Zboczeniec napastował kobiety w busie. Jest akt oskarżenia

3 sierpnia mieszkaniec Białej Podlaskiej jechał busem do Lublina. W trakcie wieczornego kursu zgotował pasażerkom koszmar. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Lubartowie po zgłoszeniu od pokrzywdzonych kobiet. W październiku do Sądu Rejonowego w Lubartowie wpłynął akt oskarżenia. Śledczy zarzucają Arturowi J. kilka występków.

- Podczas podróży busem pasażerskim prezentował treści pornograficzne poprzez publiczne onanizowanie – przywołuje akt oskarżenia Magdalena Dobosz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie. Poza tym, mężczyzna miał naruszyć nietykalność cielesną jednej z pasażerek poprzez dwukrotne położenie otwartej dłoni jej pośladku. Śledczy uznali też, że Artur J. publicznie znieważył dwie kobiety. - Kierował groźby karalne pozbawienia życia wobec jednej z kobiet, czym wzbudził w niej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione – zaznacza Dobosz. Czynów tych dopuścił się nie pierwszy raz, bo od grudnia 2022 roku do października 2024 odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Na razie sąd nie wyznaczył terminu rozprawy. 50-latkowi grozi do 3 lat więzienia.