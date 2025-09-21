Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 21 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
21:45
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Finał PGE Ekstraligi: Wysoka porażka Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin - Autor: PAP/Tytus Żmijewski
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin (zdjęcie 2) PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin (zdjęcie 3) PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin (zdjęcie 4) PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (20)
Autor galerii: PAP/Tytus Żmijewski

Kibice Orlen Oil Motoru Lublin doskonale zdawali sobie sprawę, że w niedzielny wieczór na toruńskiej Motoarenie ich ulubieńców czeka ciężka przeprawa. Jednak chyba nikt nie przewidywał, że PRES Grupa Deweloperska po pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi będzie mieć aż 18 punktów przewagi. Tym samym za tydzień w Lublinie Bartosz Zmarzlik i spółka muszą odjechać perfekcyjne zawody by obronić tytuł.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

„Koziołki” w niedzielę udały się na tor, który wybitnie im nie leży. W fazie zasadniczej podopieczni trenera Macieja Kuciapy przegrali na Motoarenie 48:42. Jeszcze gorzej poszło im przed rokiem kiedy w półfinale play-off przegrali 39:51. Jednak w rewanżu odrobili stratę i później sięgnęli po złoto.

W tym sezonie Bartosz Zmarzlik i spółka chcąc myśleć o czwartym złocie z rzędu będą musieli pobić wynik sprzed roku, bo w Toruniu zostali rozbici. Gospodarze zaczęli niedzielny mecz od mocnego uderzenia wygrywając pierwszy bieg 4:2, a w gonitwie z udziałem juniorów zaserwowali rywalom powtórkę. W trzecim wyścigu był remis, a pierwszą serię startów PRES Grupa Deweloperska wygrała 5:1 dzięki brawurowej jeździe 16-letniego Mikołaja Duchińskiego.

W piątym biegu Zmarzlik i Kubera dali sygnał do ataku dając gościom pierwsze biegowe zwycięstwo, ale ich koledzy nie poszli za ciosem i po dwóch seriach startów miejscowi prowadzili 25:17. Kolejne trzy biegi przyniosły same remisy i torunianie wciąż mieli osiem „oczek” przewagi nad mistrzami Polski.

Od gonitwy 11. podopieczni trenera Piotra Barona zaczęli jeszcze mocniej naciskać na zespół z Lublina. Po pasjonujących wyścigach przed biegami nominowanymi „Anioły” prowadziły 47:31, a w 13. gonitwie Zmarzlik nie zdołał wywalczyć choćby jednego punktu.

W przedostatniej gonitwie Orlen Oil Motor uratował remis, ale w ostatnim biegu gospodarze wygrali 4:2, a cały mecz 54:36. Tym samym przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień na lubelskim torze mistrzowie Polski są pod ścianą i muszą odjechać perfekcyjne zawody by odwrócić losy dwumeczu i obronić mistrzowski tytuł.

PRES Grupa Deweloperska Toruń – Orlen Oil Motor Lublin 54:36

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 9. Patryk Dudek 13 (3,3,3,1,3) * 10. Robert Lambert 8+1 (2*,1,0,3,2) * 11. Jan Kvech 5+1 (1,0,1*,3) * 12. Mikkel Michelsen 10 (2,2,2,3,1) * 13. Emil Sajfutdinow 9+2 (1*,3,3,1,1*) * 14. Mikołaj Duchiński 4 (1,3,0) * 15. Antoni Kawczyński 5+1 (3,0,2*) * 16. Krzysztof Lewandowski nie startował.

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Jack Holder 5+1 (w,2,1*,2,0) * 2. Fredrik Lindgren 3+1 (0,1*,2,0,w) * 3. Dominik Kubera 10 (2,1,2,2,3,0) * 4. Mateusz Cierniak 2+1 (1,-,1*,-,-) * 5. Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,2,3,0,2) * 6. Wiktor Przyjemski 2 (2,0,-) * 7. Bartosz Bańbor 1 (d,0,0,1) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.

Bieg po biegu

  1. (60,33) Dudek, Kubera, Kvech, Holder (w) 4:2 (4:2)
  2. (60,96) Kawczyński, Przyjemski, Duchiński, Bańbor (d) 4:2 (8:4)
  3. (59,86) Zmarzlik, Michelsen, Sajfutdinow, Lindgren 3:3 (11:7)
  4. (61,10) Duchiński, Lambert, Cierniak, Przyjemski 5:1 (16:8)
  5. (60,18) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Kvech 2:4 (18:12)
  6. (60,47) Sajfutdinow, Holder, Lindgren, Kawczyński 3:3 (21:15)
  7. (60,51) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Bańbor 4:2 (25:17)
  8. (60,83) Sajfutdinow, Kubera, Cierniak, Duchiński 3:3 (28:20)
  9. (60,55) Dudek, Lindgren, Holder, Lambert 3:3 (31:23)
  10. (60,68) Zmarzlik, Michelsen, Kvech, Bańbor 3:3 (34:26)
  11. (61,16) Michelsen, Holder, Dudek, Lindgren 4:2 (38:28)
  12. (61,88) Kvech, Kawczyński, Bańbor, Lindgren (w) 5:1 (43:29)
  13. (60,98) Lambert, Kubera, Sajfutdinow, Zmarzlik 4:2 (47:31)
  14. (61,05) Kubera, Lambert, Sajfutdinow, Holder 3:3 (50:34)
  15. (60,94) Dudek, Zmarzlik, Michelsen, Kubera 4:2 (54:36)
Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
ZDJĘCIA, WIDEO

