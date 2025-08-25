W lubelskim Kinie Perła odbyła się oficjalna prezentacja PGE MKS El-Volt Lublin

Pewna tradycją jest to, że lubelska drużyna co roku organizuje oficjalną prezentację. Zmieniają się jej miejsca, ale niezmiennym od kilku lat pozostaje pragnienie odzyskania tytułu mistrza Polski.
To hasło brzmiało bardzo wyraźnie przy okazji poniedziałkowej prezentacji, która odbyła się w lubelskim Kinie Perła. – Celem na ten sezon jest mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski. Celem na rozgrywki europejskie jest zakwalifikowanie się do fazy grupowej. Jak to się uda, to będziemy stawiać sobie kolejne cele – powiedziała Dominika Więckowska, nowa kapitan PGE MKS El-Volt Lublin.
Tradycyjnie również, nie zabrakło wzniosłych słów ze strony miejskich rajców. – Wszyscy czekamy na ten sezon. Miasto Lublin było, jest i będzie z MKS. Ten klub można określać jako wzór pod wieloma względami. To klub. Który wytwarza fantastyczną energię. Życzę fantastycznego sezonu. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego zespołu – powiedziała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta.
Trzeba mieć nadzieję, że wszystkie wzniosłe słowa, które padły w poniedziałek ze sceny znajdą odzwierciedlenie w nadchodzącym sezonie. Pierwszy sprawdzian czeka lubelskie szczypiornistki już w sobotę, kiedy w Łodzi powalczą o Superpuchar Polski. Ich rywalem będzie KGHM MKS Zagłębie Lubin.