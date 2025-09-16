Unia Lublin przegrała z Legia Ladies Warszawa

Postawiły się bowiem liderowi Orlen I Ligi i sprawiły, że legionistki musiały wzbić się na wyżyny swoich umiejętności. O skale trudności świadczy fakt, że w koszulce Legii biegało wiele zawodniczek mających przeszłość w Orlen Ekstralidze.

Decydującego gola zdobyła jednak ta, która ma przeszłość w Unii Lublin. W 77 min Marta Kazanecka trafiła do siatki i zapewniła stołecznej drużynie piąty w tym sezonie komplet punktów.

Unia Lublin z dorobkiem 6 pkt zajmuje 7 miejsce. Liderem jest mająca 15 pkt Legia, a trzy „oczka” za nią jest Resovia.

Legia Ladies Warszawa – KKP Unia Lublin 1:0 (0:0)

Bramka: Kazanecka (77)

Legia: Nowak – Drożyńska, Bużan, Grosicka (46 Butlion) Kazanecka, Netorowicz (70 Skowrońska), Litwiniec, Materek, Prochowska, Kośmińska (60 Bujak), Kurzelowska.

Unia: Szymanek – Rachańczyk, Mazur, Dąbrowska, Przekorzyńska, Dessauer, Walczak, Franaszczyk, Stepanets, Szczepanik, Gąsiorowska.

Żółte kartki: Kazanecka, Bujak – Przekorzyńska. Sędziowała: Połasa. Widzów: 200.