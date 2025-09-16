Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Unia Lublin przegrała z Legia Ladies Warszawa

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
(fot. Facebook KKP Unia Lublin/Krzysztof Gąsiorowski)

Zawodniczki z Lublina po występie w Warszawie mogą chodzić z podniesioną głową.

 Postawiły się bowiem liderowi Orlen I Ligi i sprawiły, że legionistki musiały wzbić się na wyżyny swoich umiejętności. O skale trudności świadczy fakt, że w koszulce Legii biegało wiele zawodniczek mających przeszłość w Orlen Ekstralidze.

Decydującego gola zdobyła jednak ta, która ma przeszłość w Unii Lublin. W 77 min Marta Kazanecka trafiła do siatki i zapewniła stołecznej drużynie piąty w tym sezonie komplet punktów.

Unia Lublin z dorobkiem 6 pkt zajmuje 7 miejsce. Liderem jest mająca 15 pkt Legia, a trzy „oczka” za nią jest Resovia.

Legia Ladies Warszawa – KKP Unia Lublin 1:0 (0:0)

Bramka: Kazanecka (77)

Legia: Nowak – Drożyńska, Bużan, Grosicka (46 Butlion) Kazanecka, Netorowicz (70 Skowrońska), Litwiniec, Materek, Prochowska, Kośmińska (60 Bujak), Kurzelowska.

Unia: Szymanek – Rachańczyk, Mazur, Dąbrowska, Przekorzyńska, Dessauer, Walczak, Franaszczyk, Stepanets, Szczepanik, Gąsiorowska.

Żółte kartki: Kazanecka, Bujak – Przekorzyńska. Sędziowała: Połasa. Widzów: 200.

Bezprawne przetwarzanie danych w BO? Sąd zgodził się z prokuraturą

Bezprawne przetwarzanie danych w BO? Sąd zgodził się z prokuraturą

Wcześniej prokuratura umorzyła sprawę, a teraz sąd podtrzymał tę decyzję. Chodziło o przetwarzanie danych osobowych w budżecie obywatelskim w 2023 roku. To urzędnicy z bialskiego ratusza zawiadomili wówczas organy ścigania.

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
WTOREK NA DZIELNI
film

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Miniony rok był jednym z najbardziej intensywnych pod względem inwestycji drogowych w Lublinie. Oddano do użytku kilkanaście nowych i gruntownie przebudowanych ulic, a kolejne są już na finiszu lub w planach. Mieszkańcy mogą liczyć zarówno na duże arterie, jak i mniejsze remonty osiedlowe.
Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania? Miasto analizuje

Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania? Miasto analizuje

W założeniach do przyszłorocznego budżetu Miasto napomknęło o możliwych zmianach w Strefie Płatnego Parkowania. Póki co wszystko jest jednak na etapie analiz, a żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
film

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ponad 1,21 mld złotych trafiło już do polskich szkół i przedszkoli na ich modernizację. To pieniądze, które bezpośrednio przełożą się na komfort dzieci i pracowników placówek. Program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Dzięki niemu w ponad 330 szkołach i przedszkolach w Polsce zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynków.
13 kilogramów mefedronu w garażu na LSM. Policja zatrzymała 21-latka

13 kilogramów mefedronu w garażu na LSM. Policja zatrzymała 21-latka

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie zabezpieczyli w garażu 21-latka ponad 13 kilogramów mefedronu. Z kolei w powiecie zamojskim kryminalni natrafili na uprawę konopi indyjskich prowadzoną przez 23-letniego mieszkańca Krasnobrodu.
Aleja Jana Pawła II koło Kauflandu
biała podlaska

Tutaj ścieżki rowerowej bardzo brakowało. To się wkrótce zmieni

Ta wiadomość ucieszy rowerzystów z Białej Podlaskiej. Ratusz planuje budowę ścieżki rowerowej przy alei Jana Pawła II. Przy okazji, jest pomysł na remont zabytkowego mostu dawnej kolei wąskotorowej nad Krzną.
Daniel Koczon rozpoczął drugi sezon pracy z Lublinianką

Daniel Koczon (Lublinianka): Nie przywykłem do porażek, mam nadzieję, że będzie ich mało

Rozmowa z Danielem Koczonem, trenerem Lublinianki
Bezpieczeństwo kierowcy taxi: zasady w pracy na aplikacjach

Bezpieczeństwo kierowcy taxi: zasady w pracy na aplikacjach

Rosnąca popularność aplikacji do przewozu osób sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie pracy jako kierowca taxi. Start jest stosunkowo prosty, a aplikacje zapewniają dostęp do szerokiej bazy klientów. Warto jednak pamiętać, że poza wygodą liczy się także bezpieczeństwo – własne i pasażerów.
Grzybobranie to sport narodowy Polaków. Ale które grzyby są bezpieczne?
PORADNIK

Grzybobranie to sport narodowy Polaków. Ale które grzyby są bezpieczne?

W lasach pełno grzybów. Ale jak zbierać je bezpiecznie i gdzie są najlepsze miejsca do zbierania?
Ruchliwa ulica będzie remontowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

Ruchliwa ulica będzie remontowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W środę wieczorem rozpocznie się naprawa nawierzchni na ul. Kunickiego w Lublinie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, choć ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany.
Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Mieszkańcy dwóch miejscowości w powiecie biłgorajskim bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli.

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

W poniedziałek został zaprezentowany jako zawodnik Motoru Lublin, a w niedzielę zaliczył debiut w nowych barwach. Fabio Ronaldo pojawił się na murawie w 74 minucie podczas spotkania z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Portugalczyk od razu rozruszał żółto-biało-niebieskich i miał nawet szansę, żeby wpisać się na listę strzelców.
Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej
galeria

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Nieprawidłowe parkowanie to jedna z najczęściej zgłaszanych bolączek mieszkańców Lublina. Zastawione chodniki, przejścia i wjazdy do posesji to codzienność, którą użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dokumentują setkami zgłoszeń. Sprawdziliśmy, które miejsca w mieście szczególnie wyróżniają się pod tym względem.
PKO BP EKSTRAKLASA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Widzew Łódź - Arka Gdynia 2-0
Legia Warszawa - Radomiak Radom 4-1
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1-1
Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1-0
Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1-2
Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2-0
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0-1
Wisła Płock - Cracovia odwołany

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Górnik 8 15 11-5
3. Cracovia 7 14 13-9
4. Korona 8 14 11-7
5. Jagiellonia 6 13 13-10
6. Legia 6 10 10-5
7. Widzew 8 10 11-9
8. Lech 6 10 11-12
9. Pogoń 8 10 11-14
10. Zagłębie 7 9 14-11
11. Bruk-Bet 8 9 11-11
12. Motor 7 9 7-10
13. Radomiak 8 8 14-16
14. Arka 8 8 5-10
15. Katowice 8 7 10-17
16. Raków 6 6 6-10
17. Piast 6 4 3-6
18. Lechia 8 3 14-19

