W lubelskim Kinie Perła odbyła się oficjalna prezentacja PGE MKS El-Volt Lublin

To hasło brzmiało bardzo wyraźnie przy okazji poniedziałkowej prezentacji, która odbyła się w lubelskim Kinie Perła. – Celem na ten sezon jest mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski. Celem na rozgrywki europejskie jest zakwalifikowanie się do fazy grupowej. Jak to się uda, to będziemy stawiać sobie kolejne cele – powiedziała Dominika Więckowska, nowa kapitan PGE MKS El-Volt Lublin.

Tradycyjnie również, nie zabrakło wzniosłych słów ze strony miejskich rajców. – Wszyscy czekamy na ten sezon. Miasto Lublin było, jest i będzie z MKS. Ten klub można określać jako wzór pod wieloma względami. To klub. Który wytwarza fantastyczną energię. Życzę fantastycznego sezonu. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego zespołu – powiedziała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta.

Trzeba mieć nadzieję, że wszystkie wzniosłe słowa, które padły w poniedziałek ze sceny znajdą odzwierciedlenie w nadchodzącym sezonie. Pierwszy sprawdzian czeka lubelskie szczypiornistki już w sobotę, kiedy w Łodzi powalczą o Superpuchar Polski. Ich rywalem będzie KGHM MKS Zagłębie Lubin.