Groził zabójstwem kobiecie. Już siedzi, czeka go proces

Kobieta zgłosiła się do komisariatu w Dęblinie. Opowiedziała, że pewien znany jej mężczyzna groził jej pozbawieniem życia. Naprawdę bała się tego, a policjanci potraktowali ją poważnie. Szybko namierzyli sprawcę.

42-latek został zatrzymany. W sprawie zgromadzono na tyle bogaty materiał dowodowy, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował, że mężczyzna powinien zostać tymczasowo aresztowany. Za jakiś czas stanie przed sądem. Za kierowanie gróźb karanych może zostać skazany nawet na 3 lata pozbawienia wolności.

- Wszelkie przejawy przemocy, gróźb czy zastraszania są traktowane bardzo poważnie. Działania policji oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdemu obywatelowi i stanowcze reagowanie na zachowania naruszające prawo - podkreśla aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.