Finał PGE Ekstraligi: Wysoka porażka Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

Kibice Orlen Oil Motoru Lublin doskonale zdawali sobie sprawę, że w niedzielny wieczór na toruńskiej Motoarenie ich ulubieńców czeka ciężka przeprawa. Jednak chyba nikt nie przewidywał, że PRES Grupa Deweloperska po pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi będzie mieć aż 18 punktów przewagi. Tym samym za tydzień w Lublinie Bartosz Zmarzlik i spółka muszą odjechać perfekcyjne zawody by obronić tytuł.
„Koziołki” w niedzielę udały się na tor, który wybitnie im nie leży. W fazie zasadniczej podopieczni trenera Macieja Kuciapy przegrali na Motoarenie 48:42. Jeszcze gorzej poszło im przed rokiem kiedy w półfinale play-off przegrali 39:51. Jednak w rewanżu odrobili stratę i później sięgnęli po złoto.
W tym sezonie Bartosz Zmarzlik i spółka chcąc myśleć o czwartym złocie z rzędu będą musieli pobić wynik sprzed roku, bo w Toruniu zostali rozbici. Gospodarze zaczęli niedzielny mecz od mocnego uderzenia wygrywając pierwszy bieg 4:2, a w gonitwie z udziałem juniorów zaserwowali rywalom powtórkę. W trzecim wyścigu był remis, a pierwszą serię startów PRES Grupa Deweloperska wygrała 5:1 dzięki brawurowej jeździe 16-letniego Mikołaja Duchińskiego.
W piątym biegu Zmarzlik i Kubera dali sygnał do ataku dając gościom pierwsze biegowe zwycięstwo, ale ich koledzy nie poszli za ciosem i po dwóch seriach startów miejscowi prowadzili 25:17. Kolejne trzy biegi przyniosły same remisy i torunianie wciąż mieli osiem „oczek” przewagi nad mistrzami Polski.
Od gonitwy 11. podopieczni trenera Piotra Barona zaczęli jeszcze mocniej naciskać na zespół z Lublina. Po pasjonujących wyścigach przed biegami nominowanymi „Anioły” prowadziły 47:31, a w 13. gonitwie Zmarzlik nie zdołał wywalczyć choćby jednego punktu.
W przedostatniej gonitwie Orlen Oil Motor uratował remis, ale w ostatnim biegu gospodarze wygrali 4:2, a cały mecz 54:36. Tym samym przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień na lubelskim torze mistrzowie Polski są pod ścianą i muszą odjechać perfekcyjne zawody by odwrócić losy dwumeczu i obronić mistrzowski tytuł.
PRES Grupa Deweloperska Toruń – Orlen Oil Motor Lublin 54:36
PRES Grupa Deweloperska Toruń: 9. Patryk Dudek 13 (3,3,3,1,3) * 10. Robert Lambert 8+1 (2*,1,0,3,2) * 11. Jan Kvech 5+1 (1,0,1*,3) * 12. Mikkel Michelsen 10 (2,2,2,3,1) * 13. Emil Sajfutdinow 9+2 (1*,3,3,1,1*) * 14. Mikołaj Duchiński 4 (1,3,0) * 15. Antoni Kawczyński 5+1 (3,0,2*) * 16. Krzysztof Lewandowski nie startował.
Orlen Oil Motor Lublin: 1. Jack Holder 5+1 (w,2,1*,2,0) * 2. Fredrik Lindgren 3+1 (0,1*,2,0,w) * 3. Dominik Kubera 10 (2,1,2,2,3,0) * 4. Mateusz Cierniak 2+1 (1,-,1*,-,-) * 5. Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,2,3,0,2) * 6. Wiktor Przyjemski 2 (2,0,-) * 7. Bartosz Bańbor 1 (d,0,0,1) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.
Bieg po biegu
- (60,33) Dudek, Kubera, Kvech, Holder (w) 4:2 (4:2)
- (60,96) Kawczyński, Przyjemski, Duchiński, Bańbor (d) 4:2 (8:4)
- (59,86) Zmarzlik, Michelsen, Sajfutdinow, Lindgren 3:3 (11:7)
- (61,10) Duchiński, Lambert, Cierniak, Przyjemski 5:1 (16:8)
- (60,18) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Kvech 2:4 (18:12)
- (60,47) Sajfutdinow, Holder, Lindgren, Kawczyński 3:3 (21:15)
- (60,51) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Bańbor 4:2 (25:17)
- (60,83) Sajfutdinow, Kubera, Cierniak, Duchiński 3:3 (28:20)
- (60,55) Dudek, Lindgren, Holder, Lambert 3:3 (31:23)
- (60,68) Zmarzlik, Michelsen, Kvech, Bańbor 3:3 (34:26)
- (61,16) Michelsen, Holder, Dudek, Lindgren 4:2 (38:28)
- (61,88) Kvech, Kawczyński, Bańbor, Lindgren (w) 5:1 (43:29)
- (60,98) Lambert, Kubera, Sajfutdinow, Zmarzlik 4:2 (47:31)
- (61,05) Kubera, Lambert, Sajfutdinow, Holder 3:3 (50:34)
- (60,94) Dudek, Zmarzlik, Michelsen, Kubera 4:2 (54:36)