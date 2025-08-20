Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

W poniedziałek gospodarze słabo rozpoczęli zawody i od początku musieli gonić, co ostatecznie się nie udało. We wtorek było lepiej. Po pięciu biegach Bartosz Bańbor i spółka prowadzili 19:11. Co prawda, za chwilę rywale wygrali 5:1, ale po dziesięciu gonitwach znowu było znacznie bezpiecznej – 35:25 dla „Koziołków”.

Gra toczyła się jednak o ważny punkt bonusowy. Ostatecznie obronili go rybniczanie, którzy przegrali w Lublinie „tylko” 38:52, a w dwumeczu okazali się lepsi 92:88.

Zanosi się na emocjonującą, ostatnią kolejkę. Obecnie w tabeli prowadzi Unia, która ma 26 punktów. Żużlowcy trenera Kuciapy mają ich 25, a ekipy z Wrocławia i Torunia po 24. Za tydzień Motor pojedzie w Częstochowie, a w Lesznie zmierzą się dwie inne drużyny walczące o finał: Unia i Beckoff Sparta. Wrocławianie dzień wcześniej wybiorą się jeszcze do Rybnika, aby odrobić zaległości.

Motor Lublin – Grupa Metrocars ROW Rybnik 52:38

Motor: 9. Fraser Bowes 11 (3,0,3,2,3), 10. Benjamin Basso 9+1 (1,1,2*,2,3), 11. Bartosz Bańbor 13+1 (3,2,3,2*,3), 12. Dawid Cepielik 3+1 (0,1*,1,0,1), 13. Krzysztof Sadurski 5+2 (1,2*,1*,1,0), 14. Bartosz Jaworski 11 (3,3,2,3,0), 15. Dawid Grzeszczyk ns.

Rybnik: 1. Jesper Knudsen 12+1 (2,3,3,3,1*,0), 2. Kamil Winkler 0 (u,0,0,0,-), 3. Radosław Kowalski 3+1 (1*,1,0,1,-), 4. Paweł Trześniewski 3 (2,0,1,d,-), 5. Kacper Pludra 12 (2,3,2,1,2,2), 6. Kacper Tkocz 8+2 (0,2*,d,3,1*,2).

Bieg po biegu: