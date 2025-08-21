Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Motor Lublin w finale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Autor: bs
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

Na torze w Gorzowie Wielkopolskim odbył się ostatni półfinał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a najlepszy okazał się w nim Motor Lublin

O wygraną na torze w Gorzowie lublinianie walczyli z Abramczyk Polonią Bydgoszcz i AGAin Stalą Gorzów. Walka była bardzo zażarta bo po dwóch seriach startów wszystkie ekipy miału po 16 punktów. Później Motor i Polonia zaczęły uciekać drużynie z Gorzowa. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły młode „Koziołki”, które do zwycięstwa w głównej mierze poprowadzili Bartosz Bańbor i Bartosz Jaworski (obaj zdobyli po 11 punktów).

Zwycięstwo Motoru Lublin przypieczętowało awans drużyny do finału rozgrywek. Już przed tą rundą pewni udziału w decydującej fazie byli młodzi zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Stawkę finałową uzupełnią jeszcze drużyny z Krosna i Leszna.

Półfinały Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (grupa 1)

  1. Motor Lublin (42 pkt): 13. Bartosz Bańbor (3,3,2,3,-) 11 * 14. Bartosz Jaworski (2,3,-,3,3) 11 * 15. Dawid Cepielik (1,2,3,-,3) 9 * 16. Dawid Grzeszczyk (1,-,0,3,3) 7 * 20. Karol Szmyd (1,2,1,0) 4.
  1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (40 pkt): 9. Maksymilian Pawełczak (2,2,3,2,2) 11 * 10. Kacper Andrzejewski (3,3,3,t,-) 9 * 11. Bartosz Nowak (2,1,2,2,1) 8 * 12. Emil Maroszek (1,2,2,1,2) 8 * 19. Adam Putkowski (2,2) 4.
  1. AGAin Stal Gorzów (34 pkt): 1. Mikołaj Krok (2,2,-,1,2) 7 * 2. Oskar Paluch (3,-,3,w,-) 6 * 3. Igor Kordun (1,1,w,-,-) 2 * 4. Hubert Jabłoński (3,3,1,3,3) 13 * 17. Kewin Nycz (1,1,2,1,1) 6.
  1. Ostrovia Ostrów (3 pkt): 5. Gracjan Szostak (0,0,1,0,1) 2 * 6. Franciszek Dymowski (0,0,0,u,0) 0 * 7. Jakub Dolata (0,0,1,0,d) 1 * 8. Tobiasz Potasznik (d,w,w,ns,ns) 0.

Bieg po biegu

  1. (60,09) Jabłoński, Jaworski, Maroszek, Szostak (3:0:1:2)
  2. (60,72) Bańbor, Nowak, Kordun, Dymowski (4:0:3:5)
  3. (59,19) Paluch, Pawełczak, Cepielik, Potasznik (d/4) (7:0:5:6)
  4. (60,78) Andrzejewski, Krok, Grzeszczyk, Dolata (9:0:8:7)
  5. (60,00) Jabłoński, Pawełczak, Szmyd, Dymowski (12:0:10:8)
  6. (60,54) Andrzejewski, Cepielik, Kordun, Szostak (13:0:13:10)
  7. (60,06) Bańbor, Maroszek, Nycz, Dolata (14:0:15:13)
  8. (60,43) Jaworski, Krok, Nowak, Potasznik (w/u) (16:0:16:16)
  9. (60,11) Andrzejewski, Bańbor, Jabłoński, Potasznik (w/2min) (17:0:19:18)
  10. (60,84) Pawełczak, Szmyd, Dolata, Kordun (w/u) (17:1:22:20)
  11. (60,19) Paluch, Nowak, Szostak, Grzeszczyk (20:2:24:20)
  12. (60,94) Cepielik, Maroszek, Nycz, Dymowski (21:2:26:23)
  13. (60,78) Grzeszczyk, Nycz, Maroszek, Potasznik (ns) (23:2:27:26)
  14. (61,21) Jabłoński, Nowak, Szmyd, Dolata (26:2:29:27)
  15. (61,75) Jaworski, Putkowski, Dymowski (u/4), Paluch (w/u) (26:2:31:30)
  16. (60,09) Bańbor, Pawełczak, Krok, Szostak (27:2:33:33)
  17. (61,82) Grzeszczyk, Maroszek, Nycz, Potasznik (ns) (28:2:35:36)
  18. (61,87) Cepielik, Krok, Nowak, Dymowski (30:2:36:39)
  19. (60,13) Jaworski, Pawełczak, Nycz, Dolata (d/4) (31:2:38:42)
  20. (62,06) Jabłoński, Putkowski, Szostak, Szmyd (34:3:40:42)
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

