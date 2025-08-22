Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Orlen Oil Motor Lublin wygrał w cuglach zasadniczą fazę tego sezonu. Bartosz Zmarzlik i spółka wygrali 13 spotkań i ponieśli tylko jedną porażkę. Do tego dołożyli aż osiem punktów bonusowych. Efekt? 33 punkty, pierwsze miejsce w tabeli PGE Ekstraligi i przewaga aż siedmiu „oczek” nad PRES Grupą Deweloperska Toruń (jedynym zespołem, który u siebie był w stanie zatrzymać lublinian).

Pierwsza część sezonu przeszła do historii i pora na kolejne żużlowe emocje. Mistrzowie Polski z racji pierwszego miejsca w tabeli mieli prawo do wyboru przeciwnika. Wybór padł na Bayersystem GKM Grudziądz, który po fazie zasadniczej uplasował się na czwartym miejscu. – Opinia była jednoznaczna – mówił Jacek Ziółkowski w Kolegium Żużlowym w Canal+. – Z trójki drużyn, która pojedzie w play-off najlepiej nam poszło w Grudziądzu. Co wcale nie oznacza, że tak będzie w play-off, bo to inna historia – dodał menedżer Orlen Oil Motoru. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie lublinianie będą zdecydowanym faworytem do awansu i są typowani do zwycięstwa w obydwu spotkaniach półfinałowych.

Mecz Bayersystemu GKM Grudziądz z Orlen Oil Motorem Lublin otworzy serię play-off. Transmisja w piątek od godziny 20.30 w Eleven Sports 1. Zachęcamy do śledzenia relacji „bieg po biegu” na naszym portalu.

W drugim półfinale PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się z Betard Spartą Wrocław – ten mecz zaplanowano na niedzielny wieczór.

PGE EKSTRALIGA

Mecz o 5-6 miejsce: InnPro ROW Rybnik – Stelmet Falubaz Zielona Góra (piątek 18) * Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Gezet Stal Gorzów (niedziela 17).

Półfinały: Bayersystem GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin (piątek 20.30) * PRES Grupa Deweloperska Toruń – Betard Sparta Wrocław (niedziela 19.30).