Bartosz Zmarzlik wygrywa 3. finał IMP w Częstochowie, ale złoto wędruje do Patryka Dudka

Po dwóch rundach stawce przewodził Dudek, który zgromadził na swoim koncie 32 punkty. Gonić go w piątek mieli żużlowcy „Koziołków” – Dominik Kubera (28 pkt) oraz Bartosz Zmarzlik (24 pkt). Tuż za podium w „generalce” był za to kolejny z zawodników mistrza Polski – Wiktor Przyjemski (22 pkt).

To wszystko sprawiało, że w piątkowy wieczór w Częstochowie kibice szykowali się na wielkie widowisko. Trzeba przyznać, że się nie rozczarowali. Zmarzlik doskonale wiedział, że musi w piątek być perfekcyjny i liczyć na wpadki lidera. 30-latek zaczął od pewnego zwycięstwa, podobnie jak Dudek. Później lider w dwóch kolejnych gonitwach ze swoim udziałem dopisywał po dwa punkty, a kapitan Orlen Oil Motoru sięgał po kolejne trójki.

Lider cyklu w kolejnych dwóch swoich biegach wrócił do wygrywania. Dzięki temu Dudek zapewnił sobie awans do finału po 19. biegu i był już pewny tytułu mistrzowskiego. Pozostała więc walka o triumf w piątkowych zawodach. W decydującym biegu znalazł się oczywiście także Zmarzlik, który do tej pory miał na koncie komplet zwycięstw. Natomiast awans po barażach wywalczyli Kacper Woryna i Bartłomiej Kowalski eliminując duet Orlen Oil Motoru – Wiktora Przyjemskiego i Dominika Kuberę. A to oznaczało, że już przed finałem wszystkie miejsca na podium całego cyklu Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zostały rozdane.

W finale Zmarzlik, dla którego srebro było z pewnością dużym rozczarowaniem pokazał charakter prawdziwego sportowca. Dudek wygrał start, ale kapitan Orlen Oil Motoru pędził za nim co sił i na trzecim okrążeniu wyprzedził świeżo upieczonego mistrza notując w Częstochowie komplet zwycięstw. Po zakończeniu zmagań mistrz i wicemistrz pięknie podziękowali sobie za kapitalną walkę na torze.

Wyniki 3. finału IMP w Częstochowie

1. Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,3,3,3,3), 1. miejsce w finale * 2. Patryk Dudek 15 (3,2,2,3,3,2) 2. miejsce w finale * 3. Kacper Woryna 11+3 (3,2,3,1,1,1), 3. miejsce w finale * 4. Bartłomiej Kowalski 10+2 (0,2,3,2,3,0), 4. miejsce w finale * 5. Wiktor Przyjemski 11+1 (2,3,3,1,2) * 6. Dominik Kubera (1,3,2,2,2) * 7. Jakub Miśkowiak 9 (3,0,2,3,1) * 8. Paweł Przedpełski 7 (2,3,0,0,2) * 9. Szymon Woźniak 7 (2,1,1,0,3) * 10. Krzysztof Buczkowski 6 (1,2,1,0,2) * 11. Piotr Pawlicki 6 (2,1,1,1,1) * 12. Mateusz Cierniak 5 (w,1,1,3,0) * 13. Przemysław Pawlicki 5 (0,1,2,2,w) * 14. Jakub Krawczyk 3 (1,0,w,2,0) * 15. Maciej Janowski 2 (1,0,d,0,1) * 16. Franciszek Karczewski 1 (0,0,w,1,0) * 17. Szymon Ludwiczak 0 (0) * 18. Kacper Halkiewicz 0 (0)

Bieg po biegu

1. (64,96) Dudek, Woźniak, Buczkowski, Kowalski

2. (63,68) Miśkowiak, Przedpełski, Kubera, Karczewski

3. (63,62) Zmarzlik, Przyjemski, Janowski, Prz. Pawlicki

4. (64,81) Woryna, Pio. Pawlicki, Krawczyk, Ludwiczak (Cierniak w/2min)

5. (65,02) Przyjemski, Woryna, Woźniak, Karczewski

6. (65,53) Kubera, Kowalski, Pio. Pawlicki, Janowski

7. (64,24) Zmarzlik, Dudek, Cierniak, Miśkowiak

8. (65,39) Przedpełski, Buczkowski, Prz. Pawlicki, Krawczyk

9. (64,99) Zmarzlik, Kubera, Woźniak, Krawczyk (w/u)

10. (65,50) Kowalski, Prz. Pawlicki, Cierniak, Karczewski (w/u)

11. (65,06) Przyjemski, Dudek, Pio. Pawlicki, Przedpełski

12. (65,69) Woryna, Miśkowiak, Buczkowski, Janowski (d/4)

13. (66,19) Miśkowiak, Prz. Pawlicki, Pio. Pawlicki, Woźniak

14. (65,05) Zmarzlik, Kowalski, Woryna, Przedpełski

15. (65,15) Dudek, Krawczyk, Karczewski, Janowski

16. (65,13) Cierniak, Kubera, Przyjemski, Buczkowski

17. (65,72) Woźniak, Przedpełski, Janowski, Cierniak

18. (65,67) Kowalski, Przyjemski, Miśkowiak, Krawczyk

19. (65,34) Dudek, Kubera, Woryna, Halkiewicz (Prz Pawlicki 2. ostrzeżenie)

20. (64,67) Zmarzlik, Buczkowski, Pio. Pawlicki, Karczewski

Baraż: (66,09) Woryna, Kowalski, Przyjemski, Kubera

Finał: (65,27) Zmarzlik, Dudek, Woryna, Kowalski

Sędzia: Artur Kuśmierz