InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

Szeregi drużyny z Chełma zasilił 19-letni Aleksander Nowik. To wychowanek UMKS MOS Wola Warszawa, gdzie był graczem drużyny młodzieżowej. Kolejnym klubem był SMS PZPS Spała. Przyjmujący występował w ubiegłorocznych rozgrywkach PLS 1. Ligi. Nowy zawodnik beniaminka jest synem Adama Nowika, wielokrotnego reprezentanta Polski, który w drużynie narodowej wystąpił 70 razy.

Nowy nabytek chełmian od początku będzie miał specjalne zadanie:

- Aleksander Nowik to młody i bardzo zdolny zawodnik występujący na pozycji przyjmującego, który związał się z nami roczną umową z możliwością przedłużenia jej o kolejny sezon. Olek rozpocznie przygotowania z zespołem 18 sierpnia i będzie w nich uczestniczył do 30 września, niejako zastępując w treningu innego przyjmującego, Amirhosseina Esfandiara, który dołączy do drużyny w październiku ze względu na udział w mistrzostwach świata. W ten sposób zapewnimy trenerowi i drużynie możliwość odpowiedniego przeprowadzenia zaplanowanych zajęć pod kątem zbliżającego się sezonu - tłumaczy na oficjalnej stronie klubu wiceprezes Dominik Małys.

- Dodatkowo, jest to również wyciągniecie wniosków z minionych rozgrywek, gdy kontuzje nieco przetrzebiły nasz skład, a nam zabrakło zaplecza. Po 30 września młody siatkarz zostanie wypożyczony do 31 maja 2026 roku. Olek to utalentowany zawodnik, dlatego postrzegamy jego transfer jako perspektywiczny ruch - dodaje Małys.

Nowik ma 204 cm wzrostu.

- Aleksander Nowik to utalentowany zawodnik młodego pokolenia. W tegorocznych mistrzostwach Polski Juniorów, wraz z zespołem UMKS MOS Wola Warszawa, zdobył złoty medal będąc wyróżniającym się zawodnikiem w swojej drużynie, jak i w całym turnieju - dodaje trener InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

- Jest obdarzony bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Posiada więc wszystkie atuty, by stawać się bardzo dobrym siatkarzem. Klub poza bieżącymi celami na nadchodzący sezon myśli również o przyszłości, stąd inwestycja w młodego, perspektywicznego zawodnika - mówi szkoleniowiec.

- Dołączenie do drużyny traktuję jako wielką szansę na rozwój i zdobycie bezcennego doświadczenia już w młodym wieku - dodaje z kolei sam siatkarz.