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

galeria
film
Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?
ZDJĘCIA

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

galeria
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin

Pozostałe informacje

Finał PGE Ekstraligi: Wysoka porażka Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu
ZDJĘCIA
galeria

Finał PGE Ekstraligi: Wysoka porażka Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

Kibice Orlen Oil Motoru Lublin doskonale zdawali sobie sprawę, że w niedzielny wieczór na toruńskiej Motoarenie ich ulubieńców czeka ciężka przeprawa. Jednak chyba nikt nie przewidywał, że PRES Grupa Deweloperska po pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi będzie mieć aż 18 punktów przewagi. Tym samym za tydzień w Lublinie Bartosz Zmarzlik i spółka muszą odjechać perfekcyjne zawody by obronić tytuł.
Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim
Magazyn

O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

Najwięcej problemów miała z dotarciem do dokumentów o ucieczce francuskich jeńców z obozu w Zwierzyńcu. Żałuje, że przed wojną zniszczyliśmy na tym terenie wiele zabytkowych cerkwi. To jednak wciąż miejsce, gdzie warto spędzić wolny czas.
Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować
ZDJĘCIA
galeria

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować

W spotkaniu drugiej kolejki PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki.
Izabela Pastuszko

Kultura studencka odradza się w październiku

ROZMOWA z Izabelą Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Towarzyskie starcie w Gnieźnie miało na celu przygotowanie się do zbliżających się mistrzostw świata. Przypomnijmy, że odbędą się one w terminie 26 listopada – 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Polki trafiły do grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.
Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej
galeria

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

W lubelskim skansenie od godzin przedpołudniowych zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały prace polowe związane ze zbiorem ziemniaków – jednego z najważniejszych plonów w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim.
Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [zapis relacji na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [zapis relacji na żywo]

Pora na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. O godzinie 19.30 w pierwszym meczu finałowym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin. Czy "Koziołkom" uda się wygrać na nielubianym przez siebie terenie?
Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły w niedzielę rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Bałtyckim - przekazał dziennik „Bild”. Informację o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo - poinformowała agencja Reutera.
Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Agencja Mienia Wojskowego znów wystawia na sprzedaż sprzęt, który zakończył służbę w armii. W lubelskim oddziale AMW odbędzie się już jedenasty w tym roku przetarg. Na nowych właścicieli czekają m.in. silniki do ciężarówek, części samochodowe, instrumenty muzyczne czy namioty do kuchni polowej.
Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?
ZDJĘCIA
galeria

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

20 września 1979 roku powstał klub sportowy GKS Górnik Łęczna. Dzień po swoich 46. urodzinach zielono-czarni zmierzyli się u siebie z Wisłą Kraków. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka byli bardzo blisko zdobycia trzech punktów, ale grając od 69 minuty w osłabieniu nie zdołali utrzymać prowadzenie i przegrali 1:2.
Co cebularzowi do rosołu?
PRZEPISY

Co cebularzowi do rosołu?

Rosół z cebularzem? Jak najbardziej. A dokładnie z knedlami z cebularza. Na Europejskim Festiwalu Smaku knedle zrobili Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze telewizyjnego programu „Rosół polski”. A my mamy ich autorski przepis.

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
galeria

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Lublinianie wciąż mogą korzystać z bogatej oferty food trucków, które w ten weekend zaparkowały na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur.

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę
galeria

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz trzeci stało się przestrzenią rozmowy o zdrowiu, sile i nadziei. Trwa Breast Fest – wyjątkowy festiwal, który łączy profilaktykę raka piersi z muzyką, modą i spotkaniami pełnymi pozytywnej energii.
Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
ZDJĘCIA, WIDEO
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziwny mecz w Lubinie. Motor słabo rozpoczął spotkanie z Zagłębiem i zasłużenie przegrywał. Później goście przejęli inicjatywę, a w drugiej połowie błyskawicznie zdobyli dwa gole. Niestety, w końcówce znowu przycisnęli „Miedziowi” i spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński). Podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej zginął 54-letni mężczyzna.
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 