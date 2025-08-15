Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
PlusLiga

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika
InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika (fot. InPost ChKS Chełm)

InPost ChKS Chełm pozyskał przyjmującego Aleksandra Nowika.

Szeregi drużyny z Chełma zasilił 19-letni Aleksander Nowik. To wychowanek UMKS MOS Wola Warszawa, gdzie był graczem drużyny młodzieżowej. Kolejnym klubem był SMS PZPS Spała. Przyjmujący występował w ubiegłorocznych rozgrywkach PLS 1. Ligi. Nowy zawodnik beniaminka jest synem Adama Nowika, wielokrotnego reprezentanta Polski, który w drużynie narodowej wystąpił 70 razy.

Nowy nabytek chełmian od początku będzie miał specjalne zadanie:

- Aleksander Nowik to młody i bardzo zdolny zawodnik występujący na pozycji przyjmującego, który związał się z nami roczną umową z możliwością przedłużenia jej o kolejny sezon. Olek rozpocznie przygotowania z zespołem 18 sierpnia i będzie w nich uczestniczył do 30 września, niejako zastępując w treningu innego przyjmującego, Amirhosseina Esfandiara, który dołączy do drużyny w październiku ze względu na udział w mistrzostwach świata. W ten sposób zapewnimy trenerowi i drużynie możliwość odpowiedniego przeprowadzenia zaplanowanych zajęć pod kątem zbliżającego się sezonu - tłumaczy na oficjalnej stronie klubu wiceprezes Dominik Małys.

- Dodatkowo, jest to również wyciągniecie wniosków z minionych rozgrywek, gdy kontuzje nieco przetrzebiły nasz skład, a nam zabrakło zaplecza. Po 30 września młody siatkarz zostanie wypożyczony do 31 maja 2026 roku. Olek to utalentowany zawodnik, dlatego postrzegamy jego transfer jako perspektywiczny ruch - dodaje Małys.

Nowik ma 204 cm wzrostu.

- Aleksander Nowik to utalentowany zawodnik młodego pokolenia. W tegorocznych mistrzostwach Polski Juniorów, wraz z zespołem UMKS MOS Wola Warszawa, zdobył złoty medal będąc wyróżniającym się zawodnikiem w swojej drużynie, jak i w całym turnieju - dodaje trener InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

- Jest obdarzony bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Posiada więc wszystkie atuty, by stawać się bardzo dobrym siatkarzem. Klub poza bieżącymi celami na nadchodzący sezon myśli również o przyszłości, stąd inwestycja w młodego, perspektywicznego zawodnika - mówi szkoleniowiec.

- Dołączenie do drużyny traktuję jako wielką szansę na rozwój i zdobycie bezcennego doświadczenia już w młodym wieku - dodaje z kolei sam siatkarz.

PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

