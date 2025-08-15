Bartosz Zmarzlik wygrywa 3. finał IMP w Częstochowie, ale złoto wędruje do Patryka Dudka

W piątek w Częstochowie poznaliśmy Indywidualnego Mistrza Polski na żużlu. Trzecie zawody tego cyklu dzięki perfekcyjnej jeździe wygrał Bartosz Zmarzlik, ale finalnie złoty medal powędrował do Patryka Dudka
Po dwóch rundach stawce przewodził Dudek, który zgromadził na swoim koncie 32 punkty. Gonić go w piątek mieli żużlowcy „Koziołków” – Dominik Kubera (28 pkt) oraz Bartosz Zmarzlik (24 pkt). Tuż za podium w „generalce” był za to kolejny z zawodników mistrza Polski – Wiktor Przyjemski (22 pkt).
To wszystko sprawiało, że w piątkowy wieczór w Częstochowie kibice szykowali się na wielkie widowisko. Trzeba przyznać, że się nie rozczarowali. Zmarzlik doskonale wiedział, że musi w piątek być perfekcyjny i liczyć na wpadki lidera. 30-latek zaczął od pewnego zwycięstwa, podobnie jak Dudek. Później lider w dwóch kolejnych gonitwach ze swoim udziałem dopisywał po dwa punkty, a kapitan Orlen Oil Motoru sięgał po kolejne trójki.
Lider cyklu w kolejnych dwóch swoich biegach wrócił do wygrywania. Dzięki temu Dudek zapewnił sobie awans do finału po 19. biegu i był już pewny tytułu mistrzowskiego. Pozostała więc walka o triumf w piątkowych zawodach. W decydującym biegu znalazł się oczywiście także Zmarzlik, który do tej pory miał na koncie komplet zwycięstw. Natomiast awans po barażach wywalczyli Kacper Woryna i Bartłomiej Kowalski eliminując duet Orlen Oil Motoru – Wiktora Przyjemskiego i Dominika Kuberę. A to oznaczało, że już przed finałem wszystkie miejsca na podium całego cyklu Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostały rozdane.
W finale Zmarzlik, dla którego srebro było z pewnością dużym rozczarowaniem pokazał charakter prawdziwego sportowca. Dudek wygrał start, ale kapitan Orlen Oil Motoru pędził za nim co sił i na trzecim okrążeniu wyprzedził świeżo upieczonego mistrza notując w Częstochowie komplet zwycięstw. Po zakończeniu zmagań mistrz i wicemistrz pięknie podziękowali sobie za kapitalną walkę na torze.
Wyniki 3. finału IMP w Częstochowie
1. Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,3,3,3,3), 1. miejsce w finale * 2. Patryk Dudek 15 (3,2,2,3,3,2) 2. miejsce w finale * 3. Kacper Woryna 11+3 (3,2,3,1,1,1), 3. miejsce w finale * 4. Bartłomiej Kowalski 10+2 (0,2,3,2,3,0), 4. miejsce w finale * 5. Wiktor Przyjemski 11+1 (2,3,3,1,2) * 6. Dominik Kubera (1,3,2,2,2) * 7. Jakub Miśkowiak 9 (3,0,2,3,1) * 8. Paweł Przedpełski 7 (2,3,0,0,2) * 9. Szymon Woźniak 7 (2,1,1,0,3) * 10. Krzysztof Buczkowski 6 (1,2,1,0,2) * 11. Piotr Pawlicki 6 (2,1,1,1,1) * 12. Mateusz Cierniak 5 (w,1,1,3,0) * 13. Przemysław Pawlicki 5 (0,1,2,2,w) * 14. Jakub Krawczyk 3 (1,0,w,2,0) * 15. Maciej Janowski 2 (1,0,d,0,1) * 16. Franciszek Karczewski 1 (0,0,w,1,0) * 17. Szymon Ludwiczak 0 (0) * 18. Kacper Halkiewicz 0 (0)
Bieg po biegu
1. (64,96) Dudek, Woźniak, Buczkowski, Kowalski
2. (63,68) Miśkowiak, Przedpełski, Kubera, Karczewski
3. (63,62) Zmarzlik, Przyjemski, Janowski, Prz. Pawlicki
4. (64,81) Woryna, Pio. Pawlicki, Krawczyk, Ludwiczak (Cierniak w/2min)
5. (65,02) Przyjemski, Woryna, Woźniak, Karczewski
6. (65,53) Kubera, Kowalski, Pio. Pawlicki, Janowski
7. (64,24) Zmarzlik, Dudek, Cierniak, Miśkowiak
8. (65,39) Przedpełski, Buczkowski, Prz. Pawlicki, Krawczyk
9. (64,99) Zmarzlik, Kubera, Woźniak, Krawczyk (w/u)
10. (65,50) Kowalski, Prz. Pawlicki, Cierniak, Karczewski (w/u)
11. (65,06) Przyjemski, Dudek, Pio. Pawlicki, Przedpełski
12. (65,69) Woryna, Miśkowiak, Buczkowski, Janowski (d/4)
13. (66,19) Miśkowiak, Prz. Pawlicki, Pio. Pawlicki, Woźniak
14. (65,05) Zmarzlik, Kowalski, Woryna, Przedpełski
15. (65,15) Dudek, Krawczyk, Karczewski, Janowski
16. (65,13) Cierniak, Kubera, Przyjemski, Buczkowski
17. (65,72) Woźniak, Przedpełski, Janowski, Cierniak
18. (65,67) Kowalski, Przyjemski, Miśkowiak, Krawczyk
19. (65,34) Dudek, Kubera, Woryna, Halkiewicz (Prz Pawlicki 2. ostrzeżenie)
20. (64,67) Zmarzlik, Buczkowski, Pio. Pawlicki, Karczewski
Baraż: (66,09) Woryna, Kowalski, Przyjemski, Kubera
Finał: (65,27) Zmarzlik, Dudek, Woryna, Kowalski
Sędzia: Artur Kuśmierz