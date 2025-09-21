Finał PGE Ekstraligi: Wysoka porażka Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

„Koziołki” w niedzielę udały się na tor, który wybitnie im nie leży. W fazie zasadniczej podopieczni trenera Macieja Kuciapy przegrali na Motoarenie 48:42. Jeszcze gorzej poszło im przed rokiem kiedy w półfinale play-off przegrali 39:51. Jednak w rewanżu odrobili stratę i później sięgnęli po złoto.

W tym sezonie Bartosz Zmarzlik i spółka chcąc myśleć o czwartym złocie z rzędu będą musieli pobić wynik sprzed roku, bo w Toruniu zostali rozbici. Gospodarze zaczęli niedzielny mecz od mocnego uderzenia wygrywając pierwszy bieg 4:2, a w gonitwie z udziałem juniorów zaserwowali rywalom powtórkę. W trzecim wyścigu był remis, a pierwszą serię startów PRES Grupa Deweloperska wygrała 5:1 dzięki brawurowej jeździe 16-letniego Mikołaja Duchińskiego.

W piątym biegu Zmarzlik i Kubera dali sygnał do ataku dając gościom pierwsze biegowe zwycięstwo, ale ich koledzy nie poszli za ciosem i po dwóch seriach startów miejscowi prowadzili 25:17. Kolejne trzy biegi przyniosły same remisy i torunianie wciąż mieli osiem „oczek” przewagi nad mistrzami Polski.

Od gonitwy 11. podopieczni trenera Piotra Barona zaczęli jeszcze mocniej naciskać na zespół z Lublina. Po pasjonujących wyścigach przed biegami nominowanymi „Anioły” prowadziły 47:31, a w 13. gonitwie Zmarzlik nie zdołał wywalczyć choćby jednego punktu.

W przedostatniej gonitwie Orlen Oil Motor uratował remis, ale w ostatnim biegu gospodarze wygrali 4:2, a cały mecz 54:36. Tym samym przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień na lubelskim torze mistrzowie Polski są pod ścianą i muszą odjechać perfekcyjne zawody by odwrócić losy dwumeczu i obronić mistrzowski tytuł.

PRES Grupa Deweloperska Toruń – Orlen Oil Motor Lublin 54:36

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 9. Patryk Dudek 13 (3,3,3,1,3) * 10. Robert Lambert 8+1 (2*,1,0,3,2) * 11. Jan Kvech 5+1 (1,0,1*,3) * 12. Mikkel Michelsen 10 (2,2,2,3,1) * 13. Emil Sajfutdinow 9+2 (1*,3,3,1,1*) * 14. Mikołaj Duchiński 4 (1,3,0) * 15. Antoni Kawczyński 5+1 (3,0,2*) * 16. Krzysztof Lewandowski nie startował.

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Jack Holder 5+1 (w,2,1*,2,0) * 2. Fredrik Lindgren 3+1 (0,1*,2,0,w) * 3. Dominik Kubera 10 (2,1,2,2,3,0) * 4. Mateusz Cierniak 2+1 (1,-,1*,-,-) * 5. Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,2,3,0,2) * 6. Wiktor Przyjemski 2 (2,0,-) * 7. Bartosz Bańbor 1 (d,0,0,1) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.

Bieg po biegu