akcji 7:3. Martyna Łukasik skończyła atak po skosie na 10:4. Świetną kiwką popisała się Katarzyna Wenerska (15:5). Natomiast po bloku Agnieszki Korneluk Polska prowadziła 16:6 i selekcjoner reprezentacji Wietnamu wykorzystał drugą przerwę w grze.

Polki w pełni kontrolowały mecz. Magdalena Stysiak posłała piłę za blok rywalek (18:7), a Korneluk kiwnęła na 20:8. Dwa ostatnie punkty dla naszej reprezentacji to dzieło Martyny Łukasik. Przyjmująca najpierw skończyła atak po długim skosie, a następnie zagrała asa (25:10).

W trzeciej odsłonie Polki bardzo szybko zbudowały kilkupunktową przewagę (4:0 po ataku Martyny Czyrniańskiej, 5:1 po bloku Stysiak). Podobnie jak w drugim secie, Biało-Czerwone odjeżdżały z wynikiem: 18:10, 19:11, 20:11 po ataku Stysiak. Piłkę setową wywalczyła dla Polski Stysiak atakując na ósmy metr. Partia zakończyła się atakiem w siatę Wietnamu (25:12).

Czwarty set był już ostatnim. Agnieszka Korneluk i spółka, choć miały pewne problemy, to kontrolowały przebieg gry. Partia zakończyła się zwycięstwem 25:22, a w całym meczu 3:1. - Do każdego rywala podchodzimy z szacunkiem. Od drugiego seta grałyśmy już swoją siatkówkę - powiedziała po spotkaniu atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak.

W drugim spotkaniu polskiej grupy G Niemcy pokonały Kenię 3:0.

Wietnam - Polska 1:3 (25:23, 10:25, 12:25, 22:25)