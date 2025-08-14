Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski. Złoto dla Przyjemskiego, brąz dla Bańbora

Pierwotnie finał MIMP miał się odbyć we Wrocławiu, ale został przeniesiony do Bydgoszczy. Na tamtejszym torze każdy zakręt doskonale zna Wiktor Przyjemski i to on był głównym kandydatem do wywalczenia złotego medalu.

Junior Orlen Oil Motoru od samego początku czwartkowych zawodów był bardzo dobrze dysponowany i po dwóch startach miał na koncie dwa zwycięstwa. Później Przyjemski nadal nadawał ton wydarzeniom ze swoim udziałem i zebrał dwa kolejne komplety punktów i został samodzielnym liderem klasyfikacji. W ostatniej serii 20-latek znów okazał się najlepszy i przypieczętował zdobycia złota. Drugie miejsce zajął Maksymilian Pawełczak. Natomiast o tym kto miał wywalczyć brąz decydował dodatkowy bieg. Spotkali się w nim Bartosz Bańbor i Kacper Mania. Obaj żużlowcy walczyli zażarcie w efekcie czego doszło do kontaktu ich motocykli i podwójnego upadku. Wyglądał on bardzo groźnie, ale na szczęście żadnemu z żużlowców nic poważnego się nie stało.

Sędzia uznał, że winę za upadek w dodatkowym biegu ponosił Mania dlatego brązowy medal powędrował w ręce Bańbora.

MIMP – wyniki

1.Wiktor Przyjemski 15 (3,3,3,3,3) * 2. Maksymilian Pawełczak 13 (3,3,3,2,2) * 3. Bartosz Bańbor 12+3 (2,3,2,2,3) * 4. Kacper Mania 12+w (2,3,2,3,2) * 5. Kevin Małkiewicz 10 (2,2,3,0,3) * 6. Paweł Sitek 8 (0,1,3,3,1) * 7. Damian Ratajczak 8 (w,2,2,1,3) * 8. Kacper Łobodziński 8 (1,2,1,2,2) * 9. Bartosz Nowak 6 (3,1,1,0,1) * 10. Piotr Świercz 6 (2,0,2,1,1) * 11. Jakub Krawczyk 5 (3,0,0,w,2) * 12. Bartosz Jaworski 5 (0,1,0,3,1) * 13. Mikołaj Duchiński 4 (1,2,0,1,0) * 14. Antoni Mencel 4 (1,1,1,1,d) * 15. Seweryn Orgacki 3 (0,0,1,2,d) * 16. Jan Przanowski 1 (1,0,u,0,0) * 17. Kacper Andrzejewski nie startował * 18. Jan Heleniak nie startował.

Bieg po biegu

1. (63,54) Pawełczak, Bańbor, Łobodziński, Sitek

2. (63,55) Krawczyk, Świercz, Przanowski, Ratajczak (w)

3. (63,84) Nowak, Małkiewicz, Mencel, Orgacki

4. (62,81) Przyjemski, Mania, Duchiński, Jaworski

5. (63,52) Mania, Łobodziński, Nowak, Przanowski

6. (63,32) Bańbor, Ratajczak, Jaworski, Orgacki

7. (62,34) Przyjemski, Małkiewicz, Sitek, Krawczyk

8. (63,46) Pawełczak, Duchiński, Mencel, Świercz

9. (62,98) Małkiewicz, Ratajczak, Łobodziński, Duchiński

10. (--:--) Przyjemski, Bańbor, Mencel, Przanowski (u)

11. (64,75) Sitek, Świercz, Nowak, Jaworski

12. (63,35) Pawełczak, Mania, Orgacki, Krawczyk

13. (64,11) Jaworski, Łobodziński, Mencel, Krawczyk (w)

14. (64,21) Mania, Bańbor, Świercz, Małkiewicz

15. (64,94) Sitek, Orgacki, Duchiński, Przanowski

16. (63,79) Przyjemski, Pawełczak, Ratajczak, Nowak

17. (--:--) Przyjemski, Łobodziński, Świercz, Orgacki (d)

18. (63,32) Bańbor, Krawczyk, Nowak, Duchiński

19. (63,37) Ratajczak, Mania, Sitek, Mencel (d)

20. (--:--) Małkiewicz, Pawełczak, Jaworski, Przanowski

dodatkowy o 3. miejsce: Bańbor, Mania (w)