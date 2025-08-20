Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

Ciekawy finisz w Ekstralidze U24. Motor ciągle ma szansę na występ w finale. „Koziołki” w ostatnich dniach mocno skomplikowały sobie jednak życie. Najpierw drużyna Macieja Kuciapy przegrała u siebie z Beckhoff Spartą Wrocław. We wtorek lublinianie pokonali ROW Rybnik, ale „tylko” za dwa punkty – 52:38.
W poniedziałek gospodarze słabo rozpoczęli zawody i od początku musieli gonić, co ostatecznie się nie udało. We wtorek było lepiej. Po pięciu biegach Bartosz Bańbor i spółka prowadzili 19:11. Co prawda, za chwilę rywale wygrali 5:1, ale po dziesięciu gonitwach znowu było znacznie bezpiecznej – 35:25 dla „Koziołków”.
Gra toczyła się jednak o ważny punkt bonusowy. Ostatecznie obronili go rybniczanie, którzy przegrali w Lublinie „tylko” 38:52, a w dwumeczu okazali się lepsi 92:88.
Zanosi się na emocjonującą, ostatnią kolejkę. Obecnie w tabeli prowadzi Unia, która ma 26 punktów. Żużlowcy trenera Kuciapy mają ich 25, a ekipy z Wrocławia i Torunia po 24. Za tydzień Motor pojedzie w Częstochowie, a w Lesznie zmierzą się dwie inne drużyny walczące o finał: Unia i Beckoff Sparta. Wrocławianie dzień wcześniej wybiorą się jeszcze do Rybnika, aby odrobić zaległości.
Motor Lublin – Grupa Metrocars ROW Rybnik 52:38
Motor: 9. Fraser Bowes 11 (3,0,3,2,3), 10. Benjamin Basso 9+1 (1,1,2*,2,3), 11. Bartosz Bańbor 13+1 (3,2,3,2*,3), 12. Dawid Cepielik 3+1 (0,1*,1,0,1), 13. Krzysztof Sadurski 5+2 (1,2*,1*,1,0), 14. Bartosz Jaworski 11 (3,3,2,3,0), 15. Dawid Grzeszczyk ns.
Rybnik: 1. Jesper Knudsen 12+1 (2,3,3,3,1*,0), 2. Kamil Winkler 0 (u,0,0,0,-), 3. Radosław Kowalski 3+1 (1*,1,0,1,-), 4. Paweł Trześniewski 3 (2,0,1,d,-), 5. Kacper Pludra 12 (2,3,2,1,2,2), 6. Kacper Tkocz 8+2 (0,2*,d,3,1*,2).
Bieg po biegu:
- (67,06) Bowes, Knudsen, Basso, Winkler (u) – 4:2 (4:2)
- (66,92) Bańbor, Trześniewski, Kowalski, Cepielik – 3:3 (7:5)
- (66,71) Jaworski, Pludra, Sadurski, Tkocz – 4:2 (11:7)
- (67,32) Knudsen, Bańbor, Cepielik, Winkler – 3:3 (14:10)
- (67,30) Jaworski, Sadurski, Kowalski, Trześniewski – 5:1 (19:11)
- (67,18) Pludra, Tkocz, Basso, Bowes – 1:5 (20:16)
- (67,99) Knudsen, Jaworski, Sadurski, Winkler – 3:3 -(23:19)
- (67,82) Bowes, Basso, Trześniewski, Kowalski – 5:1 (28:20)
- (67,72) Bańbor, Pludra, Cepielik, Tkocz (d) – 4:2 (32:22)
- (68,52) Knudsen, Basso, Sadurski, Trześniewski (d) – 3:3 (35:25)
- (67,53) Tkocz, Bowes, Kowalski, Cepielik – 2:4 (37:29)
- (67,32) Jaworski, Bańbor, Pludra, Winkler – 5:1 (42:30)
- (68,38) Basso, Pludra, Tkocz, Sadurski – 3:3 (45:33)
- (68,02) Bańbor, Tkocz, Knudsen, Jaworski – 3:3 (48:36)
- (68,31) Bowes, Pludra, Cepielik, Knudsen – 4:2 (52:38)