Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin (relacja na żywo)

- Większość meczów w tym sezonie jedziemy "po plandece" i nie jest to łatwe. Mamy jednak taką pogodę jaką mamy i musimy się do tego dostosować. Póki co dzisiaj nie pada więc czeka nas kosmetyka po zdjęciu plandeki i jedziemy - mówi na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Motoru.

- Jedziemy dzisiaj w osłabieniu i wiemy, że będzie to dla nas trudne spotkanie, ale postaramy się powalczyć - powiedział na anteniet Eleven Sports 1, Mariusz Staszewski, trener gospodarzy

Ze strony Włókniarza tor testowali Jason Doyle i Philip Hellstroem-Baengs. Mistrzowie Polski na tor wysłali Dominika Kuberę i Bartosza Zmarzlika.

Rozpoczyna się próba toru

Na częstochowskim torze długo leżała plandeka. Obecnie pogoda pozwala na to, żeby zawody się odbyły

-------------------------------------------

AWIZOWANE SKŁADY

Krono-Plast Włókniarz: 9. Jason Doyle, 10. Wiktor Lampart, 11. Piotr Pawlicki, 12. Philip Hellstrom Bangs, 13. Kacper Woryna, 14. Szymon Ludwiczak, 15. Franciszek Karczewski, 16. Kacper Halkiewicz

Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder, 2. Fredrik Lindgren, 3. Dominik Kubera, 4. Mateusz Cierniak, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Bartosz Bańbor, 8. Bartosz Jaworski.

------------------------------------------------

Drużyna Mariusza Staszewskiego w pierwszej rundzie potrafiła przeciwstawić się mistrzom Polski i w Lublinie wywalczyła aż 41 punktów. To była spora niespodzianka.

Biorąc pod uwagę wynik pierwszego spotkania można by się spodziewać, że w Częstochowie Orlen Oil Motor czeka bardzo ciężka przeprawa. I gdyby nie jeden mały szczegół, to pewnie tak by było. Ten szczegół, to jednak kontuzje w ekipie "Lwów". Krono-Plast Włókniarz od kilku tygodni musi sobie radzić bez: Piotra Pawlickiego i Madsa Hansena. Bez nich Jason Doyle i spółka nie byli w stanie przeciwstawić się rywlom i zanotowali dwie wysokie porażki.

Dzisiaj mimo atutu własnego toru też skazywani są na pożarcie. Pytanie przed spotkaniem nie brzmi, czy "Koziołki" wygrają, ale jak wysoko wygrają?