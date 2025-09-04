Bogdanka LUK Lublin szykuje się na pierwsze mecze kontrolne

Drużyna prowadzona przez Stephana Antigę szlifuje formę przed kolejnymi rozgrywkami. Lublinianie staną przed poważnym wyzwaniem, którym będzie obrona mistrzowskiej korony. W maju prowadzona przez Massimo Bottiego drużyna, po czterech meczach finału z Aluron CMC Wartą Zawiercie, wywalczyła od razu złoty medal mistrzostw Polski. Do tego warto jeszcze przypomnieć o historycznym triumfie z Challenge Cup. Finalista był światowej klasy, bo słynna Cucine Lube Civitanova.

Czas gier kontrolnych lublinianie rozpoczną 9 września od wyjazdowej potyczki z PGE Projektem Warszawa. Na 17 września zaplanowane jest pierwsze starcie z PZL Leonardo Avią Świdnik. Ten mecz Bogdanka LUK Lublin zagra w roli gospodarza. Na rewanż do Świdnika mistrzowie Polski przyjadą 23 września. Trzy dni później podopieczni Antigi podejmą Projekt w spotkaniu rewanżowym.

3 października lublinianie pojadą do Rzeszowa na sparing z Asseco Resovią. Rywali prowadzi były szkoleniowiec Bogdanki LUK Massimo Botti. Spotkanie rewanżowe odbędzie się w Lublinie 16 października.

Ważnym sprawdzianem formy będzie zaplanowany na 11 i 12 października coroczny turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Dwudniowe zawody będą dostępne dla publiczności. Natomiast pozostałe sparingi lublinian w Hali Globus im. Tomasza Wójtowicza będą zamknięte dla kibiców siatkówki.

Rozgrywki nowego sezonu obrońcy mistrzowskiej korony rozpoczną 22 października wyjazdowym spotkaniem ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.

Mistrzowie Polski przygotowują się do nowego sezonu bez zawodników, którzy przebywają z reprezentacją kraju przygotowują się do mistrzostwa świata. W tym gronie są rozgrywający i kapitan Bogdanki LUK Marcin Komenda, przyjmujący Wilfredo Leon oraz atakujący Kewin Sasak. W weekend reprezentacja wzięła udział w XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trzydniowy turniej rozegrany został w TAURON Arenie Kraków. Polacy pokonali Serbię 3:0 oraz przegrali z Brazylią (0:3) i Argentyną (1:3). Memoriał wygrali Argentyńczycy, drugie miejsce zajęła Brazylia, trzecie Polska, a czwarte Serbia. W sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski jest drugi trener Bogdanki LUK Maciej Kołodziejczyk. Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 września na Filipinach.

Przed wylotem do Manili Biało-Czerwoni zagrali ostatnią grę kontrolną. W czwartek, 4 września, zmierzyli się z Brazylią. Ten mecz zakończył się po zamknięciu wydania. W fazie grupowej mistrzostw Polacy zagrają z Rumunią (13 września, godzina 15:30), z Katarem (15 września, 15:30) oraz z Holandią (17 września 12).